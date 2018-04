GOL anuncia agenda de divulgação do 1T18

Período de silêncio

Em linha com as melhores práticas de governança corporativa e fair disclosure, a GOL inicia seu período de silêncio (quiet period), e encerrará após a teleconferência dos resultados no dia 9 de maio.

Teleconferências:

Português Inglês 9 de maio de 2018 9 de maio de 2018 13h30 (horário de Brasília) 12h00 (horário de Brasília) 12h30 (horário de Nova York) 11h00 (horário de Nova York) Tel.: +55 (11) 3193-1001 Tel.: +1 (412) 317-5453 +55 (11) 2820-4001

Código: GOL Código: GOL Tel. replay: +55 (11) 3193-1012 Tel. replay: +1 (412) 317-0088 Código replay: 223821# Código replay: 10119227

Os participantes devem se conectar aproximadamente 10 minutos antes do início das teleconferências.

Slides e webcast: Os slides da apresentação estarão disponíveis para visualização e download em nosso website www.voegol.com.br/ri e na plataforma MZiQ (www.mziq.com). O áudio das teleconferências será transmitido ao vivo pela Internet, no mesmo site, onde ficará disponível após o evento.

Replay: O replay das conferências estará disponível por 7 dias.

CONTATO

Relações com Investidores

ri@voegol.com.br

www.voegol.com.br/ri

+55 (11) 2128-4700

