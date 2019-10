GOL revisa projeções financeiras

SÃO PAULO, 31 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia"), (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), a maior companhia aérea do Brasil, revisa suas projeções financeiras para 2019 e 2020. As projeções estão ajustadas para refletir as maiores receitas de passageiros, menores receitas do programa de fidelidade, maiores fluxos de caixa, menores despesas financeiras, variações nos preços do petróleo e taxas de câmbio, e ajustes ao plano de frota e malha.

As projeções financeiras da Companhia destacam as principais métricas que impactam os resultados e o valor no longo prazo. A GOL fornece informações prospectivas com foco nas métricas mais relevantes que a Companhia utiliza na avaliação de desempenho do seu negócio. Estes indicadores são úteis para analistas e investidores projetarem os resultados da GOL.

Guidance Geral 2019E

2020E (Consolidado, IFRS) Anteriores Revisado

Anteriores Revisado Frota total (média) 125 a 127 ~126

131 a 136 134 a 139 Frota operacional (média trilho) 119 119

127 127 ASKs, Sistema (% variação) 9 a 11 ~9

6 a 8 7 a 9 - Doméstico 5 a 6 ~5

5 a 6 6 a 9 - Internacional 35 a 40 ~30

15 a 25 15 a 20 Assentos, Sistema (% variação) 8 a 9 ~8

5 a 7 6 a 8 Decolagens, Sistema (% variação) 6 a 7 ~6

5 a 7 6 a 8 Taxa de ocupação média (%) 79 a 81 ~81

80 a 82 80 a 82 Carga e outras receitas, liquida1 (R$ bi) ~1,2 ~1,1

~1,3 ~1,1 Receita líquida total (R$ bilhões) ~13,5 ~13,7

~15,5 ~15,5 CASK ex-combustível2 (R$ centavos) ~14 ~14,5

~14 ~14 Combustível, litros consumidos (mm) ~1.500 ~1.500

~1.600 ~1.600 Preço do combustível (R$ / litro) ~2,9 ~2.9

~3,1 ~3,0 Margem EBITDA2 (%) ~28 ~29

~29 ~30 Margem EBIT2 (%) ~18 ~17

~19 ~18 Despesa Financeira Liq3 (R$ bilhões) ~1,2 ~1.2

~1,2 ~0,9 Margem LAIR3 (%) ~10 ~7

~12 ~13 Taxa efetiva de IR/CS (%) ~22 ~20

~22 ~15 Participação Minoritários4 (R$ mm) ~293 ~290

~320 ~311 Capex (investimentos), líquido (R$ mm) ~700 ~700

~650 ~650 Aquisição de Aeronaves5 (R$ mm) - -

- ~600 Divida Líquida6 / EBITDA (x) ~2,8x ~2,7x

~2,4x ~2,4x Média ponderada ações diluída7 (mm) 391 391

391 391 Lucro por ação – diluído (R$) 1,40 a 1,70 ~0,90

2,00 a 2,50 2,80 a 3,30 Média ponderada ADS diluída7 (mm) 195,5 195.5

195,5 195,5 Lucro por ADS – diluído (US$) 0,80 a 0,95 ~0,45

1,20 a 1,50 1,40 a 1,65

(1) Carga, fidelidade, buy-on-board, e outras receitas auxiliares; (2) Recorrente; (3) Excluindo ganhos e perdas de variação cambial e perdas não realizadas no Exchangeable Senior Notes; (4) Fonte: média das estimativas dos analistas reportado no Bloomberg; (5) PDPs Bruto; (6) Excluindo bônus perpétuos; (7) Considera os exercícios de opções de ações que podem ser emitidas provenientes do programa de stock option e relativas aos Exchangeable Senior Notes.

Estas perspectivas financeiras poderão ser ajustadas visando incorporar a evolução do desempenho operacional-financeiro da GOL e eventuais mudanças na economia brasileira e no mercado em que a GOL atua, incluindo variações do crescimento do PIB, taxa de juros, câmbio e tendência no preço do petróleo. A GOL tem aproximadamente 83% de seu consumo de combustível para o ano de 2019 protegido por contratos de hedge, a um custo médio de US$61,0; e 66% do seu consumo de combustível para o ano de 2020, a um custo médio de US$61,5.

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (www.voegol.com.br): O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil, com atuação em transporte de passageiros, transporte de carga e programas de fidelidade de coalizão.

