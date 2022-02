GoldenTree Asset Management neemt Grady Frank aan als partner in particulier krediet

NEW YORK, 23 februari 2022 /PRNewswire/ -- GoldenTree Asset Management ("GoldenTree"), een mondiaal activabeheerbedrijf met bijna 47 miljard dollar aan activa in beheer, kondigde vandaag aan dat Grady Frank als partner van GoldenTree en Head of Private Credit Origination van het bedrijf gaat werken.

Dhr. Frank brengt meer dan 20 jaar ervaring mee naar GoldenTree in hefboomfinanciering en het werken met private equity investeerders. Meest recent was hij directeur van Goldman Sachs en senior lid van de Financial and Strategic Investors Group. GoldenTree belegt al meer dan tien jaar in private kredietmogelijkheden en heeft de afgelopen jaren meer dan 3 miljard dollar aan private kredietinvesteringen gedaan, die aantrekkelijke en consistente resultaten hebben opgeleverd voor beleggers.

Steve Tananbaum, medeoprichter en CIO van GoldenTree, zegt: "We werken al lang samen met managementteams en private equity investeerders om bedrijven te helpen hun doelstellingen te bereiken en tegelijkertijd aantrekkelijke investeringen voor onze fondsen te creëren. De mogelijkheden voor particuliere kredieten zijn de afgelopen jaren uitgebreid en we zijn ervan overtuigd dat we dankzij de belangrijke ervaring van Grady onze aankoop- en structureringsmogelijkheden kunnen intensiveren en tegelijkertijd onze investeerders een aantrekkelijk risicogewogen rendementspotentieel bieden."

Lee Kruter, partner en Head of Performing Credit, die toezicht houdt op de groeiende investeringen van het bedrijf in particulier krediet, zegt: "Terwijl particulier krediet als activaklasse de laatste tijd meer aandacht heeft gekregen, doen wij als bedrijf al langer particuliere kredietinvesteringen in verschillende sectoren en regio's, en creëren we zo al meer dan tien jaar waarde voor onze investeerders. Onze flexibele aanpak stelt ons in staat om op schaal te investeren, snel te opereren en creatieve oplossingen te bieden, die aanzienlijke waarde bieden aan uitgevers en private equity investeerders, en waarmee GoldenTree zich onderscheidt."

Dhr. Frank zegt: "Ik ben zeer verheugd om deel uit te maken van het GoldenTree-team om de positie als marktleider op het gebied van particulier krediet verder uit te helpen bouwen. Ik heb veel langdurige relaties met het GoldenTree-team en kijk ernaar uit om partner van het bedrijf te worden. We bouwen aan een zeer responsieve, op relaties gerichte particuliere kredietsector die zich richt op onze partners in private equity en die zorgt voor een uitstekend rendement voor de beleggers van GoldenTree."

Over GoldenTree

GoldenTree is een activabeheerbedrijf in eigendom van de werknemers, gespecialiseerd in mogelijkheden in het hele kredietuniversum in sectoren als hoogwaardige obligaties, hefboomleningen, particuliere kredieten, distressed debt, gestructureerde producten, opkomende markten, private equity en kredietaandelen. GoldenTree is in 2000 opgericht door Steve Tananbaum en is een van de grootste onafhankelijke vermogensbeheerders die zich richt op krediet. GoldenTree beheert bijna 47 miljard dollar voor institutionele beleggers, waaronder toonaangevende publieke en bedrijfspensioenen, schenkingen, stichtingen, verzekeringsmaatschappijen en staatsinvesteringsfondsen. GoldenTree heeft ongeveer 250 medewerkers, met vestigingen in New York, Londen, Singapore, Sydney, Tokio, Dublin en West Palm Beach. Kijk voor meer informatie op www.goldentree.com.

