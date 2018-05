GM récompense Henniges Automotive pour sa performance, sa qualité et son innovation

GM a récompensé 132 de ses meilleurs fournisseurs issus de 17 pays, parmi lesquels Henniges, pour avoir régulièrement dépassé les attentes de GM, créé une valeur exceptionnelle ou apporté de nouvelles innovations à la société. Cette annonce représente le nombre le plus important de fournisseurs de GM ayant été récompensés depuis la création de l'événement Fournisseur de l'année en 1992, et marque la première fois que Henniges reçoit ce prix.

« C'est l'occasion pour General Motors d'honorer ces fournisseurs qui sont véritablement les meilleurs parmi les meilleurs », a déclaré Steve Kiefer, vice-président principal des achats mondiaux et de la chaîne logistique chez GM. « Le secteur automobile se transforme à un rythme incroyable. Les relations que nous entretenons avec nos fournisseurs prennent tout leur sens lorsqu'il s'agit de délivrer une gamme robuste de véhicules aujourd'hui, ainsi que les véhicules de pointe et les services de mobilité de demain. »

Le prix de Fournisseur de l'année de GM est réservé aux fournisseurs qui se distinguent par leur capacité à satisfaire aux indicateurs de performance en matière de qualité, d'exécution, d'innovation et de coût total d'entreprise. Les vainqueurs des prix sont des sociétés qui fournissent des produits et services à General Motors dans les domaines des composants de véhicules, de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique, du service client et de l'après-vente, ainsi que des services indirects.

« Nous sommes incroyablement honorés d'être récompensés en tant que meilleur fournisseur par General Motors », a déclaré Larry Williams, président de Henniges Automotive. « Chez Henniges, satisfaire et dépasser les attentes de nos clients constitue une priorité absolue, à laquelle nous adhérons sans réserve en tant qu'équipe. Le fait de recevoir ce prix prestigieux de la part d'un client fidèle tel que GM reflète les efforts intenses et l'engagement de notre équipe mondiale 1Henniges, et confirme que nous atteignons ensemble nos objectifs et délivrons au secteur les systèmes d'étanchéité et anti-vibrations de la plus haute qualité. »

À propos de Henniges Automotive

Henniges fournit aux fabricants d'équipements d'origine automobiles (FEO) des systèmes d'étanchéité pour les portières, les fenêtres, les coffres, les hayons élévateurs, les toits ouvrants et les capots. La société offre également au marché automobile des composants anti-vibrations et des systèmes de verre encapsulé. Henniges vend ses produits à tous les principaux clients FEO automobiles, et exploite des installations en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie. La société emploie 8 200 personnes à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.hennigesautomotive.com/.

À propos de General Motors Co.

General Motors Co. et ses partenaires produisent des véhicules dans 30 pays, et la société occupe des positions de premier plan sur les plus grands et plus dynamiques marchés automobiles internationaux. GM, ses filiales et entités en coentreprise commercialisent des véhicules sous les marques Chevrolet, Cadillac, Baojun, Buick, GMC, Holden, Jiefang, Opel, Vauxhall et Wuling. D'autres informations sur la société et ses filiales, y compris OnStar, un leader mondial en services d'informations, de protection et de sécurité des véhicules, sont disponibles sur http://www.gm.com

