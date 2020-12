GOL é a Primeira Aérea do Mundo a Retomar Voos Comerciais com o Boeing 737 MAX

SÃO PAULO, 7 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anuncia hoje que voltará a operar o Boeing 737 MAX a partir de 9 de dezembro nas rotas comerciais de sua malha doméstica. Os primeiros voos serão nas rotas de origem e chegada no hub da Companhia em São Paulo. Até o final de dezembro, todas as sete aeronaves Boeing 737 MAX da atual frota da GOL deverão estar liberadas para retornar totalmente à operação e serão gradualmente reincorporadas à sua programação de voos, de acordo com as necessidades operacionais.

"Nossa prioridade é sempre a Segurança de nossos Clientes", afirma Celso Ferrer, VP de Operações da GOL e piloto comercial, já treinado para voar o 737 MAX, que voa regularmente em aviões da Boeing. "Nos últimos 20 meses, acompanhamos o desenrolar da revisão de segurança mais abrangente da história da aviação comercial, reunindo agências reguladoras e companhias aéreas de todo o mundo, para monitorar e contribuir com as melhorias nos sistemas e no treinamento de pilotos das aeronaves. Consequentemente, após a nova certificação do Boeing 737 MAX pela FAA (Administração Federal de Aviação, Estados Unidos) e pela ANAC (Agência Nacional de Administração de Aviação Civil, Brasil), estamos totalmente confiantes no retorno do MAX ao serviço.", reforça Celso.

Antes de reintegrar as aeronaves MAX à sua frota, a GOL realizou treinamento de 140 pilotos em conjunto com a Boeing, atendendo a todos os requisitos técnicos e operacionais descritos no plano aprovados tanto pela FAA como pela ANAC. Os treinamentos ocorreram nos Estados Unidos em simulador MAX. A Companhia também completou uma série rigorosa de voos técnicos, que superaram as exigências estabelecidas pelas entidades reguladoras de aviação.

Essas ações de Segurança reforçaram o meticuloso trabalho realizado pelos engenheiros de aviação da GOL Aerotech para despreservação do MAX. A Aerotech é a unidade de negócios da Companhia especializada em manutenção, reparos, serviços e componentes de aeronaves, localizada na cidade de Confins, na grande Belo Horizonte, onde os MAX permaneceram por 20 meses. O trabalho realizado pelos profissionais da Companhia em todas essas etapas atesta a cultura de excelência em Segurança da GOL.

A experiência e os recursos da Companhia para a manutenção de aeronaves Boeing também contribuíram para a capacidade de devolver o MAX de maneira rápida e Segura à sua malha. A GOL Aerotech está qualificada para realizar manutenção nas aeronaves da família Boeing 737 Next Generation, 737 Classic, 737 MAX e Boeing 767. Com mais de 760 funcionários, entre engenheiros e técnicos, a unidade de negócios é capaz de atender a 80 aeronaves por ano em média e fornecer mais de 600.000 horas de manutenção. Ela é certificada por órgãos reguladores nacionais e internacionais, como ANAC, FAA e EASA (Agência de Segurança Aérea da União Europeia).

A GOL opera uma frota de um único tipo de aeronave, com 127 Boeings, e tem pedidos de 95 aeronaves 737 MAX para substituir seus NGs, programados para entrega de 2022-2032, tornando-se um dos maiores clientes da Boeing. O 737 MAX é fundamental para os planos de expansão da GOL, devido à maior eficiência de combustível e redução das emissões de carbono. A avançada tecnologia utilizada nos motores, asas e superfícies de comando do 737 MAX aumenta a produtividade em 24%, reduz o consumo de combustível em aproximadamente 15% e permite que a aeronave tenha uma autonomia de voo de cerca de 1.000 quilômetros a mais (até 6.500 km) em comparação com a aeronave 737NG atual. Desde o início de suas operações com o Boeing 737 MAX-8, em junho de 2018, a Companhia realizou 2.933 voos, totalizando mais de 12.700 horas no ar.

Paulo Kakinoff, Diretor Presidente, declarou: "Estamos empolgados com o retorno do Boeing 737 MAX à nossa malha. O MAX está entre as aeronaves mais eficientes da história da aviação e a única a passar por um processo completo de recertificação, garantindo os mais altos níveis de segurança e confiabilidade. Agradecemos às autoridades que participaram das etapas de validação, em especial à ANAC, que desempenhou um papel de protagonista nos trabalhos de certificação por sua reconhecida competência e qualificação técnica, atuando com outros reguladores internacionais. Reiteramos nossa confiança na Boeing, nosso parceiro exclusivo desde o início da GOL em 2001."

Landon Loomis, diretor da Boeing no Brasil, acrescentou: "A Boeing e a GOL trabalham lado a lado há quase vinte anos e não foi diferente durante o período em que o MAX passou pelo processo de certificação que levou à retomada segura da operação. É um prazer ter a GOL como parceira e atingir juntos este marco importante. Esperamos com entusiasmo o que ainda está por vir em nossa parceria"."

Os clientes da GOL podem encontrar informações sobre as aeronaves e os voos no site oficial da empresa: https://www.voegol.com.br/

GOL Relações com Investidores

[email protected]

www.voegol.com.br/ri

+55 (11) 2128-4700

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL")

A GOL é uma companhia brasileira e transporta mais de 36 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha de transporte aéreo no país, a GOL oferece aos seus Clientes mais de 750 voos diários para mais de 100 destinos no Brasil, América do Sul, Caribe e Estados Unidos. A GOLLOG é líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. Por sua vez, a controlada SMILES permite que mais de 16 milhões de participantes cadastrados acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo na malha de parceiros da GOL. Com sede em São Paulo, a GOL conta com uma equipe de mais de 15 mil profissionais altamente qualificados, e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737, sendo a companhia aérea líder no mercado doméstico e com um histórico de segurança de 19 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

SOURCE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.