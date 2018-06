GOL Linhas Aéreas operou 99,4% dos seus voos programados na greve dos caminhoneiros

Em resposta a perguntas de investidores referentes aos impactos operacionais e financeiros da greve na GOL, a Companhia reporta as seguintes informações preliminares:

Como resultado dos esforços da equipe da GOL e sua estratégia de malha, a Companhia operou 99,4% de seus voos programados de 21 de maio até 31 de maio, cancelando somente 12 de 7.275 voos programados no período devido à greve. Esses voos foram:

o 25 de maio: G3 1718 (Brasília - Teresina)

G3 1723 (Teresina - Brasília)

o 26 de maio: G3 1810 (Recife - Fortaleza)

G3 1823 (Fortaleza - Natal)

G3 1844 (Recife - Fernando de Noronha)

G3 1845 (Fernando de Noronha - Recife)

G3 1838 (Natal - Fortaleza)

G3 1809 (Fortaleza - Natal)

G3 1549 (Maceió - Guarulhos)

o 27 de maio: G3 1798 (Rio Branco - Cruzeiro do Sul)

G3 1799 (Cruzeiro do Sul - Rio Branco)

o 29 de maio: G3 1713 (Cuiabá - Brasília)

Com o anúncio da greve, a GOL ativou seu plano de contingência operacional, gerenciando combustível e rotas, reposicionando tripulações substitutas, abastecimento ( tankering ) de combustível e efetuando 69 pousos técnicos de reabastecimento entre 23 de maio e 31 de maio para evitar cancelamentos de voos. "Nossa prioridade foi garantir que os clientes com passagens emitidas chegassem a seus destinos com segurança e com o menor transtorno possível", disse o vice-presidente de operações da GOL, Sergio Quito . "A malha e a frota padronizada da GOL são diferenciais chave que provaram ser essenciais para garantir um baixo número de decolagens canceladas."

Os passageiros afetados foram contatados pela Companhia e os voos foram remarcados sem cobrança de taxas de alteração.

Para atender às necessidades de carga aérea, em 30 de maio a GOL reiniciou o transporte de carga. Entre 30 de maio e 1º de junho a Companhia embarcou aproximadamente 700.000 quilos, incluindo aproximadamente 50.000 quilos de produtos farmacêuticos.

O compromisso da GOL em cumprir com seus voos programados e assegurar que seus passageiros chegassem aos seus destinos, com mínimo de transtorno possível, resultou em um impacto direto estimado da greve estimado de aproximadamente R$8 milhões de despesas operacionais incrementais e um impacto de R$29 milhões nas receitas operacionais.

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

A GOL transporta mais que 30 milhões de passageiros anualmente. Com a maior malha no Brasil, a GOL oferece aos clientes mais de 700 voos diários para 66 destinos no Brasil e na América do Sul e no Caribe. A GOLLOG é um líder no negócio de logística e transporte de cargas, e atende mais de 3.400 municípios brasileiros e, por meio de parceiros, chega a mais que 200 destinos internacionais em 95 países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coalizão na América Latina, com mais de 13 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. Com sede em São Paulo, a GOL tem uma equipe de mais de 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados e opera uma frota de 120 aeronaves Boeing 737, com um pedido adicional de 120 aeronaves Boeing 737 MAX, sendo a aérea mais pontual do Brasil e a líder com um histórico de segurança de 17 anos. A GOL investiu bilhões de reais em instalações, produtos e serviços e tecnologia para melhorar a experiência do cliente no ar e em terra. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

