GOL anuncia Extensão do Horário de Encerramento pela Gol Finance

SÃO PAULO, 17 de janeiro de 2019 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia") (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anunciou hoje que a sua subsidiária, Gol Finance (anteriormente nomeada "Gol LuxCo S.A.") ("Gol Finance"), prorrogou o horário de encerramento (tal horário e data, sujeitos a prorrogações, aditamentos ou encerramentos adicionais, são doravante denominados em conjunto "Horário de Encerramento") da sua oferta pública anteriormente anunciada de aquisição em dinheiro ("Tender Offer") de todas e quaisquer US$91.533.000,00, em montante principal agregado, Senior Notes em circulação com vencimento em 2022, remuneradas a 8,875% ao ano ("2022 Notes") (144A CUSIP No. /ISIN 38045LAA8/US38045LAA89 e Reg S CUSIP No. / ISIN L4441PAA8/USL4441PAA86) de 17h00, horário da Cidade de Nova Iorque, do dia 16 de janeiro de 2019 para às 17h00, horário da Cidade de Nova Iorque, do dia 31 de janeiro de 2019, exceto se prorrogada novamente, encerrada antecipadamente ou aditada.

A conclusão da Tender Offer está sujeita a certas condições de mercado e outras condições. A liquidação da Tender Offer está programada para ocorrer no 3º (terceiro) dia útil após o Horário de Encerramento (conforme aditado através deste anúncio), exceto se a Tender Offer for encerrada antecipadamente.

Titulares que ofertarem validamente suas 2022 Notes poderão retirar sua oferta a qualquer momento antes ou às 17:00 horas, horário de Nova Iorque, em 17 de janeiro de 2019. Titulares que ofertarem validamente suas 2022 Notes poderão também retirar sua oferta a qualquer momento após o sexagésimo dia útil após o início da Tender Offer se, por qualquer razão, a oferta não for finalizada em até 60 dias úteis após o início.

De acordo com os termos e condições da Tender Offer dispostas na oferta de compra, de 3 de janeiro de 2019 ("Oferta de Compra"), todas as 2022 Notes devidamente ofertadas e não devidamente resgatadas, ou em relação a uma Notificação de Garantia de Entrega devidamente preenchida e assinada (conforme descrito na Oferta de Compra) entregue antes do Horário de Encerramento (conforme aditado através deste anúncio), conforme aplicável, será aceita para a compra. A Gol Finance se reserva o direto absoluto de alterar ou encerrar a Tender Offer a seu exclusivo critério, sujeito à divulgação e outros requisitos conforme a lei aplicável. No caso de encerramento da Tender Offer, as 2022 Notes ofertadas e que não tiverem sido aceitas pelos compradores de acordo com a Tender Offer serão imediatamente devolvidas aos titulares ofertantes. Os termos e condições completos da Tender Offer estão descritos na Oferta de Compra e na Carta Introdutória e na Notificação de Garantia de Entrega relacionadas, todas datadas de 3 de janeiro de 2019, cujas cópias poderão ser obtidas com D.F. King & Co., Inc., o agente da oferta e agente de informação (o "Agente da Oferta e Agente de Informação") para a Tender Offer, no www.dfking.com/gol, por telefone no número +1 (866) 796-6898 (U.S. ligação gratuita) ou +1 (212) 269-5550 (ligação paga), por escrito no endereço 48 Wall Street, 22nd Floor New York, New York 10005, ao: Mei Zheng, ou por e-mail para gol@dfking.com.

A Gol Finance contratou Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e Morgan Stanley & Co LLC para atuar como gestores ("Gestores ") da Tender Offer. Dúvidas relativas aos termos da Tender Offer poderão ser direcionados ao Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated por telefone no número +1 (888) 292-0070 (U.S. ligação gratuita) ou +1 (646) 855-8988 (ligação paga) e para Morgan Stanley & Co LLC por telefone no número +1 (800) 624-1808 (U.S. ligação gratuita) ou +1 (212) 761-1057 (ligação paga).

Disclaimer

A Gol Finance, Gol, os Gestores, o Agente da Oferta e Agente de Informação ou o trustee das 2022 Notes, ou quaisquer de seus afiliados, não estão realizando qualquer recomendação se os titulares devem ou não ofertar suas 2022 Notes em resposta à Tender Offer, tão pouco estão expressando qualquer opinião com relação aos termos da Tender Offer serem justos aos titulares. Os titulares deverão tomar as suas próprias decisões com relação à oferta das 2022 Notes, e, neste caso, o montante principal das 2022 Notes a serem ofertadas. Favor consultar a Oferta de Compra para uma descrição dos termos e condições da oferta, disclaimers e outras informações aplicáveis à Tender Offer.

Esse comunicado à imprensa possui fins exclusivamente informacionais e não constitui uma oferta para a aquisição ou solicitação de uma oferta para vender quaisquer das 2022 Notes. A Tender Offer está sendo realizada somente nos termos da Oferta de Compra e da Carta Introdutória. A Tender Offer não está sendo feita aos titulares das 2022 Notes situados em jurisdições nas quais a oferta ou aceitação não estejam de acordo com as leis de mercado de capitais, leis "blue sky" ou qualquer outra lei que exija que uma oferta seja feita por meio de um corretor licenciado, a Tender Offer será considerada como sendo feita em nome da Gol Finance pelos Gestores, ou um ou mais corretores licenciados sob as leis daquela jurisdição.

Esse comunicado poderá conter declarações acerca do futuro no sentido da Seção 27A do United States Securities Act of 1933, conforme aditado, e da Seção 21E do "United States Securities Exchange Act of 1934", conforme aditado, incluindo aqueles relacionados à Tender Offer. Declarações acerca do futuro estão sujeitas a riscos relevantes e incertezas que podem afetar significativamente resultados antecipados e, dessa forma, esses resultados podem divergir daqueles expressados nas declarações acerca do futuro. Os riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a riscos gerais econômicos, políticos, condições de negócio no Brasil, América Latina e no Caribe, regulações governamentais existentes e futuras, incluindo capacidade de controle de tráfego aéreo, expectativa da administração e estimativas com relação à performance financeira da Companhia e planejamentos financeiros. Informações adicionais com relação aos fatores que podem afetar os resultados financeiros da Companhia estão incluídos no Form 20-F divulgado anualmente pela Gol para o ano encerado em 31 de dezembro de 2017 e os relatórios atuais protocolados perante a Securities Exchange Commission. Nem a Gol, nem a Gol Finance se encontram sobre qualquer obrigação de (e expressamente afirma que não há qualquer obrigação de) atualizar declarações acerca do futuro em razão de novas informações, eventos futuros ou de qualquer modo, exceto conforme exigido por lei.

Relações com Investidores

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")

A GOL transporta mais de 30 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha no Brasil, a GOL oferece aos clientes mais de 700 voos diários para 69 destinos no Brasil e na América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é um líder no negócio de logística e transporte de cargas e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e, por meio de parceiros, chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coligação na América Latina, com mais de 14 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. Com sede em São Paulo, a GOL tem uma equipe de mais de 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados e opera uma frota de 120 aeronaves Boeing 737, com um pedido adicional de 133 aeronaves Boeing 737 MAX, sendo a aérea mais pontual do Brasil e a líder com um histórico de segurança de 18 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

