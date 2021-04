GoldConnect revela sua nova plataforma inovadora de preços e engajamento específica para a região da América Latina

SUNRISE, Flórida, 27 de abril de 2021 /PRNewswire/-- A GoldConnect, provedora líder de telecomunicações em atacado na América Latina e no Caribe, anuncia o lançamento de sua plataforma de preços e engajamento de última geração, a LatamConnect. A nova plataforma interativa fornecerá aos clientes uma análise de viabilidade externa da planta, em mais de 17 países da rede GoldConnect, além de mais 87 parceiros na América Latina.

A LatamConnect oferece preços finais precisos e fornece informações em tempo real, incluindo a distância mais curta para uma localização ou instalação de fibra ótica, entrada de instalação diversificada, tipo de acesso e qualquer CPE necessário. Enquanto isso, a equipe comercial interna pode visualizar os provedores e instalações disponíveis para cada localização.

"Com esse nível de automação comercial, a GoldConnect permitirá que nossos clientes concluam projetos na América Latina mais rápido do que nunca", disse Jeremy Villalobos, COO da GoldConnect. "O algoritmo aprimorado da plataforma pode processar dados extensos para mais de 40 milhões de locais na América Latina. A LatamConnect remove fronteiras e abre infinitas possibilidades não apenas para nós, mas também para nossos clientes."

A LatamConnect aumentará a experiência geral do cliente. Os clientes receberão acesso seguro a um módulo de entrega de serviços, o que lhes permite acompanhar imediatamente seus detalhes de instalação, processos e status de trabalho personalizados para pesquisas, implementações de infraestrutura, instalações de equipamentos e configurações de serviço. Esta abordagem de ponta adota uma atitude proativa em relação às suas propostas de parceria inovadoras e revolucionárias.

Embora haja plataformas semelhantes nos EUA e na Europa, nenhuma abrange de forma extensiva a região da América Latina. Além disso, embora outras plataformas possam cobrir sua própria infraestrutura, elas podem não incluir provedores fora da rede ou de terceiros. A GoldConnect incorpora sua própria rede e mais 87 operadoras na região.

"A maior conquista da LatamConnect é a economia de tempo para nossos clientes. A América Latina é bem conhecida no setor por ser uma região complicada para a coleta de preços e informações técnicas. Nossa plataforma avançada ajudará a diminuir esse tempo de espera", disse Justo Valladares, CEO da GoldConnect.

Sobre a GoldConnect

A GoldConnect é uma provedora líder de telecomunicações com presença em 17 países na América Latina e no Caribe. Com mais de 20 anos oferecendo soluções de rede para clientes corporativos e operadoras globais, a GoldConnect conta com sua premiada infraestrutura de rede e amplas parcerias para oferecer soluções de rede, conexão em nuvem, segurança de rede e serviços de Data Center em mais de 33 países da região. Para mais informações, acesse www.goldconnect.com.

