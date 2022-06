Glow Financial Services annonce la constitution d'un nouveau comité consultatif prestigieux

La FinTech leader dans le domaine du financement de l'électronique grand public pour les consommateurs accueille dix nouveaux membres au sein de son comité pour encadrer la croissance rapide de l'entreprise.

NEW YORK, 9 juin 2022 /PRNewswire/ -- Glow a annoncé aujourd'hui la nouvelle constitution de son comité consultatif, formé par sept anciens PDG de sociétés de télécommunications, deux experts en financement et le président de la CBI. Le rôle de ce comité est d'aider la société à atteindre ses objectifs stratégiques de croissance et d'expansion du marché. L'établissement du nouveau comité fait suite au lancement de la nouvelle FinTech de Glow avec un grand fabricant OEM mondial au Royaume-Uni ainsi qu'à son expansion aux Pays-Bas, en Allemagne, dans les pays nordiques et aux États-Unis.

Voici les membres du comité consultatif :

Niek Jan Van Damme

Ancien PDG de Deutsch Telekom Germany, actuellement membre du conseil d'administration de Telstra ; également président du conseil d'administration de NGN Fiber Network et membre du conseil d'administration de LotusFlare

Lord Karan Bilimoria

Actuel président de la Confederation of British Industry (CBI), membre de la Chambre des lords (chambre haute) du Royaume-Uni, et fondateur de Cobra Beer

Jim Mooney

Ancien président exécutif de Virgin Media ; ancien membre du conseil d'administration de Sirius et RCN

Nadir Mohamed

Ancien PDG de Rogers, actuellement membre du conseil d'administration de TD Bank, entre autres choses

Paul A. Gould

Actuel directeur général et vice-président exécutif de Allen & Co, LLC ; membre du conseil d'administration de Liberty Global PLC et de Warner Discovery Inc. ; membre du conseil d'administration de l'université Cornell ; ancien directeur de DirecTV

Manuel Cubero

Ancien PDG de Kabel Deutschland, actuel membre du conseil d'administration de United Internet ;

président de European Cable Communications Association

John Meeks

Directeur général de TA Associates ; ancien investisseur d'Asurion

Blaik Kirby

Président, groupe Bell Canada, Consumer and SMB

Glenn Lurie

Ancien PDG d'AT&T Mobile & Consumer, actuellement membre du conseil d'administration d'Avis ;

ancien PDG de Synchronoss Technologies, Inc.

Eelco Blok

Ancien PDG de KPN, actuellement membre du conseil d'administration de Telstra et du groupe OTE, coprésident du Conseil national néerlandais de la cybersécurité (Dutch National Cyber Security Council) et directeur de l'association internationale GSMA

Les compétences combinées des membres du comité permettront de guider Glow vers de nouvelles opportunités passionnantes et de renforcer notre engagement à être un partenaire financier de confiance.

À propos de Glow Financial Services

Glow Financial Services est une FinTech mondiale spécialisée dans le financement de l'électronique grand public, collaborant avec d'importants partenaires de distribution. Ces partenaires comprennent des opérateurs mobiles, des fabricants OEM et des détaillants. Outre des services de financement et de service de haut niveau, la FinTech fournit à ses clients une plateforme de financement unique qui leur procure un avantage concurrentiel. Pour plus d'informations, visitez www.GlowGFS.com

