Glooko nabywa xbird, spółkę z siedzibą w Niemczech z branży medycznej działającą w oparciu o SI

Nabycie to rozszerza zdolności Glooko w dziedzinie zdrowia oparte na uczeniu maszynowym.

BERLIN i PALO ALTO, Kalifornia, 31 stycznia 2022 r. /PRNewswire/ -- Glooko, Inc., czołowy dostawca usług zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjenta i rozwiązań z zakresu e-zdrowia przeznaczonych dla osób cierpiących na cukrzycę i inne schorzenia przewlekłe, poinformowało dziś o nabyciu xbird, spółki medycznej z siedzibą w Berlinie, która opracowała oparte na SI technologie JITAI (doraźnej interwencji adaptatywnej) umożliwiające pacjentom i obsługującym ich podmiotom świadczącym usługi zdrowotne przewidzenie rozwoju cukrzycy i kontrolowanie poziomu cukru.

Technologia opracowana przez xbird, oparta na najnowszych rozwiązaniach z zakresu SI i uczenia maszynowego, oferuje funkcjonalność umożliwiającą wykrywanie zagrożeń zdrowotnych dla osób cierpiących z powodu cukrzycy dzięki kierunkowemu interpretowaniu danych medycznych i behawioralnych, a także formułowanie zaleceń i motywowanie do praktykowania właściwego stylu życia. Czujniki umieszczone w smartfonach i urządzeniach do noszenia na ciele rejestrują zachowanie użytkownika, i na podstawie przeanalizowanych danych, tworzą indywidualne profile postępowania oraz wypunktowują zachowania niepożądane, które mają nakłonić pacjenta do zmiany zachowania i stylu życia. Nabycie xbird rozszerza zaawansowane zdolności analityczne i pakiet narzędzi, jakimi Glooko dysponuje, i tym samym, rozszerza pakiet usług oferowanych za pośrednictwem platformy Glooko.

„Cieszymy się, że zespół xbird dołączył do rodziny Glooko. Inwestycja jakiej dokonaliśmy w xbird jest przejawem strategicznego zaangażowania Glooko w uczenie maszynowe i zindywidualizowane poradnictwo cyfrowe dla pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe – powiedział Russ Johannesson, dyrektor generalny Glooko. – Rozwiązanie opracowane przez xbird zdecydowanie wyróżnia się na tle produktów innych spółek działających na rynku e-zdrowia i oferujących technologie JITAI. Xbird jest również wyjątkowe ze względu na korzystne współprace, jakie nawiązało z producentami urządzeń dla osób cierpiących na cukrzycę i placówkami klinicznymi. Dzięki połączeniu silnej pozycji Glooko na świecie i ekscytujących funkcji oferowanych przez technologie JITAI opracowane przez xbird będziemy mogli zaoferować pacjentom doskonalsze usługi".

Sebastian Sujka, dyrektor generalny i współzałożyciel xbird, powiedział: „xbird i Glooko to doskonałe połączenie. Współdzielimy zaangażowanie w oferowanie rozwiązań dedykowanych dla osób cierpiących na różnorodne schorzenia przewlekłe, zapewnienie wymiernych efektów, przyświeca nam również wspólna misja służenia szerokiemu gronu pacjentów w potrzebie. Naszym celem jest dalsze tworzenie rozwiązań z zakresu e-zdrowia i udostępnienie naszych funkcjonalności możliwie największej grupie pacjentów". Sujka zasili szeregi Glooko wraz z całym personelem xbird i obejmie stanowisko dyrektora zarządzającego Glooko GmbH.

Glooko umieści opracowane przez xbird oprogramowanie do cyfrowego poradnictwa na swojej renomowanej platformie, z której codziennie korzysta ponad 7500 placówek klinicznych z całego świata i ponad 1 mln użytkowników. Glooko planuje udostępnienie tych rozwiązań użytkownikom platformy z całego świata, dzięki czemu będą oni mogli lepiej kontrolować cukrzycę i powiązane z nią inne schorzenia przewlekłe.

Częstość występowania chorób przewlekłych*

Światowa populacja osób cierpiących z powodu cukrzycy liczy 537 milionów osób dorosłych, z czego w Niemczech liczba osób chorujących na cukrzycę wynosi 9,5 mln (15,3% populacji) i stale rośnie. Niemcy plasują się wśród 10 państw świata o najwyższym przyroście liczby osób cierpiących na cukrzycę. Ponadto, niemal co drugi obywatel Niemiec w wieku powyżej 15. roku życia podaje, że cierpi z powodu dwóch lub większej liczby chorób przewlekłych (co stanowi około jedną trzecią ludności świata). Według danych Europejskiego Obserwatorium Polityki i Systemów Opieki Zdrowotnej, co szósty obywatel Niemiec cierpi na otyłość.

Glooko

Glooko zmienia oblicze e-zdrowia, łącząc pacjentów z cukrzycą i innymi przewlekłymi schorzeniami z zespołami medycznymi, umożliwiając uzyskiwanie rezultatów w zakresie telezdrowia, badań klinicznych i poprawy stanu zdrowia dzięki współpracy. Platformy oprogramowania firmy gromadzą i analizują dane z wielu urządzeń w jednym, dobrze zabezpieczonym miejscu, umożliwiając łatwe zdalne przesyłanie danych za pomocą aplikacji lub w ramach przychodni, a także tworzenie łatwych do odczytania analiz za pomocą wykresów i diagramów. Platforma jest kompatybilna z ponad 95% urządzeń monitorujących stan zdrowia i cukrzycę na świecie, dając pacjentom i ich świadczeniodawcom elastyczność w postępowaniu z problemami zdrowotnymi. Ponad 3 miliony użytkowników już skorzystało z rozwiązań Glooko, które są dostępne w 29 krajach w 22 językach. Więcej informacji można znaleźć na stronie glooko.com.

xbird

xbird to spółka medyczna korzystająca z SI opracowująca metody prognozowania zagrożeń zdrowotnych i wspierająca kontrolowanie cukrzycy. Spółka przechwytuje strumienie danych generowane przez czujniki wbudowane w smartfony, urządzenia do noszenia na ciele i urządzenia medyczne, na których podstawie opracowuje algorytmy i modele uczenia maszynowego, które przetwarzają strumienie tych danych w czasie rzeczywistym na doraźne interwencje dostosowane do sytuacji (JITAI). Xbird, założone w 2015 r. przez Sebastiana Sujkę i Matteo Carli, współpracuje z czołowymi spółkami farmaceutycznymi i zajmującymi się produkcją urządzeń medycznych z Europy i USA, których celem jest zindywidualizowanie interakcji z pacjentem za pomocą sztucznej inteligencji.

