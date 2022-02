GoldenTree Asset Management contrata Grady Frank como sócio em crédito privado

NOVA YORK, 23 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A GoldenTree Asset Management ("GoldenTree"), uma empresa global de gestão de ativos com quase USD 47 bilhões em ativos sob gestão, anunciou hoje que Grady Frank ingressará como sócio na GoldenTree e como diretor de originação de crédito privado da empresa.

Frank traz para a GoldenTree mais de 20 anos de experiência em financiamentos alavancados e trabalho com patrocinadores de capital privado. Mais recentemente, foi diretor administrativo da Goldman Sachs e membro sênior do Financial and Strategic Investors Group. A GoldenTree tem investido em oportunidades de crédito privado há mais de uma década e, nos últimos anos, realizou mais de USD 3 bilhões em investimentos em crédito privado, que proporcionaram retornos interessantes e consistentes para os investidores.

Steve Tananbaum, sócio fundador e diretor de investimentos da GoldenTree, disse: "Temos um longo histórico de trabalho colaborativo com equipes de gestão e patrocinadores de capital privado para ajudar as empresas a alcançar seus objetivos e, ao mesmo tempo, criar investimentos interessantes para nossos fundos. A oportunidade estabelecida no crédito privado vem se expandindo nos últimos anos, e estamos confiantes de que a experiência significativa de Grady nos permitirá acelerar nossas oportunidades de sourcing e estruturação, ao mesmo tempo que oferecemos a nossos investidores um potencial de retorno atraente ajustado conforme o risco."

Lee Kruter, sócio e diretor de crédito de desempenho, que supervisiona os investimentos crescentes da empresa em crédito privado, disse: "Embora o crédito privado como uma classe de ativos tenha atraído mais atenção recentemente, como uma empresa, temos feito investimentos em crédito privado em setores e localidades que têm gerado valor para nossos investidores há mais de uma década. Nossa abordagem ágil nos permite nos comprometer em tamanho, executar rapidamente e oferecer soluções criativas, o que oferece valor significativo aos emissores e patrocinadores de capital privado e diferencia a GoldenTree."

Frank declarou: "Estou muito feliz em me unir à equipe da GoldenTree para ajudar a continuar a desenvolver uma plataforma de crédito privado líder de mercado. Tenho muitos relacionamentos de longa data com a equipe da GoldenTree e estou entusiasmado em me tornar sócio da empresa. Construiremos um negócio de crédito privado altamente responsivo e centrado no relacionamento, com foco em nossos parceiros em capital privado, ao mesmo tempo que ofereceremos excelentes retornos aos investidores da GoldenTree."

Sobre a GoldenTree

A GoldenTree é uma empresa global de gestão de ativos de propriedade dos funcionários, especializada em oportunidades do universo do crédito em setores como títulos de alto rendimento, empréstimos alavancados, crédito privado, dívidas depreciadas, produtos estruturados, mercados emergentes, capital privado e ações com o tema de crédito. A GoldenTree foi fundada por Steve Tananbaum no ano 2000 e é uma das maiores administradoras de ativos independentes com foco em crédito. A GoldenTree gerencia quase USD 47 bilhões para investidores institucionais, incluindo as principais pensões públicas e corporativas, doações, fundações, companhias de seguros e fundos soberanos. A GoldenTree tem aproximadamente 250 funcionários em escritórios em Nova York, Londres, Singapura, Sidney, Tóquio, Dublin e West Palm Beach. Para mais informações, acesse www.goldentree.com.

