公佈「創造烹飪挑戰：我的家傳食譜」優勝者

美國公共電視台 (American Public Television, APT) 是公共電視烹飪專家的最初大本營,也是「創造烹飪挑戰:我的家傳食譜」贊助商,今天宣佈已選出兩位即將加入美國頂級美食名人行列的新任數碼主持人。由公共電視最知名的廚師擔任評判,並從全國過百的參賽作品中遴選。密蘇里州聖路易斯市的 Adam Lambay 奪得大奬,獲得 4,000 美元和價值 1,000 美元的製作設備,用於資助和製作一個包含 10 個兩分鐘影片的網絡系列,以在 CreateTV.com 上播放。二奬優勝者是來自佛羅里達州坦帕市的 Dennis Perez,其獲得 1,000 美元和價值 1,000 美元的製作設備,用於資助其為 CreateTV.com 製作三個兩分鐘的網絡影片系列。Create® 由美國公共電視台、The WNET Group 和 GBH Boston 發行和製作,是一個由 241 家當地公共電視營運的全國頻道,播放美食、旅遊、家居與園藝、藝術與手工藝、健身和生活方式等類型的最佳公共電視內容。

「創造烹飪挑戰」於 3 月 8 日至 4 月 5 日舉行,評判團由公共電視最知名的主持人組成:Kevin Belton (Kevin Belton's Cookin' Louisiana)、Pati Jinich (Pati's Mexican Table)、Diane Kochilas (My Greek Table)、Nick Stellino (Storytellers in the Kitchen) 和 Martin Yan (Yan Can Cook!)。參賽者在網上提交的內容包括一段簡短(兩分鐘或更短)的原創影片,其中介紹他們的食譜準備情況、關於他們食譜起源的簡要說明、完整食譜和成品菜餚的照片。評審標準包括展示的烹飪知識、擺碟技巧、賣相、獨特的構思和製作價值。今年的參賽者展示來自超過 25 個不同國家/地區和文化傳統的多代食譜,以及代表美國近 35 個地區的本土食譜。優勝者的食譜、許多精選的參賽食譜和評判分享的食譜,將在 CreateTV.com 上的 Create 全新《傳承食譜合集》(Heritage Recipe Collection) 中亮相。

大獎優勝者 Adam Lambay

在 Adam Lambay 的腦海中,他總有一天會成為廚師,而這想法從來不是問題。事實上,當 Adam 約 10 歲時,他告訴母親自己想成為「穿白衣的人」。她以為他的意思是指想成為一名醫生。 他很快糾正了她的說法,「不! 我想當廚師!」 他的早期目標

第 2 頁,公佈「創意廚藝挑戰賽」優勝者 明確,Adam 的夢想從未改變。他的整個事業都醉心烹飪藝術, 他現在是棒球場希爾頓聖路易斯酒店的行政總廚,在整個大聖路易斯 及周邊地區的高級餐廳擁有傳奇般的工作履歷。

作為聖路易斯人, Adam 只離開了家鄉一次,就是前往肯塔基州路易維爾的烹飪學校進修。畢業後,他回到自己熱愛的聖路易斯社區, 他扮演著充滿活力的角色,即廚師、烹飪導師,以及忙碌的丈夫和兩名孩子的父親。Adam 的家人住在 聖路易斯社區 50 多年。他父親的兄弟首先從印度孟買附近一個漁村的家庭移居。 Adam 的父親很快跟隨,渴望改變一下並住近他的兄弟。他很快認識了 Adam 的母親並結婚,她是第一代德國移民的孫女。在第一次和二次世界大戰之間抵達 聖路易斯後,Adam 的曾祖父母在聖路易斯市中心開了一家成功的餅店 。 在家中,Adam 的父親根據他的印度教養烹製食譜,而他的外祖母則根據她的德國血統準備家庭食譜。

Adam 說,公共電視在他成為廚師的願望中發揮了重要作用。他從小看烹飪節目長大,他說永遠看不厭。他認為 Julia Child 和其他烹飪主持人對他的影響很大,但他說「Yan Can Cook!」系列(超過 40 年,是電視播放時間最長的烹飪節目!)最受歡迎。今年擔任「創意廚藝挑戰賽」評判之一的主廚 Martin Yan 評論說,他不僅認為 Adam 呈現了一個「全面的精彩影片」,而且他還「展示了紮實的廚藝,精彩呈現他的菜譜。」 事實上,幾位評判都評論 Adam 的影片很出色,能讓觀眾參與其中。Diane Kochilas 提到個人故事「很好」並有「人情味」;而 Nick Stellino 表示 Adam 對觀眾的講授「很好」,使他留下深刻印象;Pati Jinich 一再稱讚他用心讓觀眾認識印度菜,「用熟悉的術語描述,所以我們都明白他說的內容。」 她也驚嘆他十分了解其使用的所有食材。她和 Kevin Belton 異口同聲說他們急不及待想嘗試他的食譜《莫卡小狗》(Moka with Pupper),Adam 描述這道菜式為「印度風味炒蛋」。

Adam 的 CreateTV.com 數碼系列將集中介紹「印度風味」食譜,體現一種「與標準餐廳更為人熟悉食譜的融合」。 他說菜式會太「辣」,而是選用香料和香味,讓普通家庭廚師更易炮製每道菜。

第二位優勝者 Dennis Perez

「創意廚藝挑戰賽:我家食譜」第二名優勝者 Dennis Perez 來自佛羅里達州坦帕市,他白天從事 IT 工作並管理軟件開發團隊。然而,離開電腦後,Dennis 在廚房修改食譜和錄製影片,或者在戶外追求他的其他愛好:遠足和射箭。

第 3 頁,公佈「創意廚藝挑戰賽」優勝者 無論是在廚房,在電腦前,或是在射箭,Dennis 都專注做他喜歡的事,分享這些技能對他來說很重要。Dennis 在一個多代人的環境中長大,家人在廚房度過的時間比逗留在屋中任何其他房間的時間長。他的家人離開古巴後首先在紐約定居,多年後,他們來到現在居住的坦帕。他說,在他家,您「在廚房長大」,因為這是他們家的心臟地帶,「愛是透過食物表達」。

他的獲獎影片《古巴皮卡迪洛》(Cuban Picadillo) 獲得評判的高度評價。Diane Kochilas 說,她發現 Dennis「非常吸引人」,說自己從他的故事中學到一些東西,而 Nick Stellino 則渴望看到 Dennis 主持一個系列節目。Pati Jinich 和 Kevin Belton 都稱讚他透過有趣的鏡頭和食譜中的替換技巧來吸引觀眾的興趣。

登陸 CreateTV.com

隨著這兩位優勝者系列的工作展開,預計影片將在秋季首映。今年已是第四屆「創意廚藝挑戰賽」,共收到來自全國各地近 110 部影片,來自 60 多個當地公共電視市場的觀眾參與其中。除了兩項最高獎項外,還向來自紐約、加州、威斯康辛、佛羅里達、華盛頓、喬治亞、馬里蘭、維珍尼亞、新罕布什爾和亞利桑那的本地 Create 電台和公共電視市場的參賽者頒發 16 個獎項。有關所有 18 名優勝者的完整名單、參賽影片和家鄉請參閱下方,以及其影片、食譜和當地電台資訊,請瀏覽 https://createtv.com/originals/create-cooking-challenge-my-familys-recipe-finalists-2022。

「創意廚藝挑戰賽:我家食譜」還有其他優勝者、他們的食譜、家鄉和參賽影片連結:

3 - Andrew Tasakos,烤豬肉串 華盛頓州岸線市 https://www.youtube.com/watch?v=rlsgAIzO6Xs&t=1s

4 - Carolyn Gloria,傳統牛油酥餅, 德州圓石城 https://www.youtube.com/watch?v=3JxYE6Pn5IA

5 - Cyndy Cecil,塞西爾祖母的泡芙餡餅, 紐約多布斯費里 https://www.youtube.com/watch?v=K53LU9XuPwU

6 - Donna Cianciola 及 Diane,西西里雅枝竹:美食或足夠就好, 馬里蘭州諾丁漢 https://youtu.be/8l9Hwm87z-c

7 - Cliff Pelloni,佩洛尼家庭復活節菜:Afflataa, 喬治亞州羅斯韋爾 https://youtu.be/OpSL3EUtvwU

8 - Tristan Heath,Varenyky(藍莓餃子), 維珍尼亞州麥坎尼維爾 https://www.youtube.com/watch?v=3HioUBHqYTc

第 4 頁,公佈「創意廚藝挑戰賽」優勝者 9 - Grace Vallo (Bianco),龍蝦酥皮撻(「成人」龍蝦卷), 新罕布什爾塞勒姆 https://youtu.be/cTuYJoTKWFk

10 - Daniel Torrez,牛肉卷餅, 威斯康辛維羅納 https://youtu.be/XoNjQ8_ZfRA

11 - Stefania Lanzafame,Scacciata Siciliana di Cipollina(西西里細香蔥), 佛羅里達州 聖克勞德 https://youtu.be/V6KgqB3SLLs

12 - Vincent Williams,菠蘿椰子蛋糕, 喬治亞州斯托內克雷斯特 https://youtu.be/NZ9P2h1G6sU

13 - Susan Seger,怡愛的早晨, 加州新港灘 https://youtu.be/RUvfjzeRzcU

14 - Kurt Bantilan,紫薯冬甩, 紐約傑克遜高地 https://youtu.be/_JM7qo4FSsc

15 - Edward Cunje,低溫慢煮圭亞那咖哩牛肉, 亞利桑那鳳凰城 https://youtu.be/RxlYzWvvkv0

16 - Michael Angel Loayza, Jr.,Papa a la Huancaína(秘魯風味薯仔沙律), 紐約州西考德威爾 https://www.youtube.com/watch?v=ZBh6wIL0Elk

17 - Tamisa Covington,豐盛的眉頭和羽衣甘藍湯, 紐約布洛姆菲爾德 https://www.youtube.com/watch?v=GcTDP8Gs8-g

18- Nova Sasi,經典泰式豬肉船麵, 伊利諾州芝加哥 https://youtu.be/2ig1CCx_GeI

關於 Create:現在是 Create® 的第 17年,這個頂級生活品味頻道播放公共電視最受歡迎的「如何」系列,並以美食、旅行、家居和園藝、藝術和手工藝、健身和生活品味為主。Create 由 American Public Television (APT)、WNET Group(紐約)和 GBH Boston 與國家教育通訊協會 (NETA) 和 PBS 共同製作和發行。Create TV 在全美由 241 家本地公共電視台播放,覆蓋超過 83% 的美國家庭電視戶 (USTVHH),在美國 25 大電視市場中排名 21 位。Create 附設的網站 CreateTV.com 提供廣泛的影片、Create TV 節目表、節目和主持人資訊。

