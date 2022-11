Golden Agri-Resources présente Sawit Terampil pour améliorer les pratiques agricoles chez les agriculteurs

SINGAPOUR, 2 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Golden Agri-Resources (GAR) collabore avec MARS et Fuji Oil pour déployer Sawit Terampil, un programme de perfectionnement pour plus de 4 000 petits exploitants indépendants de la zone de l'écosystème de Leuser à Aceh et Sumatera Nord. Il s'appuie sur les efforts de GAR en matière de traçabilité, qui a vu l'entreprise cartographier 95 % de sa chaîne d'approvisionnement jusqu'à la plantation. GAR cherche maintenant à améliorer davantage les moyens de subsistance des agriculteurs identifiés grâce aux efforts de traçabilité jusqu'à la plantation avec Sawit Terampil.

Sawit Terampil programme supports independent palm oil smallholders to align with sustainability standards. Through a multi-stakeholders collaboration, GAR roll out an upskilling programme for 4,000 smallholders Leuser Ecosystem area in Aceh and North Sumatera to achieve the ISPO and RSPO certification standards. Monitoring & evaluation is key to ensuring the adoption of sustainable practices. Sawit Terampil programme provides two years of mentorship to the independent palm oil smallholders joining the programme. Farmers are trained in group or individually coached through Sawit Terampil programme.

Le programme vise à fournir un soutien complet aux petits exploitants indépendants par le biais d'un accompagnement de groupe et d'un soutien individuel pour mettre en œuvre de bonnes pratiques agricoles. Les formations de renforcement des capacités et le tutorat apprendront aux petits exploitants indépendants à améliorer leurs méthodes de culture et les prépareront à s'inscrire aux certifications ISPO et RSPO, ce qui contribuera à augmenter leurs revenus.

« L'amélioration des connaissances des agriculteurs et des fournisseurs est essentielle à la mise en œuvre de pratiques agricoles durables. En nous appuyant sur les informations que nous avons obtenues grâce aux initiatives de traçabilité, nous pouvons analyser les écarts potentiels en matière de productivité, de rendement et de pratiques agricoles et fournir une assistance ciblée aux petits exploitants », a déclaré Anita Neville, responsable de la durabilité et de la communication chez Golden Agri-Resources.

Wahyu Wigati Wijayanti, responsable de la production traçable et transparente de Golden Agri-Resources, a expliqué comment l'entreprise fait participer activement les agriculteurs à des formations visant à améliorer les pratiques agricoles durables : « Sawit Terampil est actuellement mis en œuvre dans 10 régences de Sumatera Nord et d'Aceh et se poursuivra jusqu'en décembre 2023. Depuis la mise en œuvre du programme, environ 61 % des participants ont amélioré leur compréhension des pratiques de culture durable du palmier à huile par rapport à avant de rejoindre le programme. »

« À l'avenir, nous voulons aider les agriculteurs qui sont prêts à obtenir les certifications ISPO et RSPO. Nous continuons à accueillir les opportunités de collaboration avec des partenaires potentiels pour aider nos agriculteurs et le secteur agricole à se développer », a déclaré Wahyu.

GAR est convaincu que l'amélioration des moyens de subsistance des agriculteurs est une responsabilité partagée qui nécessite la contribution de toutes les parties de la chaîne de valeur. Elle a développé un écosystème de connaissances et de partenaires financiers pour contribuer à la mise en œuvre de Sawit Terampil, notamment Koltiva, une entreprise agro-technique en tant que partenaire de mise en œuvre, SMART Research Institute, le bras de recherche de la société sur les meilleures pratiques agronomiques pour le mentorat, ainsi que MARS et Fuji Oil, qui partagent le même engagement que la société.

Koltiva soutient le programme avec son écosystème technologique complet, KoltiTrace et ses agronomes et agents de terrain sur le terrain pour aider les petits exploitants agricoles à atteindre les normes de durabilité. « Notre méthodologie d'accompagnement basée sur les données combine la technologie avec des agronomes sur le terrain pour améliorer l'efficacité des programmes traditionnels de renforcement des capacités. En recevant des conseils sur mesure sur les bonnes pratiques agricoles qui sont guidées par les données, nous espérons améliorer les moyens de subsistance des petits exploitants tout en contribuant à préserver l'environnement », a déclaré Ainu Rofiq, directeur de l'exploitation.

Rukaiyah Rafik, du Forum des petits exploitants de palmiers à huile durables d'Indonésie, a souligné que le manque de connaissances et d'éducation est souvent une pierre d'achoppement pour les agriculteurs. Elle a expliqué que les agriculteurs ont de mauvais rendements en raison de la variété et de la qualité des fruits qu'ils cultivent. Le niveau élevé d'analphabétisme parmi les agriculteurs fait qu'il leur est difficile d'enregistrer correctement leur production et les autres activités agricoles. Cependant, ces défis pourraient être relevés avec une assistance ciblée et un transfert de connaissances grâce à un programme tel que Sawit Terampil.

GAR et ses partenaires estiment que Sawit Terampil est une autre étape importante dans l'implication des fournisseurs dans le processus de transformation. L'entreprise continuera à partager ses expériences et ses meilleures pratiques avec les fournisseurs afin de favoriser une industrie responsable et robuste.

