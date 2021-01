Golden Agri-Resources assure un approvisionnement alimentaire durable dans le cadre de la COVID-19

« Pendant la pandémie de COVID-19, nous avons vu que l'accès à des aliments nutritifs était un défi encore plus grand pour les communautés rurales. Nos programmes de moyens de subsistance alternatifs et d'agriculture écologique intégrée ont aidé les communautés à planifier, financer et cultiver leur propre nourriture, leur permettant ainsi d'être moins dépendantes des approvisionnements provenant de l'extérieur du village. Le programme aide les agriculteurs à se nourrir et à gagner un revenu supplémentaire dont ils ont grand besoin. En prime, l'amélioration de la productivité des agriculteurs dans ces communautés réduit la nécessité d'ouvrir davantage de terres à l'agriculture, ce qui diminue le risque de déforestation », a déclaré Anita Neville, vice-présidente principale du groupe « Communications d'entreprise ».

De nouvelles techniques agricoles sont introduites pour aider les agriculteurs à générer davantage de revenus

GAR collabore avec plusieurs partenaires, dont l'université de Wageningen, de renommée mondiale, pour mettre en œuvre ses programmes sur les moyens de subsistance alternatifs et l'agriculture écologique intégrée.

Les programmes prévoient des ateliers pour les villageois de différentes communautés afin d'augmenter la fertilité des sols en utilisant des engrais organiques, ce qui permet d'obtenir des récoltes plus saines.

Les agriculteurs et les petits exploitants locaux reçoivent un enseignement sur les bonnes pratiques agricoles et ont accès à des experts en agriculture moderne. Les agriculteurs sont également encouragés à vendre sur le marché local afin de générer des revenus et de les aider à satisfaire leurs besoins quotidiens.

À ce jour, les programmes ont aidé plus de 40 communautés de Sumatera et de Kalimantan à améliorer leurs pratiques agricoles et à cultiver des cultures de rente, allant des légumes biologiques au café. En même temps, cela réduit le risque de déforestation pour les forêts afin d'ouvrir davantage de terres cultivables.

GAR se concentre également sur la protection de l'environnement

L'amélioration des moyens de subsistance et la garantie d'un approvisionnement alimentaire stable ne sont pas les seuls avantages de ces programmes. GAR apprend aux communautés rurales, aux agriculteurs et aux petits exploitants comment pratiquer l'agriculture en gardant à l'esprit des pratiques durables : réduction de la pression sur les terres forestières, suppression du recours au feu pour ouvrir des zones de culture, accent sur la gestion de l'eau et mise en œuvre de techniques d'agriculture régénératrice pour maintenir des sols sains.

« Les communautés rurales et agricoles sont particulièrement dépendantes de l'environnement dans lequel elles vivent et travaillent. Un environnement sain, associé à de bonnes techniques, équivaut à une récolte saine. C'est un investissement dans leur avenir et dans le nôtre », a déclaré Anita.

Golden Agri-Resources joint également le geste à la parole avec ses importants efforts de conservation. La société a conservé plus de 178 000 hectares de forêt, dont 78 000 hectares dans les propres concessions de GAR. Grâce à son programme d'engagement communautaire, Desa Makmur Peduli Api, la société a également réussi à prévenir les incendies à seulement 0,5 % des zones touchées en 2019.

« La COVID-19 a mis en lumière les vulnérabilités du système alimentaire mondial. GAR travaille depuis plusieurs années à renforcer la résilience des communautés dans lesquelles nous travaillons et continuera à le faire" » a conclu Anita.

Pour en savoir plus sur les performances et les initiatives de l'entreprise en matière de développement durable, consultez le dernier rapport sur le développement durable de GAR.

À propos de Golden Agri-Resources (GAR) :

Fondée en 1996, Golden Agri-Resources (GAR) est aujourd'hui l'une des plus grandes entreprises de plantations de palmiers à huile au monde. Les plantations de GAR sont situées en Indonésie, et la société gère près d'un demi-million d'hectares de plantations de palmiers à huile (y compris les petits exploitants). Leader dans le domaine de l'agroalimentaire, GAR met activement l'accent sur la durabilité dans le cadre de ses pratiques : cultiver des palmiers à huile avec les agriculteurs pour produire de la nourriture et du carburant pour le présent et l'avenir.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1395539/Alternative_Livelihood.jpg

SOURCE Golden Agri-Resources