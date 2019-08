GOL divulga os resultados prévios de tráfego do mês de Julho de 2019

SÃO PAULO, 5 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia os números prévios de tráfego do mês de Julho de 2019. As comparações referem-se ao mesmo período de 2018.

Destaques

No mercado doméstico, a oferta (ASK) da GOL reduziu 0,8% e a demanda (RPK) da GOL aumentou em 1,8%. A taxa de ocupação doméstica da GOL foi 85,3%, um aumento de 2,2 p.p. em relação a Julho de 2018. O volume de decolagens aumentou 2,0% e o total de assentos aumentou 3,1%, em relação a Julho de 2018.

A oferta (ASK) e demanda (RPK) da GOL no mercado internacional aumentaram 40,6% e 64,8%, respectivamente, e a taxa de ocupação foi 80,3%, aumento de 11,8 p.p. em relação a Julho de 2018.

A oferta total (ASK) da GOL foi superior em 3,4% devido ao aumento de 4,3% no total de assentos e aumento de decolagens em 3,5%. A demanda total (RPK) da GOL aumentou em 7,2% em relação a Julho de 2018 e a taxa de ocupação consolidada foi 84,6%.

Resultado Tráfego Mensal (¹) Dados operacionais* Jul/19 Jul/18 % Var. 7M19 7M18 % Var. GOL Total











Decolagens 24.620 23.777 3,5% 147.190 146.479 0,5% Assentos (milhares) 4.338 4.160 4,3% 25.715 24.873 3,4% ASK (milhões) 4.930 4.769 3,4% 29.333 27.863 5,3% RPK (milhões) 4.171 3.891 7,2% 24.112 22.232 8,5% Taxa de Ocupação 84,6% 81,6% 3,0 p.p 82,2% 79,8% 2,4 p.p Pax transportados (milhares) 3.615 3.342 8,1% 20.700 19.174 8,0% GOL Doméstico











Decolagens 22.997 22.544 2,0% 137.194 138.171 -0,7% Assentos (milhares) 4.056 3.932 3,1% 23.982 23.390 2,5% ASK (milhões) 4.251 4.287 -0,8% 25.019 24.685 1,4% RPK (milhões) 3.626 3.561 1,8% 20.792 19.879 4,6% Taxa de Ocupação 85,3% 83,1% 2,2 p.p 83,1% 80,5% 2,6 p.p Pax transportados (milhares) 3.388 3.187 6,3% 19.411 18.084 7,3% GOL Internacional











Decolagens 1.623 1.233 31,6% 9.996 8.308 20,3% Assentos (milhares) 282 228 23,9% 1.733 1.483 16,9% ASK (milhões) 678 482 40,6% 4.313 3.178 35,7% RPK (milhões) 545 330 64,8% 3.321 2.353 41,1% Taxa de Ocupação 80,3% 68,5% 11,8pp 77,0% 74,0% 3,0 p.p Pax transportados (milhares) 227 155 46,0% 1.290 1.090 18,3% Pontualidade 91,3% 86,6% 4,7 p.p 90,3% 92,8% -2,5 p.p Regularidade 99,0% 98,6% 0,4 p.p 98,4% 98,4% 0,0 p.p Ton. Transportada (milhares) 8,2 8,5 -4,1% 56,4 61,9 -8,8%



*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Companhia para o mês corrente.

(1) Números prévios

GOL Relações com Investidores

ri@voegol.com.br

www.voegol.com.br/ri

+55 (11) 2128-4700

Sobre a GOL: O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil, com atuação em transporte de passageiros, transporte de carga e programas de fidelidade de coalizão.

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

SOURCE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.