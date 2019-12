GOL atinge Recorde Histórico de Vendas na Black Friday

SÃO PAULO, 2 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), a maior Companhia aérea doméstica, registrou, na última sexta-feira (29/11), seu maior recorde de vendas para uma campanha de Black Friday de sua história. Em apenas um dia de ação foram contabilizadas vendas superiores a R$ 120 milhões, totalizando mais de 450.000 bilhetes comercializados para viagens a serem realizadas no período de dezembro de 2019 a Junho de 2020. Dentre os destinos mais procurados foram São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília Recife e Salvador

As vendas de Black Friday da GOL, no primeiro dia da campanha, aumentaram 38% este ano em relação às de 2018, o que representa um incremento de 51% em termos de transações em bilhetes ano a ano. A tarifa média ficou abaixo de R$ 265 e mais de 165.000 bilhetes foram vendidos com valores inferiores a R$ 150. No total foram disponibilizados mais de 3 milhões de assentos para a ação, que termina na manhã desta segunda-feira (02/12).

"Os ótimos resultados atingidos nas vendas demonstram a consolidação de nosso propósito de sermos a primeira para todos, oferecendo a melhor experiência para o Cliente em termos de produtos e serviços e com o mais baixo custo do mercado. Tambêm destacam a força da economia brasileira", diz Eduardo Bernardes, Vice-Presidente Comercial e Marketing da GOL.

Cerca de 4 milhões de visitantes únicos acessaram os canais digitais da GOL no primeiro dia da campanha da Black Friday 2019, representando um crescimento superior a 35% em relação a 2018. Mais de 28% das vendas foram realizadas por meio do aplicativo da GOL para Smartphones.

"Desde a fundação da Companhia, em 2001, já investimos mais de R$ 1,5 bilhão em nossa plataforma de comércio eletrônico, tornando-a um dos maiores players do comércio eletrônico brasileiro. Hoje estamos entre as cinco maiores do mercado", finaliza Eduardo Bernardes.

