GOL Anuncia o Resgate das Senior Notes com Vencimento em 2022 pela GOL Finance

SÃO PAULO, 21 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia"), (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), anunciou hoje que a GOL Finance iniciou um resgate opcional de seus Senior Notes com vencimento em 2022 e remuneradas a 8,875% ("2022 Notes").

As 2022 Notes serão resgatadas em 23 de março de 2020 (a "Data de Resgate") a um preço de resgate (o "Preço de Resgate") igual a 102,219% do valor principal das 2022 Notes, mais os juros vencidos e não pagos, se houver, até, mas excluindo, a Data de Resgate. As 2022 Notes detidas através do Depository Trust Company ("DTC") devem ser entregues para resgate de acordo com os procedimentos do DTC. A Companhia foi informada de que todas as 2022 Notes são detidas através da DTC. O Aviso de Resgate das 2022 Notes sera enviado, a todos os titulares registrados, em 21 de fevereiro de 2020. Os juros sobre as 2022 Notes deixarão de ser acumulados na e após a Data de Resgate, sujeito a certas exceções, e o único direito remanescente dos titulares das 2022 Notes será o de receberem o pagamento do Preço de Resgate.

A GOL Finance está fazendo o resgate opcional dos 2002 Notes como parte da sua estratégia de estrutura de capital, que visa o casamento adequado dos vencimentos dos ativos e passivos de longo prazo, otimizar o custo de capital, melhorar fluxo de caixa e aumentar os lucros. Desde 2017, a Companhia resgatou ou amortizou R$3,7 bilhões de dívida, reduzindo o seu custo de capital, e reposicionou com sucesso seu crédito entre as principais companhias aéreas de baixo custo do mundo. Em 2019, a sua classificação de risco nas três principais agências de risco foi elevada para B/B+.

"Continuamos a fortalecer o equilíbrio da GOL através de nossa otimização disciplinada da estrutura de capital, com objetivo de melhorar ainda mais nossa classificação de risco este ano", disse Richard Lark, Diretor vice-presidente financeiro da Companhia.

O resgate será financiado com os recursos provenientes dos desinvestimentos de ativos de longo-prazo em aeronaves realizados no início deste ano.

Este comunicado tem apenas fins informativos e não constitui um aviso de resgate das 2022 Notes.

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

A GOL transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha no Brasil, a GOL oferece aos clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é um líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL tem uma equipe de aproximadamente 16.000 profissionais da aviação altamente qualificados e opera uma frota padronizada de 137 aeronaves Boeing 737, sendo a aérea mais pontual do Brasil e a líder com um histórico de segurança de 19 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

