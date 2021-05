GOL anuncia Atualização ao Investidor: Antecipando o Retorno da GOL a Níveis de Liquidez Pré-pandemia

SÃO PAULO, 14 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 eNYSE: GOL) (GOL ou "Companhia"), a maior companhia aérea do Brasil, divulga hoje sua Atualização ao Investidor para abril/21. Todas as informações são apresentadas em Reais (R$). As informações abaixo, são preliminares e não auditadas .

Ao longo dos últimos 12 meses, a Administração da GOL se empenhou em fornecer a seus acionistas atualizações regulares sobre as suas principais métricas financeiras e operacionais, à medida que a Companhia navegava pela pandemia de Covid-19. A GOL acredita ter sido excepcional em sua transparência sobre esse assunto. Não obstante, em função da aceleração no Programa Nacional de Imunização[1] e da redução nos casos de Covid-19, com a consequente retomada na demanda por viagens aéreas, a Companhia retornará à sua prática de atualizações trimestrais ao investidor, com a sua próxima atualização agendada para julho (referente ao 2T21).

"Como sempre, permanecemos comprometidos com a transparência aos nossos investidores," disse Paulo Kakinoff, Diretor Presidente. "À medida que a necessidade de atualizações mensais regulares diminui com o retorno de nossa liquidez a patamares pré-pandemia, redirecionaremos nossos esforços em comunicar as prioridades da Companhia para a recuperação pós-pandemia que, por sua natureza, serão mais de médio prazo. Estamos ansiosos para compartilhar mais detalhes em nossa próxima atualização trimestral."

Em abril/21, o volume de vendas diárias da GOL cresceu 75% sobre março/21. A Companhia operou voos para 67 destinos, com aproximadamente 200 voos diários em dias de pico. A receita bruta consolidada da GOL para esse mês foi de aproximadamente R$250 milhões e a taxa de ocupação média foi de 83%, evidenciando o foco contínuo da Administração em manter as operações sustentáveis, por meio do ajuste contínuo da oferta de assentos aos patamares de demanda de passageiros. O PRASK foi de R$20,58 centavos, um aumento de 38% em relação a março/21, e uma variação ano/ano de +5% devido à melhor precificação de bilhetes, por meio do gerenciamento dinâmico de yields, aliado aos sinais da retomada de demanda após a segunda onda da Covid-19 no Brasil. Em abril, excluindo-se o serviço financeiro da dívida, a GOL teve neutralidade no consumo líquido de caixa.

A Companhia tem a menor alavancagem financeira dentre seus pares, e encerrou o mês de abril com um endividamento de curto prazo de aproximadamente R$2,0 bilhões (versus R$3,9 bilhões no 2T20), sendo R$1,6 bilhão composto por empréstimos de capital de giro, dos quais aproximadamente R$700 milhões devem ser amortizados no 2T21.

Em 28/04/21, a Companhia iniciou um aumento de capital de até R$512 milhões, liderado pelos acionistas controladores, os irmãos Constantino. Os acionistas controladores informaram o Conselho de Administração da GOL, antes do início do aumento de capital, a intenção deles em subscrever até aproximadamente R$270 milhões em novas ações da Companhia para apoiar o aumento de capital.

Em 6/05/21, a GOL precificou com sucesso uma oferta de US$300 milhões de notes sênior garantidas adicionais, com vencimento em 2026. Os notes adicionais foram precificados a par, representando uma taxa de retorno até o vencimento de 8%. A Moody's atribuiu um rating de B2 aos notes. A Companhia pretende utilizar os recursos da oferta de notes adicionais para fins corporativos gerais, incluindo gestão de passivos e aquisições de aeronaves.

Proforma para a oferta de notes, a GOL encerrou o mês de abril com aproximadamente R$3,6 bilhões de liquidez total. Incluindo os recursos esperados da oferta corrente de ações, que a Companhia estima concluir no início de junho, o balanço da GOL retornará para mais de R$4,0 bilhões de liquidez. Isso é consistente com o nível de liquidez que ela mantinha em 2019, antes da pandemia. Incluindo valores financiáveis de depósitos e ativos não onerados, as fontes potenciais de liquidez da GOL totalizarão mais de R$7,0 bilhões.

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 14 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 20 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

Aviso Legal

As informações contidas neste comunicado não foram submetidas a qualquer auditoria independente ou revisão e contêm declarações prospectivas, estimativas e projeções relacionadas a eventos futuros, e que são, por natureza, sujeitas a riscos significativos e incertezas. Exceto pelas declarações de fatos históricos, todas as declarações contidas neste comunicado, inclusive, sem qualquer tipo de limitação, as declarações referentes à situação financeira futura da GOL e os resultados operacionais, estratégia, planos, objetivos e metas, eventos futuros nos mercados em que a GOL opera ou busca operar e quaisquer declarações precedidas de, seguidas de ou que incluam as palavras "acredita", "espera", "pretende", "tem a intenção de", "fará", "deve", "projeta", "estima", "antecipa", "almeja", "prevê" ou palavras e expressões similares, são declarações prospectivas. Os eventos futuros referidos nessas declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas, contingências e outros fatores, muitos dos quais estão além do controle da GOL, que podem fazer com que os resultados, performances ou eventos sejam substancialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. Essas declarações prospectivas são baseadas em inúmeras premissas relacionadas às estratégias de negócio atuais e futuras da GOL e ao ambiente no qual a GOL atuará no futuro e não são garantia de performance futura. Tais declarações prospectivas se aplicam tão somente à data na qual elas foram dadas. Nem a GOL ou qualquer de suas afiliadas, diretores, conselheiros, empregados e representantes assume qualquer dever ou obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva, seja em função de novas informações, eventos futuros ou qualquer outro motivo, exceto conforme exigido por lei. Nem a GOL ou qualquer de suas afiliadas, diretores, conselheiros, empregados e representantes emitem qualquer declaração, garantia ou previsão de que os resultados antecipados pelas declarações prospectivas serão alcançados, e que tais declarações prospectivas representam, em cada caso, apenas uma dentre muitos possíveis cenários e não deveriam ser vistos como o cenário padrão ou o cenário mais provável de se concretizar. Ainda que a GOL acredite que as estimativas e projeções nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, elas poderão se mostrar incorretas e os resultados finais podem se mostrar diferentes das estimativas e projeções. Sendo assim, você não deverá se basear nessas declarações prospectivas.

Medidas Não Contábeis

Consistentemente com práticas de mercado, a GOL divulga medidas não contábeis (não-GAAP) que não são reconhecidas sob IFRS ou outros padrões contábeis, inclusive "Dívida Líquida", "Dívida Líquida Ajustada", "Liquidez Total" e "EBITDA". A administração da Companhia acredita que a divulgação destas medidas não contábeis fornece informações úteis para seus investidores, analistas de mercado e o público em geral para comparar seu desempenho operacional com o de outras companhias no mesmo e em outros setores. Entretanto, estas medidas não contábeis não têm significados e metodologias padronizados e podem não ser diretamente comparáveis com métricas de nome igual ou similar publicadas por outras companhias. Potenciais investidores não devem basear sua decisão de investimento em informações não contábeis como um substituto para as medidas contábeis como rentabilidade ou liquidez.

[1] O Brasil é o 5º país em número de doses administradas (48,3 milhões), atrás de China, Estados Unidos, Índia e Reino Unido. Aproximadamente 33 milhões de pessoas (15% da população) já receberam pelo menos uma dose da vacina de Covid-19, sendo que cerca de 16 milhões de pessoas (7% da população) estão totalmente vacinadas contra a Covid-19 (fonte: Our World in Data, 11/5/2021).

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

