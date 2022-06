Glow Financial Services kondigt prestigieuze nieuwe Raad van Advies aan

Toonaangevende FinTech op het gebied van financiering van consumentenelektronica verwelkomt tien nieuwe bestuursleden om de snelle groei van het bedrijf te begeleiden.

NEW YORK, 9 juni 2022 /PRNewswire/ -- Glow kondigt vandaag de oprichting van de nieuwe Raad van Advies aan, bestaande uit zeven voormalige CEO's van telecombedrijven, twee financieringsspecialisten en de directeur van de CBI. De functie van de Raad is om het bedrijf te helpen bij het behalen van zijn strategische groeidoelstellingen en marktuitbreiding. De oprichting van de nieuwe Raad volgt op Glow's nieuwe FinTech-lancering met een grote wereldwijde OEM in het VK en de uitbreiding naar Nederland, Duitsland, Scandinavië en de VS.

De Raad van Advies krijgt de volgende nieuwe leden:

Niek Jan Van Damme

Voormalig CEO van Deutsch Telekom Germany, huidig bestuurslid van Telstra; tevens bestuursvoorzitter van NGN Fiber Network; bestuursadviseur van LotusFlare

Lord Karan Bilimoria

Huidige directeur van de CBI, lid van de Britse Eerste Kamer, het Hogerhuis en oprichter van Cobra Beer

Jim Mooney

Voormalig uitvoerend voorzitter van Virgin Media; voormalig bestuurslid van Sirius en RCN

Nadir Mohamed

Onder andere voormalig CEO van Rogers, huidige bestuurslid van de TD Bank

Paul A. Gould

Huidige algemeen directeur en EVP bij Allen & Co, LLC, huidig bestuurslid van Liberty Global PLC en Warner Discovery Inc.; Raad van toezicht van Cornell University en voorheen werkzaam als directeur van DirecTV

Manuel Cubero

Voormalig CEO van Kabel Deutschland, huidig bestuurslid van United Internet;

voorzitter van de European Cable Communications Association

John Meeks

Huidige Managing Director van TA Associates; voormalig Asurion-belegger

Blaik Kirby

Huidige Group President van Bell Canada Consumer en SMB

Glenn Lurie

Voormalig CEO van AT&T Mobile & Consumer, huidig bestuurslid van Avis;

Voormalig CEO van Synchronoss Technologies, Inc.

Eelco Blok

Voormalig CEO van KPN, huidig bestuurslid van Telstra en de OTE Group; medevoorzitter van de nationale Cyber Security Raad, directeur van de internationale vereniging GSMA

De gezamenlijke vaardigheden van het bestuur helpen Glow bij het navigeren van nieuwe en opwindende kansen en ondersteunen onze ambitie om een vertrouwde financieringspartner te zijn.

Over Glow Financial Services

Glow Financial Services is een wereldwijd opererende FinTech die zich bezighoudt met financiering voor consumentenelektronica en samenwerkt met grote partners in het toeleveringskanaal. Tot deze partners behoren mobiele operatoren, OEM's en retailers. Naast hoogwaardige financierings- en servicediensten, levert de FinTech een uniek financieringsplatform dat klanten een concurrentievoordeel geeft. Kijk voor meer informatie op www.GlowGFS.com

