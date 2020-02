GM acelera la transformación de los mercados internacionales

DETROIT, 18 de febrero de 2019 /PRNewswire/ --

GM cerrará las operaciones de venta, diseño e ingeniería de Holden en 2021 y tiene planificado centrar sus esfuerzos en oportunidades de crecimiento en el negocio de vehículos especializados

GM y Great Wall Motors firman una hoja de términos y condiciones vinculante para la venta de una planta de producción de Tailandia

Chevrolet cerrará las ventas nacionales en Tailandia a finales de 2020

General Motors (NYSE: GM) está tomando medidas decisivas para transformar sus operaciones internacionales. Estas se basan en la estrategia integral expuesta en 2015 para fortalecer el negocio principal e impulsar eficiencias significativas en términos de costes, además de tomar parte en mercados que no pueden obtener un rendimiento adecuado para sus accionistas.

GM anunció hoy que acabará con las operaciones de venta, diseño e ingeniería en Australia y Nueva Zelanda y retirará la marca Holden en 2021. La compañía se centrará en las estrategias para el mercado del negocio de vehículos especializados de GM. Asimismo, la empresa ha anunciado que ha firmado una hoja de términos y condiciones vinculante con Great Wall Motors para comprar las instalaciones de producción del Rayong de GM en Tailandia; y que retirará a Chevrolet del mercado doméstico en Tailandia a finales de 2020.

"A menudo he dicho que haríamos lo correcto, incluso cuando fuese difícil, y esta es una de esas ocasiones", dijo la presidenta y consejera delegada de GM, Mary Barra. "Estamos reestructurando nuestras operaciones internacionales, centrándonos en los mercados donde tenemos las estrategias idóneas para impulsar un rendimiento sólido y priorizar las inversiones globales que nos conduzcan al crecimiento en el futuro de la movilidad, especialmente en las áreas de los vehículos eléctricos y vehículos automáticos.

Al tiempo que estas acciones benefician a nuestra estrategia global, sabemos que también repercuten sobre las personas que tanto han contribuido a nuestra compañía. Seguiremos apoyando a nuestro equipo humano, a nuestros clientes y a nuestros socios, para asegurarles una transición respetuosa y ordenada en los mercados afectados".

El presidente de GM, Mark Reuss, dijo que la empresa exploró una serie de posibilidades para continuar con las operaciones de Holden, pero ninguna podía superar los desafíos de inversión necesarios para un mercado tan fragmentado como el de los vehículos con volante a la derecha, la economía para ayudar al crecimiento de la marca, y lograr un retorno de inversión apropiado.

"Desde los niveles más altos de nuestra compañía manifestamos un profundo respeto por el legado y la aportación de Holden a nuestra empresa y a países como Australia y Nueva Zelanda", dijo el Sr. Reuss.

"Tras considerar muchas opciones posibles, y dejar a un lado nuestros deseos personales de tener en cuenta a las personas y el mercado, llegamos a la conclusión que no podíamos priorizar más la inversión por encima de otras consideraciones que tenemos que tener en cuenta en un sector global que cambia rápidamente.

Sí creemos firmemente en que tenemos una oportunidad de crecimiento rentable en el sector de los vehículos especiales y planeamos trabajar con nuestro socio para conseguirlo", concluyó.

GM también llevó a cabo un análisis detallado del caso de negocio para una producción futura en las instalaciones de producción del Rayong en Tailandia. La escasa utilización y los volúmenes previstos han hecho insostenible la producción continua de GM realizada en este centro. Sin la producción nacional, Chevrolet es incapaz de competir en el mercado tailandés de los coches nuevos.

El vicepresidente sénior de GM y presidente GM International, Steve Kiefer, dijo que estas decisiones están basadas en el anuncio en enero de que GM vendería sus instalaciones de producción de Talegaon en la India, acciones significativas de reestructuración implementadas en Corea, y la inversión en operaciones y la continua optimización en Sudamérica.

"Estas son decisiones difíciles pero necesarias para reforzar nuestro objetivo para que la región de GM International se sitúe en la senda del desarrollo y la rentabilidad", dijo el Sr. Kiefer.

"GM está bien posicionada en los principales mercados de GM International: Sudamérica, Oriente Medio y Corea".

El vicepresidente sénior de Operaciones Internacionales de GM, Julian Blissett, dijo que, de la misma manera que se implementarán planes en los principales mercados, GM continuará optimizando las asociaciones en mercados como el de Uzbekistán, al transferir activos y construyendo cadenas de suministro más fuertes que reduzcan los costes en los mercados de crecimiento.

"En mercados donde no tenemos una escala significativa, como Japón, Rusia y Europa, estamos buscando estar presentes en el nicho de mercado de la venta de vehículos importados rentables y de alta gama, apoyados por una estructura más eficaz de GM", dijo el Sr. Blissett.

"Continuaremos implementando estas estrategias de negocio cruciales al mismo tiempo que proporcionaremos una transición respetuosa y ordenada en los mercados afectados".

En Australia, Nueva Zelanda, Tailandia y mercados exportadores similares, los clientes pueden estar seguros de que GM respetará todas las garantías y continuará proporcionando el servicio de mantenimiento y repuestos. Las operaciones locales continuarán manejando todas las incidencias de seguridad y retirada, y trabajarán con las agencias gubernamentales apropiadas.

Como resultado de estas acciones en Australia, Nueva Zelanda y Tailandia, la compañía espera generar cargos monetarios netos de aproximadamente 300 millones de dólares. La compañía espera registrar un total de cargos monetarios y no monetarios de 1100 millones de dólares. Estos cargos se generarán principalmente en el primer trimestre y continuará hasta el cuarto trimestre del 2020. Dichos cargos se considerarán especiales para el EBITDA ajustado, el BPA diluido ajustado y a efectos del flujo de caja disponible ajustado para el sector automovilístico.

Nota cautelar sobre la información prospectiva: Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que incluyen nuestras estimaciones presentes acerca de futuros eventos potenciales. Al expresar dichas declaraciones prospectivas, confiamos en suposiciones y análisis basados en nuestra experiencia y percepción sobre las condiciones actuales y los desarrollos futuros previstos, además de otros factores que consideramos apropiados dadas las circunstancias. Consideramos que estas apreciaciones son razonables, pero dichas declaraciones no suponen garantía alguna de eventos ni de los resultados financieros, por lo que nuestros resultados reales podrían diferir sustancialmente de ellas debido a una serie de factores, tanto positivos como negativos. Es posible consultar una lista y descripción de dichos factores de riesgo en nuestro informe anual presentado a través del Formulario 10-K y otras tramitaciones ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) de los Estados Unidos. Advertimos a los lectores no deben confiar de forma indebida en las declaraciones prospectivas. No asumimos ninguna obligación a la hora de actualizar públicamente ni revisar estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otra información con repercusión para los temas tratados en estas declaraciones, excepto en la medida en que lo exija la legislación.

General Motors (NYSE: GM) es una empresa internacional que se dedica a proporcionar formas de moverse más seguras, mejores y sostenibles para las personas. GM, sus filiales y sus sociedades conjuntas venden vehículos con las marcas Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Holden, Baojun y Wuling. Para obtener más información sobre la empresa y sus filiales, incluida OnStar, un líder internacional en seguridad y cobertura de vehículos, y Maven, su marca de movilidad personal, consulte http://www.gm.com.

