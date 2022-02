Glooko kupuje německou společnost pro umělou inteligenci v medicíně xbird

Prostřednictvím akvizice rozšíří Glooko své možnost v oblasti digitálního zdravotnictví o strojové učení

BERLÍN a PALO ALTO, Kalifornie, 1. února 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Glooko, Inc., přední poskytovatel nástrojů pro vzdálené monitorování pacientů a digitálních zdravotnických řešení pro diabetes a další chronická onemocnění, dnes oznámila akvizici berlínské společnosti xbird, která se zabývá umělou inteligencí ve zdravotnictví a vyvíjí technologie JITAI (Just In Time Adaptive Intervention, technologie včasné adaptivní intervence), které pomáhají pacientům a zdravotníkům při předvídání chování a regulaci diabetu.

Technologie společnosti xbird využívá nejmodernější umělou inteligenci a strojové učení. Prostřednictvím cílené interpretace zdravotních dat a údajů o chování dokáže identifikovat zdravotní rizika u pacientů s cukrovkou a poskytovat jim individualizovaná doporučení a behaviorální pobídky. Senzory v chytrých telefonech a nositelných zařízeních zaznamenávají údaje o pohybu uživatele. Získaná data pak analyzují za účelem vytvoření individuálních profilů chování a na míru připravených pobídek ke zdravějšímu chování a životnímu stylu. Akvizice společnosti xbird rozšíří portfolio pokročilých analytických možností a nástrojů společnosti Glooko i možnosti, které nabízí její platforma.

„Jsme nadšeni, že můžeme přivítat tým xbird v rodině Glooko. Naše investice do společnosti xbird odráží strategický závazek Glooko věnovat se oblasti strojového učení a digitálního koučinku přizpůsobeného potřebám pacientů s chronickými onemocněními," uvedl výkonný ředitel společnosti Glooko Russ Johannesson. „Z mnoha digitálních zdravotnických společností, které se zabývají vývojem JITAI nástrojů, je to jednoznačně firma xbird, která nabízí nejlepší řešení a navíc dokázala vybudovat úspěšná partnerství s výrobci technických zařízení pro diabetiky a klinickými institucemi. Kombinace zavedeného globálního působení společnosti Glooko a zajímavých schopností firmy xbird v oblasti JITAI technologií nám pomůže přispět ke zlepšení stavu pacientů."

Sebastian Sujka, výkonný ředitel a spoluzakladatel xbird, uvedl: „Společnosti xbird a Glooko se k sobě výtečně hodí. Sledujeme stejný závazek – poskytovat nástroje, které pomáhají řešit více chronických onemocnění – i společné poslání, kterým je v co nejširší míře pomáhat všem pacientům, kteří pomoc potřebují. Naším cílem je pokračovat v navrhování digitálních zdravotních řešení pro ty, kteří s chronickými onemocněními žijí a zpřístupnit naši nabídku co největšímu počtu pacientů." Pan Sujka se připojí ke společnosti Glooko po boku všech zaměstnanců xbird, a to na pozici generálního ředitele Glooko GmbH.

Glooko se chystá integrovat software pro digitální JITAI koučink od xbird do své zavedené platformy, kterou denně využívá více než 7500 klinik a více než 1 milion individuálních uživatelů. Uživatelům platformy z celého světa tak Glooko nabídne možnost využít tento nástroj k lepšímu zvládání diabetu a souvisejících chronických onemocnění.

Výskyt chronických onemocnění*

Na celém světě žije přibližně 537 milionů dospělých lidí s cukrovkou, z toho 9,5 milionu v Německu (15,3 % populace). Jejich počet přitom stále roste. Německo se řadí mezi 10 zemí světa s nejrychlejším nárůstem výskytu diabetu. Téměř každý druhý obyvatel Německa starší 15 let navíc uvádí, že žije se dvěma nebo více chronickými onemocněními (přičemž globálně je takových lidí jen asi třetina). Podle Evropského střediska pro sledování zdravotnických systémů a politik je v Německu každý šestý dospělý člověk považován za obézního.

O společnosti Glooko

Společnost Glooko mění digitální zdravotnictví tím, že propojuje lidi s cukrovkou a dalšími chronickými onemocněními s jejich zdravotnickými týmy a umožňuje tak spolupráci v oblasti telemedicíny a klinického výzkumu i zlepšování zdravotních výsledků. Softwarové platformy společnosti Glooko shromažďují a analyzují data z různých zařízení v jediném, vysoce zabezpečeném úložišti, umožňují snadné nahrávání dat na dálku prostřednictvím aplikace nebo přímo v ordinaci a vytvářejí snadno čitelné analýzy pomocí přehledných tabulek a grafů. Platforma je kompatibilní s více než 95 % zařízení pro sledování diabetu a zdravotního stavu používanými ve světě, což pacientům a jejich lékařům dopřává při managementu onemocnění značnou flexibilitu. Nástroje společnosti Glooko již využily více než 3 miliony uživatelů z 29 zemí, a to ve 22 jazycích. Více informací najdete na glooko.com.

O společnosti xbird

Společnost xbird se zabývá umělou inteligencí ve zdravotnictví a vyvíjí způsoby, jak předvídat zdravotní rizika a zlepšovat management diabetu. Společnost sbírá datové toky z vestavěných senzorů v chytrých telefonech, nositelných zařízeních a lékařských přístrojích a vyvíjí algoritmy a modely strojového učení, které tyto toky zpracovávají v reálném čase do podoby včasných adaptivních intervencí (JITAI). Společnost xbird, kterou v roce 2015 založili Sebastian Sujka a Matteo Carli, spolupracuje s významnými evropskými a americkými farmaceutickými společnostmi a výrobci zdravotnické techniky na individualizaci interakce s pacienty a jejich zapojení do léčby pomocí umělé inteligence.

