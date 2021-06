GO AND CHANGE: GS4 SUV da GAC MOTOR lançado no Panamá e na Bolívia

GUANGZHOU, China, 29 de Junho de 2021 /PRNewswire/ -- AGAC MOTOR está extremamente entusiasmada em anunciar o lançamento do novo GS4 no Panamá e, em breve, também na Bolívia! O SUV altamente popular recebeu muitos elogios no mercado chinês, tendo sido classificado como o SUV mais vendido do ano, e recebido vários prêmios, incluindo "SUV of the Year" e o "China Automotive Innovation Model of the Year" A 1ª geração do GS4 obteve vendas de mais de 1 milhão de modelos. O Panamá e a Bolívia são mercados de crescimento rápido no exterior, com muitos jovens compradores que buscam um veículo elegante, dinâmico, inteligente e de alta qualidade; a segunda geração do GS4 está pronta para atender a essas necessidades.