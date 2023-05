Glooko presenta la nuova app per dispositivi mobili completamente riprogettata

Miglioramenti che offrono un'esperienza più semplice e aprono la strada all'assistenza sanitaria "Precision Engagement"

PALO ALTO, CA, Stati Uniti, 9 maggio 2023 /PRNewswire/ -- Glooko, Inc. ha annunciato oggi la nuova progettazione della pluripremiata app per dispositivi mobili della sua piattaforma di assistenza connessa, che offrirà agli utenti di dispositivi mobili un'esperienza più semplificata. La progettazione accattivante e moderna rende ancora più semplice la navigazione tra le potenti funzionalità dell'app per dispositivi mobili di Glooko per una gestione del diabete migliore. L'ultima versione dell'app include inoltre dei miglioramenti che consentiranno la personalizzazione dell'assistenza tramite la futura funzionalità avanzata "Precision Engagement" quando l'app è connessa agli operatori sanitari dell'utente.

"In qualità di leader globale nel campo dell'assistenza connessa, Glooko è stata all'avanguardia nell'utilizzo della sua app per dispositivi mobili per una gestione del diabete migliore", ha affermato Ed Marshall, Chief Product Officer di Glooko. "Con l'attuale fornitura di assistenza sanitaria sempre più frammentata, ciò rappresenta un privilegio e un'enorme opportunità per Glooko di rafforzare le connessioni tra i pazienti e il personale sanitario. Si tratta di un investimento importante che Glooko sta facendo per continuare ad aggiornare l'esperienza utente, rendendola più pratica, più personalizzata e, in definitiva, più efficace".

Il coinvolgimento degli utenti è stato un fattore chiave nello sviluppo della nuova app. La nuova app è stata ispirata dal feedback degli utenti di Glooko, che vedranno miglioramenti visivi e una nuova progettazione unificata nell'ambito di un'evoluzione generale della piattaforma di salute digitale.

I miglioramenti includono quanto segue:

Interfaccia utente e visualizzazione dei dati: la nuova progettazione dell'app per dispositivi mobili semplifica l'organizzazione dei dati in un'unica posizione e la loro condivisione con gli operatori sanitari da parte degli utenti (ad esempio, trend glicemici, dosi di insulina, alimenti, attività fisica, peso e pressione arteriosa). Gli utenti visualizzeranno il nome della struttura sanitaria nella parte superiore della schermata e potranno condividere i report con il personale con un semplice clic, nonché visualizzare con quali strutture si stanno condividendo i dati in un unico posto.





Schermata iniziale: la nuova navigazione consente agli utenti di accedere in modo semplice alle funzionalità più utilizzate, come la registrazione degli alimenti e la condivisione dei dati con il personale sanitario. Queste funzionalità sono accessibili con un solo gesto di scorrimento e presentano i dati più aggiornati sullo stato di salute. Le funzionalità accessibili scorrendo la schermata iniziale includono anche: impostazioni del profilo, nome della struttura sanitaria, obiettivi, cronologia, dispositivi connessi, pulsante per aggiungere un nuovo evento, diagrammi e grafici con due settimane di dati.





Processo di registrazione dei nuovi utenti: per gli utenti che non hanno mai utilizzato Glooko, l'esperienza di registrazione è ora più semplice; il nuovo processo di registrazione è guidato e graduale e consente agli utenti di completare la procedura con i propri tempi. I nuovi utenti vengono guidati per eseguire con maggiore facilità le seguenti operazioni: selezionare un glucometro, selezionare un dispositivo per l'insulina, completare il profilo.





registrazione dei nuovi utenti: per gli utenti che non hanno mai utilizzato Glooko, l'esperienza di registrazione è ora più semplice; il nuovo processo di registrazione è guidato e graduale e consente agli utenti di completare la procedura con i propri tempi. I nuovi utenti vengono guidati per eseguire con maggiore facilità le seguenti operazioni: selezionare un glucometro, selezionare un dispositivo per l'insulina, completare il profilo. Precision Engagement: la nuova progettazione include la capacità specifica di ospitare la futura funzionalità di Glooko "Precision Engagement". Gli strumenti di Precision Engagement sfruttano i dati ambientali, comportamentali e fisiologici ottenuti da dispositivi medici, dispositivi indossabili, dispositivi consumer e smartphone per comprendere meglio le preferenze, le abitudini e l'ambiente unico di un individuo. Grazie a queste informazioni esclusive, Glooko rileva i momenti giusti e mira a fornire consigli personalizzati per influenzare il comportamento. Prossimamente Glooko fornirà ulteriori informazioni su Precision Engagement.

Gli aggiornamenti coincidono con altri importanti traguardi di Glooko:

L'app per dispositivi mobili è disponibile a livello globale in oltre 30 paesi e in oltre 20 lingue ed è in fase di espansione.

Glooko è ora compatibile con oltre 200 dispositivi per il monitoraggio del diabete e dei dati biometrici venduti in tutto il mondo, la più grande compatibilità di qualsiasi piattaforma di assistenza connessa.

Oltre 8.000 strutture sanitarie in tutto il mondo forniscono assistenza ai pazienti tramite Glooko.

Glooko è l'unica piattaforma di assistenza connessa compatibile con le principali smart pen per insulina e con i principali produttori di farmaci.

Informazioni su Glooko

Glooko migliora gli esiti clinici delle persone affette da patologie croniche grazie alla sua piattaforma di assistenza personalizzata, intelligente e connessa. Le nostre tecnologie collaudate migliorano la vita rivoluzionando la connessione tra pazienti e operatori, promuovendo il coinvolgimento e l'aderenza dei pazienti tramite piani terapeutici digitali e riducendo i tempi delle sperimentazioni cliniche. Glooko è distribuito a livello globale in oltre 30 Paesi e più di 8.000 sedi cliniche.

Glooko.com LinkedIn Twitter Instagram FaceBook

Contatto per i media

Tanya Rodante

Director of Global Communication

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1043398/Glooko_Logo.jpg

SOURCE Glooko