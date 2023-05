Glooko präsentiert die umgestaltete Mobile App

Verbesserungen bieten eine nahtlose Erfahrung und ebnen den Weg für „Precision Engagement" im Gesundheitswesen

PALO ALTO, Kalifornien, USA, 9. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Glooko, Inc. kündigte heute die Umgestaltung ihrer preisgekrönten mobilen App für die vernetzte Versorgungsplattform an, die den Benutzern ein optimiertes Erlebnis bieten wird. Das schlanke, moderne Design erleichtert die Navigation durch alle robusten Funktionen in der mobilen Glooko-App für ein besseres Diabetesmanagement. Wenn die App mit dem medizinischen Fachpersonal des Benutzers verbunden ist, enthält die neueste Version der App auch Verbesserungen, die eine Personalisierung der Versorgung durch eine bevorstehende Weiterentwicklung ermöglichen, das sogenannte „Precision Engagement".

„Als weltweit führender Anbieter von Connected Care ist Glooko Vorreiter bei der Nutzung unserer mobilen App zur Verbesserung des Diabetesmanagements", so Ed Marshall, Chief Product Officer bei Glooko. „Mit der zunehmend fragmentierten medizinischen Versorgung von heute ist es ein Privileg und eine riesige Chance für Glooko, die Verbindungen zwischen Patienten und ihrem Behandlungsteam zu stärken. Dies ist eine wichtige Investition, mit der Glooko die Benutzererfahrung weiter verbessern will, um sie bequemer, individueller und letztendlich wirkungsvoller zu gestalten."

Bei der Entwicklung des neuen App-Erlebnisses war die Interaktion mit den Benutzern von entscheidender Bedeutung. Die Umgestaltung der App basiert auf dem Feedback von Glooko-Benutzern, die visuelle Verbesserungen und ein neues einheitliches Design als Teil einer allgemeinen Weiterentwicklung der digitalen Gesundheitsplattform sehen werden.

Zu den Verbesserungen gehören:



Benutzeroberfläche und Datenvisualisierung -> Das neue Design der mobilen App erleichtert es Benutzern, ihre Daten an einem Ort zu organisieren und mit ihren medizinischen Fachkräften zu teilen, z. B. Glukosetrends, Insulindosen, Nahrungsmittel, Bewegung, Gewicht und Blutdruck. Der Name des Pflegeteams oder der Klinik wird oben auf dem Bildschirm angezeigt und kann angeklickt werden, um Berichte an medizinisches Fachpersonal weiterzuleiten. So können alle aktiven Behandlungsteams an einem Ort angezeigt werden.





Startbildschirm -> Neue Navigation ermöglicht Benutzern den effizienten Zugriff auf beliebte Funktionen wie die Protokollierung von Lebensmitteln und die Weitergabe von Daten an Behandlungsteams, die in einem Bildlauf (One Scroll) verfügbar sind und die aktuellsten Daten zu ihrer Gesundheit enthalten. Die One-Scroll-Funktion auf der Startseite umfasst außerdem: Profileinstellungen, Name des Betreuungsteams, Ziele, Verlauf, angeschlossene Geräte, Schaltfläche zum Hinzufügen neuer Ereignisse, Diagramme und Grafiken mit Daten von zwei Wochen.





zwei Wochen. Onboarding-Prozess -> Für Benutzer, die Glooko noch nicht kennen, ist das Onboarding jetzt einfacher. Der neu gestaltete Onboarding-Prozess leitet neue Benutzer einfach und schrittweise durch den Prozess, sodass sie es in ihrem eigenen Tempo durchführen können. Neue Anwender erhalten einfache Hilfe bei: Auswahl ihres Glukosegerätes, Auswahl ihres Insulingerätes, Vervollständigung ihres Profils.





erhalten einfache Hilfe bei: Auswahl ihres Glukosegerätes, Auswahl ihres Insulingerätes, Vervollständigung ihres Profils. Precision Engagement -> Das neue Design wurde mit der Fähigkeit entwickelt, die kommende Funktionalität von Glooko, „Precision Engagement", aufzunehmen Precision Engagement-Tools nutzen Umwelt-, Verhaltens- und physiologische Daten von medizinischen Geräten, Wearables, Verbrauchergeräten und Smartphones, um die individuellen Vorlieben, Gewohnheiten und die Umgebung einer Person besser zu verstehen. Mit diesen einzigartigen Erkenntnissen erkennt Glooko die richtigen Zeitpunkte und möchte personalisierte Empfehlungen geben, um das Verhalten zu beeinflussen. In naher Zukunft wird Glooko weitere Informationen zu Precision Engagement bekannt geben.

Die Aktualisierungen fallen mit anderen wichtigen Meilensteinen für Glooko zusammen:



Die mobile App ist weltweit in mehr als 30 Ländern und mehr als 20 Sprachen verfügbar und wächst stetig.

Glooko ist jetzt weltweit mit über 200 Diabetes- und biometrischen Geräten kompatibel und hat damit die größte Kompatibilität aller vernetzten Behandlungsplattformen.

Über 8.000 Kliniken weltweit betreuen Patienten mit Glooko.

Glooko ist die einzige Plattform für vernetzte Versorgung, die mit allen wichtigen smarten Insulin-Pens und pharmazeutischen Herstellern kompatibel ist.

Über Glooko

Glooko verbessert die gesundheitlichen Perspektiven von Menschen mit chronischen Erkrankungen durch eine personalisierte, intelligente und vernetzte Versorgungsplattform. Unsere bewährten Technologien sorgen für bessere Lebensqualität, indem sie die Verbindung zwischen Patienten und Anbietern revolutionieren, die Patientenbindung und Therapietreue über digitale Therapeutika fördern und klinische Studien beschleunigen. Glooko ist weltweit in mehr als 30 Ländern und an über 8.000 klinischen Standorten vertreten.

Glooko.com LinkedIn Twitter Instagram Facebook

Medienkontakt

Tanya Rodante

Director of Global Communication

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1043398/Glooko_Logo.jpg

SOURCE Glooko