GOL anuncia Alienação de Participação Acionária

SÃO PAULO, 10 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), a maior Companhia aérea doméstica, em atendimento ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM n.º 358/2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu correspondência de seu acionista Delta Air Lines, Inc., datada de 10 de dezembro de 2019, na qual informam que alienaram, por meio de negociações realizadas no pregão da B3 S.A. – Brasil Bolsa Balcão, ao longo dos últimos dias, 32.926.025 ações preferenciais de emissão da Companhia, que representavam mais que 5% do referido tipo de ações, e permaneceu com 0 ações preferencias de emissão da Companhia. Delta informou que é: (i) uma sociedade devidamente constituída e existente de acordo com as leis do Estado de Delaware, Estados Unidos da América, com sede na 1030 Delta Boulevard, Atlanta Georgia 30354, U.S.A.; (ii) a participação acima mencionada era detida apenas para fins de investimento, e a Delta não tinha a intenção de alterar o controle ou a estrutura administrativa da Gol; (iii) com exceção das ações alienadas, a Delta não detém quaisquer outros valores mobiliários ou derivativos relacionados ou referenciados as ações da GOL; e (iv) Delta não celebrou quaisquer contratos o acordos regulando o exercício de direitos de voto ou a compra e venda de valores mobiliários da GOL. A íntegra da referida correspondência encontra-se anexa a este comunicado. A correspondência original encontra-se disponível para consulta no seguinte link: www.voegol.com.br/ri.

Após a venda atual de ações preferenciais pela Delta, a GOL Linhas Aéreas agora é uma das ações mais líquidas da B3 Bolsa de Valores do Brasil, com um free float de aproximadamente 47% do total de ações em circulação e um volume médio diário negociado esperado de R$ 200 milhões por dia. Espera-se que esse novo nível de flutuação do mercado coloque a GOL como a companhia aérea mais líquida da América Latina e entre as mais líquidas de todas as companhias de capital aberto do Brasil.

GOL Relações com Investidores

ri@voegol.com.br

www.voegol.com.br/ri

+55 (11) 2128-4700

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")

A GOL é uma Companhia brasileira e transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para 99 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende um número superior a 3.400 municípios brasileiros, e chega a mais de 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 15 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 125 aeronaves Boeing 737, sendo a Companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de quase 19 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do Cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

SOURCE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.