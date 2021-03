GOL anuncia Venda Antecipada de Passagens Aéreas

SÃO PAULO, 19 de março de 2021 /PRNewswire/ -- GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia") (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), em atendimento ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM nº 358/2002, conforme alterada, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral a celebração, nesta data, de uma venda antecipada de passagens aéreas de Gol Linhas Aéreas S.A. ("GLA") para a Smiles Fidelidade S.A. ("Smiles"), com interveniência anuência da Companhia, que também atuará como devedora solidária e principal pagadora de todas as obrigações assumidas pela GLA. O valor total da venda foi de R$300.000.000 (trezentos milhões de reais) e será remunerado a 115% da taxa CDI (aproximadamente 3,05% p.a.). Adicionalmente, foram negociadas determinadas condições comerciais em benefício da Smiles, bem como do compromisso da manutenção da estrutura contratual em vigor durante o exercício de 2021.

