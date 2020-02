GM acelera la transformación de mercados internacionales

DETROIT, 17 de febrero de 2020 /PRNewswire/ --

GM suspenderá las operaciones de ventas, diseño e ingeniería de Holden en 2021, y planea concentrarse en oportunidades de crecimiento en el negocio de vehículos especiales

GM y Great Wall Motors firman una hoja de términos vinculante para la venta de una fábrica en Tailandia

Chevrolet suspenderá las ventas nacionales en Tailandia a fines de 2020

General Motors (NYSE: GM) está dando pasos decisivos para transformar sus operaciones internacionales, basándose en la estrategia integral que trazó en 2015 para fortalecer su negocio esencial, crear importantes eficiencias de costo y tomar medidas en mercados que no pueden ganar un rendimiento adecuado para sus accionistas.

GM anunció hoy que suspenderá las operaciones de ventas, diseño e ingeniería en Australia y Nueva Zelanda y retirará la marca Holden para 2021. La empresa concentrará sus estrategias para el mercado en el negocio de vehículos especiales de GM. La empresa también anunció que firmó una hoja de términos vinculante con Great Wall Motors para comprar la fábrica de vehículos Rayong de GM en Tailandia; y que retiraría la marca Chevrolet del mercado interno en Tailandia para fines de 2020.

"He dicho con frecuencia que haremos lo correcto, aun cuando sea difícil, y este es uno de esos momentos", dijo Mary Barra, presidenta y directora ejecutiva de GM. "Estamos reestructurando nuestras operaciones internacionales, concentrándonos en mercados donde tenemos las estrategias correctas para lograr rendimientos robustos, y dando prioridad a inversiones internacionales que impulsarán el crecimiento en el futuro de la movilidad, especialmente en las áreas de vehículos eléctricos (EV) y vehículos autónomos (AV).

"Aunque estas acciones apoyan nuestra estrategia internacional, entendemos que tienen un impacto en las personas que han contribuido tanto a nuestra empresa. Apoyaremos a nuestra gente, a nuestros clientes y a nuestros socios para garantizar una transición ordenada y respetuosa en los mercados afectados".

El presidente de GM, Mark Reuss, dijo que la empresa exploró una serie de opciones para continuar las operaciones de Holden, pero ninguna pudo superar los desafíos de las inversiones necesarias para el fragmentado mercado de los vehículos con el volante a la derecha, la economía para apoyar el crecimiento de la marca, y la entrega de un rendimiento apropiado de la inversión.

"En los niveles más altos de nuestra empresa tenemos el mayor respeto por la herencia de Holden y su contribución a nuestra empresa y a los países de Australia y Nueva Zelanda", dijo Reuss.

"Después de considerar muchas opciones posibles –y de poner a un lado nuestros deseos personales de acomodar las personas y el mercado– llegamos a la conclusión de que no podíamos priorizar una inversión adicional sobre todas las demás consideraciones que tenemos en un sector mundial que cambia rápidamente.

"Sí creemos que tenemos una oportunidad de hacer crecer de una manera rentable el negocio de vehículos especiales y planeamos trabajar con nuestro socio para hacerlo", concluyó.

GM también realizó un análisis detallado de las posibilidades de beneficio comercial de una producción futura en la fábrica de Rayong en Tailandia. La baja utilización de la planta y los volúmenes pronosticados han causado que la producción continua de GM en el sitio sea insostenible. Sin manufactura nacional, Chevrolet no puede competir en el mercado de vehículos nuevos de Tailandia.

Steve Kiefer, vicepresidente sénior de GM y presidente de GM Internacional, dijo que estas decisiones se basan en el anuncio hecho en enero de que GM vendería su fábrica de Talegaon en la India; en importantes medidas de reestructuración implementadas en Corea; y en las inversiones y la optimización continua de las operaciones sudamericanas.

"Estas son decisiones difíciles, pero son necesarias para apoyar nuestro objetivo de tener a la región de GM Internacional en el camino hacia el crecimiento y la rentabilidad", dijo Kiefer.

"GM está bien posicionado en nuestros mercados fundamentales de GM Internacional: Sudamérica, el Medio Oriente y Corea".

Julian Blissett, vicepresidente sénior de Operaciones Internacionales de GM, dijo que al mismo tiempo que implementa planes en mercados internacionales esenciales, GM seguía optimizando asociaciones en mercados como Uzbekistán, transfiriendo activos y construyendo sólidas cadenas de suministro para reducir costos en mercados de crecimiento.

"En mercados donde no tenemos una escala importante, como Japón, Rusia y Europa, estamos buscando una presencia específica vendiendo vehículos importados rentables de alto nivel, apoyados por una estructura de GM simplificada", dijo Blissett.

"Seguiremos implementando estas estrategias comerciales vitales, a la vez que proporcionamos una transición dignificada y respetuosa en los mercados afectados".

En Australia, Nueva Zelanda, Tailandia y mercados de exportación conexos, los clientes pueden tener la seguridad de que GM observará todas las garantías y seguirá ofreciendo servicio de mantenimiento y piezas de repuesto. Las operaciones locales también continuarán manejando todos los asuntos de seguridad y llamadas a reparación de productos, trabajando con las agencias gubernamentales apropiadas.

Como resultado de estas acciones en Australia, Nueva Zelanda y Tailandia, la empresa espera incurrir en cargos en efectivo netos de $300 millones aproximadamente. La empresa espera registrar cargos totales monetarios y no monetarios de $1.100 millones. Estos cargos ocurrirán principalmente en el primer trimestre y continuarán hasta el cuarto trimestre de 2020. Estos cargos se considerarán especiales para propósitos de flujo de efectivo libre automotor ajustado, diluido-ajustado al EPS (utilidades por acción) y ajustado al EBIT (utilidades antes de intereses e impuestos).

Nota cautelar sobre declaraciones a futuro: Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro que representan nuestra opinión actual sobre posibles sucesos futuros. Al hacer estas declaraciones, nos apoyamos en suposiciones y análisis basados en nuestra experiencia y en nuestra percepción de tendencias históricas, condiciones actuales y sucesos futuros esperados, así como en otros factores que consideramos apropiados bajo las circunstancias. Creemos que estas opiniones son razonables, pero estas declaraciones no son garantía de ningún evento o resultado financiero, y nuestros resultados reales podrían diferir sustancialmente debido a una variedad de factores importantes, tanto positivos como negativos. Una lista y una descripción de estos factores se pueden ver en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K y en nuestras presentaciones subsiguientes de documentos a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Advertimos a los lectores que no deben depositar una confianza indebida en declaraciones a futuro. No asumimos ninguna obligación de actualizar públicamente o modificar cualesquiera declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, sucesos futuros u otros factores que afecten el tema de estas declaraciones, excepto cuando la ley expresamente nos requiera hacerlo.

General Motors (NYSE: GM) es una empresa internacional comprometida con ofrecer formas más seguras, mejores y más sostenibles para que las personas vayan de un lugar a otro. General Motors, sus subsidiarias y sus entidades de empresa conjunta venden vehículos bajo las marcas Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Holden, Baojun y Wuling. Puede ver más información sobre la empresa y sus subsidiarias, incluidas OnStar, un líder mundial en servicios de seguridad y protección de vehículos, y Maven, su marca de movilidad personal, en http://www.gm.com.

