GoAERO Global Emergency Response Flyer Competition gibt die Gewinnerteams für den Prototyp bekannt

320.000 Dollar wurden an acht Prototyp-Gewinner vergeben, um die Entwicklung ihrer lebensrettenden Flugzeuge in der ersten Flugphase des Wettbewerbs zu unterstützen.

NEW YORK, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Heute wurden im Rahmen des GoAERO Prize, einem mit über 2 Millionen US-Dollar dotierten internationalen Wettbewerb zur Entwicklung von Notfall-Flyern, acht Prototyp-Gewinner bekannt gegeben, die insgesamt 320.000 US-Dollar an GoAERO-Preisen erhalten werden. Mit Unterstützung der NASA, RTX, Honeywell und mehr als 20 weiteren Partnerorganisationen werden die Gewinnerteams ihre Flugzeuge beim Final Fly Off im NASA Ames Research Center in der San Francisco Bay Area fliegen. Sehen Sie sich das Video mit den neuen Gewinnern hier an.

GoAERO Stage 2 Winners

Die 8 Gewinner des Prototyps sind:

CraneAERO - Cranfield, GB

Elevate - Delft, Die Niederlande

Harmony - Texas, USA

HORYZN - München, Deutschland

LIFT + UT Austin / Texas Aerial Robotics - Texas, USA

Rescue Pack - North Carolina, USA

Soteria - Pennsylvania, USA

VSDDL - Alabama, USA

Das sichere, tragbare und autonom fliegende Fluggerät, das derzeit entwickelt wird, soll zur Rettung von Menschen und zur Hilfe bei Naturkatastrophen, alltäglichen medizinischen Notfällen und humanitären Krisen eingesetzt werden. Die Bekanntgabe der Gewinner des Prototypenwettbewerbs folgt auf ein historisch schwieriges Jahr für die weltweite Katastrophenhilfe: Tödliche Überschwemmungen trafen Zentraltexas, Waldbrände wüteten in Kalifornien, Jamaika wurde von einem der stärksten Hurrikane verwüstet, die jemals auf Land getroffen sind, die russische Halbinsel Kamtschatka erlebte eines der stärksten jemals gemessenen Erdbeben, und weltweit wurden Hitzerekorde gebrochen. Gleichzeitig wurden die Mittel für die FEMA und andere Katastrophenschutzbehörden gekürzt, die Verkehrsüberlastung verschlimmerte sich, sodass die Amerikaner mehr Zeit als je zuvor im Stau verbrachten, und die Reaktionszeiten der Rettungsdienste blieben sowohl in städtischen Gebieten als auch in ländlichen Gemeinden weiterhin unzureichend.

„Die GoAERO-Flugzeuge werden heute mehr denn je benötigt", sagte Gwen Lighter, Gründerin und CEO von GoAERO. „GoAERO wurde gegründet, um sowohl transformative Flugtechnologien zu entwickeln, die Leben retten, als auch ein Kooperationsnetzwerk zwischen Industrie, Regierung und Ersthelferorganisationen aufzubauen, um den sicheren und effektiven Einsatz dieser Notfallflugzeuge in Zukunft zu gewährleisten."

GoAERO besteht derzeit aus 201 Teams aus 85 Ländern weltweit, die ihre Notfallflugzeuge entwickeln. Die Teams müssen keinen Preis in einer früheren Phase gewonnen haben, um in die nächste Runde des Wettbewerbs zu gelangen, und neue Teams können jederzeit am Wettbewerb teilnehmen, unabhängig davon, ob sie an früheren Phasen teilgenommen haben oder nicht. Das finale GoAERO Fly-Off-Event umfasst drei separate Missionen, in denen spezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten getestet werden, die für Missionen zum Wohle der Allgemeinheit relevant sind. Die Gewinnerteams erhalten zusätzlich 1,65 Millionen US-Dollar.

Informationen zu GoAERO

Im Jahr 2024 rief GoAERO den GoAERO-Preis ins Leben, einen globalen Wettbewerb, der die Entwicklung von Notfallflugzeugen anregen soll, die Menschen in Gefahr retten und auf Katastrophen reagieren, wo immer sie auftreten. Bei dem mit mehr als 2 Millionen Dollar dotierten Wettbewerb werden sichere, tragbare, robuste und autonome Fluggeräte entwickelt. Die Teams, die am GoAERO-Preis teilnehmen, treten über einen Zeitraum von drei Jahren gegeneinander an und profitieren von der Betreuung durch Experten, der weltweiten Präsenz, dem Zugang zu Software, Produkten und Dienstleistungen sowie von Geldpreisen. Um ein Team anzumelden oder mehr über den GoAERO Prize zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website: GoAEROprize.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2837422/GoAEROPrototypes.jpg