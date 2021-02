GOL divulga os resultados prévios de tráfego de Janeiro de 2021

SÃO PAULO, 4 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de janeiro de 2021 em comparação com o mesmo período de 2020.

Durante o mês de janeiro, a GOL operou uma média de 489 voos por dia e adicionou 332 operações nos aeroportos de Congonhas (São Paulo), Galeão (Rio de Janeiro), Brasília (Distrito Federal), Fortaleza (Ceará) e Salvador (Bahia). A GOL permanece disciplinada em sua liderança do mercado.

Destaques de Janeiro/21 x Dezembro/20:

No mercado doméstico em janeiro de 2021, a demanda (RPK) para os voos da GOL cresceu 8% sobre dezembro de 2020 e a oferta (ASK) aumentou em 5% em comparação com o mês anterior. A taxa de ocupação da GOL foi 83,2%.

A GOL não realizou voos internacionais durante o mês.

Resultados Prévios de Tráfego – Janeiro/21:



Resultado Tráfego Mensal (1) Resultado Tráfego UDM (1) Dados operacionais* Jan/21 Jan/20 % Var. Jan/21

UDM Jan/20

UDM % Var. GOL Total











Decolagens 15.161 25.892 -41,4% 113.797 260.800 -56,4% Assentos (milhares) 2.658 4.477 -40,6% 19.720 45.777 -56,9% ASK (milhões) 3.278 5.175 -36,6% 23.245 51.071 -54,5% RPK (milhões) 2.727 4.342 -37,2% 18.511 41.888 -55,8% Taxa de Ocupação 83,2% 83,9% -0,7 p.p 79,6% 82,0% -2,4 p.p Pax transportados (milhares) 2.167 3.624 -40,2% 15.319 36.580 -58,1% GOL Doméstico











Decolagens 15.161 24.072 -37,0% 111.225 243.605 -54,3% Assentos (milhares) 2.658 4.165 -36,2% 19.281 42.801 -55,0% ASK (milhões) 3.278 4.432 -26,0% 22.204 43.959 -49,5% RPK (milhões) 2.727 3.783 -27,9% 17.781 36.473 -51,2% Taxa de Ocupação 83,2% 85,4% -2,2 p.p 80,1% 83,0% -2,9 p.p Pax transportados (milhares) 2.167 3.420 -36,6% 15.029 34.478 -56,4% GOL Internacional











Decolagens 0 1.820 N.A. 2.572 17.195 -85,0% Assentos (milhares) 0 312 N.A. 439 2.976 -85,3% ASK (milhões) 0 743 N.A. 1.041 7.112 -85,4% RPK (milhões) 0 560 N.A. 730 5.415 -86,5% Taxa de Ocupação 0 75,3% N.A. 70,1% 76,1% -6,0 p.p Pax transportados (milhares) 0 204 N.A. 290 2.102 -86,2% Pontualidade 94,9% 92,1% 2,7 p.p 95,0% 90,1% 4,9 p.p Regularidade 99,2% 99,5% -0,3 p.p 97,3% 98,1% -0,8 p.p Ton. Transportada (milhares) 3,3 7,0 -53,6% 37,2 99,8 -62,7%















*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.

(1) Números prévios

GOL Relações com Investidores

[email protected]

www.voegol.com.br/ri

+55 (11) 2128-4700

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")

A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 14 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 128 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 20 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

