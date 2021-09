GOL Finance Precifica Oferta Internacional de US$ 150 milhões

SÃO PAULO, 23 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 eNYSE: GOL ("GOL" ou "Companhia"), a maior empresa aérea do Brasil, informa que sua subsidiária GOL Finance, uma companhia aberta (société anonyme) constituída sob as leis de Luxemburgo, precificou uma colocação de notes sênior garantidas no valor total de US$150 milhões, com juros remuneratórios de 8,000% ao ano e vencimento em 2026 ("Notes Adicionais"), como parte de uma emissão adicional e consolidada com as notes sênior garantidas da GOL Finance emitidas em 23 de dezembro de 2020 e em 11 de maio de 2021, no valor total de US$200 milhões e US$300 milhões, respectivamente, com juros remuneratórios de 8,000% ao ano e vencimento em 2026 (em conjunto com as Notes Adicionais, as "Notes"). O preço de emissão das Notes Adicionais é 100,750%, representando uma taxa de retorno até o vencimento de 7,728%. A Moody's atribuiu um rating de B2 às Notes.

Os compradores das Notes Adicionais deverão pagar os juros acumulados de 30 de junho de 2021 (inclusive) até a data da entrega das Notes Adicionais (exclusive), as quais esperamos que sejam entregues até 28 de setembro de 2021.

As Notes terão vencimento em 30 de junho de 2026, poderão ser liquidadas antecipadamente a partir de 24 de dezembro de 2022 e serão garantidas por alienações fiduciárias sobre (i) substancialmente toda a propriedade intelectual da GOL, incluindo patentes, marcas, nomes de domínios, e (ii) as peças de reposição (spare parts) de aeronaves localizadas no Brasil.

As garantias reais das Notes, em conjunto com outras garantias que podem ser adicionadas ao pacote de garantias reais pela GOL, estão disponíveis para servirem como garantia real em outras emissões de dívida garantida (senior secured debt) ou de dívida garantida conversível (senior secured exchangeable debt) da GOL, no âmbito do programa de emissão de dívida garantida da GOL, o qual é destinado para complementar as emissões de bonds não garantidos da GOL e trazer mais eficiência e diversidade à estrutura de capital da GOL.

A GOL utilizará os recursos oriundos da oferta das Notes Adicionais para finalidades corporativas em geral, incluindo aquisições oportunas de aeronaves e capital de giro.

As Notes e as respectivas garantias não foram e não serão registradas sob o U.S. Securities Act de 1933, conforme aditado (o "Securities Act"), e serão ofertadas e vendidas (i) para investidores qualificados institucionais (qualified institutional buyers) (conforme definido na Rule 144A do Securities Act), e (ii) fora dos Estados Unidos da América para pessoas não residentes nos Estados Unidos (non-U.S. persons) conforme o Regulation S do Securities Act.

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A GOL mantém uma aliança estratégica com a American Airlines e a Air France-KLM, além de disponibilizar aos clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 15 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 127 aeronaves Boeing 737. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

Aviso Legal

A presente publicação contém declarações relativas ao futuro que são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração da GOL. Tais declarações relativas ao futuro dependem substancialmente de fatores externos e são adicionais aos fatores de risco divulgados nos documentos de divulgação arquivados da GOL e estão, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio.

