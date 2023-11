Golfzon adopte le message global de The R&A concernant le golf et la santé

SÉOUL, Corée du Sud, 14 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Golfzon, le plus grand fournisseur mondial de simulateurs de golf, promeut les avantages positifs du golf pour la santé dans une campagne mondiale utilisant des actifs créatifs créés par The R&A pour les associations nationales et les parties prenantes de l'industrie.

Combinant golf et technologie, Golfzon a développé des simulateurs innovants qui ont joué un rôle important dans la transformation du golf en un sport populaire pour les gens de tous les âges et de tous les sexes.

Golfzon adopts The R&A’s global golf and health message

La société sud-coréenne fera la promotion d'une campagne axée sur la santé auprès des golfeurs actuels et potentiels en utilisant des simulateurs de golf en intérieur, l'application numérique Golfzon, des plateformes sportives et les chaînes mondiales. Il se concentrera également sur une campagne internationale à travers ses événements.

La campagne s'appuie sur le succès de la campagne « Golf is Good » de The R&A, menée en collaboration avec Wales Golf, qui mettait en vedette le footballeur de renommée mondiale Gareth Bale et incitait un plus grand nombre de personnes à se mettre au golf et à jouer plus régulièrement.

Park Kang-soo, PDG de Golfzon, a déclaré qu'« en tant que leader dans le domaine des simulateurs de golf, nous considérons qu'il est important de promouvoir cette campagne avec les atouts mondiaux du golf et de la santé fournis par The R&A.

« Nous continuerons de faire de notre mieux non seulement pour contribuer au développement de l'industrie nationale du golf, mais aussi pour sensibiliser le public au golf et promouvoir ses effets positifs dans le monde entier. Notre objectif est d'établir une culture du golf qui soit saine. »

En tant que leader des simulateurs de golf en Corée du Sud, qui offre plus de 350 parcours, Golfzon a contribué au développement et à l'expansion de ce sport dans le pays. Avec plus de 300 000 parties jouées quotidiennement et plus de 480 membres inscrits, Golfzon offre divers services et contenus axés sur le golf sur écran en intérieur.

En utilisant ces ressources, Golfzon vise à promouvoir la campagne « Golf is Good » en soulignant l'impact positif du golf sur la santé et le bien-être physique et social.

Phil Anderton, directeur du développement chez The R&A, a ajouté « nous sommes heureux que Golfzon mène la campagne en Corée du Sud, pour sensibiliser les gens aux bienfaits du golf sur la santé et inciter de nouveaux publics à pratiquer ce sport. »

« Golf is Good » s'appuie sur la recherche scientifique pour promouvoir les avantages pour la santé et le bien-être de la pratique de ce sport, par le biais de récits créatifs et avec l'approbation des médecins. Après le succès du projet pilote au Pays de Galles, la campagne s'étend désormais à un certain nombre d'associations nationales autour du globe. Nous encourageons fortement plus d'intervenants de l'industrie à se joindre à nous afin de diffuser ce message et promouvoir les bienfaits du golf pour la santé.

« Le golf peut être pratiqué de nombreuses façons différentes, y compris à travers des formats plus courts, sur des terrains d'entraînement, sur des simulateurs et bien plus encore ; nous voulons nous assurer que des personnes de tous âges et de toutes origines, issues des différentes couches de la société, puissent pratiquer ce sport de manière accessible. »

Depuis 2016, The R&A mène des recherches sur les effets positifs du golf sur la santé et la société, dans le but d'améliorer la perception du golf et de stimuler la participation à ce sport.

La recherche a révélé que les golfeurs possèdent une espérance de vie supérieure de cinq ans en moyenne, comparée à celle des non-golfeurs ; la pratique du golf contribue à la prévention de plus de 40 maladies chroniques majeures, dont le diabète, les arrêts cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, la dépression et la démence ; le golf offre une interaction sociale importante en tant que facteur de protection de la santé mentale ; enfin, le golf réduit les coûts des soins de santé et apporte une valeur ajoutée au système de soins de santé.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2273478/LIG.jpg