Se anuncian los ganadores del CREATE COOKING CHALLENGE: MY FAMILY'S RECIPE

Los principales chefs de la televisión pública seleccionan dos nuevos presentadores: las sensaciones culinarias más recientes de los Estados Unidos llegan a CreateTV.com

BOSTON, 2 de junio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- American Public Television (APT), el hogar original de los expertos culinarios de la televisión pública y patrocinador del programa Create Cooking Challenge: My Family's Recipe, anunció hoy que seleccionaron a dos nuevos presentadores digitales para unirse a las filas de las más reconocidas celebridades gastronómicas de los Estados Unidos. Seleccionado entre más de 100 aspirantes de todo el país por los jueces que se encuentran entre los chefs más populares de la televisión pública, Adam Lambay de San Luis, Misuri, ganó el primer premio de USD 4,000 y equipos de producción valorados en USD 1,000 para financiar y producir una serie web de 10 videos de dos minutos cada uno que estarán disponibles en CreateTV.com. El ganador del segundo premio, Dennis Perez de Tampa, Florida, recibió USD 1,000 y equipo de producción valorado en USD 1,000 para financiar y producir una serie web de tres videos de dos minutos cada uno para CreateTV.com. Distribuido y producido por APT, The WNET Group y GBH Boston, Create® es un canal nacional que transmiten 241 estaciones de televisión pública locales y que presenta lo mejor del contenido de la televisión pública en los géneros de gastronomía, viajes, hogar y jardín, artes y manualidades, acondicionamiento físico y estilo de vida.

El panel de jueces del Create Cooking Challenge, que se desarrolló del 8 de marzo al 5 de abril, estuvo compuesto por algunos de los presentadores más populares de la televisión pública: Kevin Belton (Kevin Belton's Cookin' Louisiana), Pati Jinich (Pati's Mexican Table), Diane Kochilas (My Greek Table), Nick Stellino (Storytellers in The Kitchen) y Martin Yan (Yan Can Cook!). Las postulaciones de los participantes incluyeron un video breve y original de hasta dos minutos de la preparación de su receta, una breve narración sobre los orígenes del plato, la receta completa y una foto del plato terminado. Los criterios de selección incluyeron los conocimientos culinarios demostrados, las habilidades de presentación, el atractivo telegénico, la originalidad de las ideas y los valores para la producción. Los participantes de este año presentaron recetas multigeneracionales procedentes de más de 25 países y tradiciones culturales diferentes, además de recetas propias de los Estados Unidos que representaron a unas 35 regiones del país. Las recetas de los ganadores, así como muchas participaciones seleccionadas y algunas compartidas por los jueces, aparecerán en la nueva Heritage Recipe Collection de CreateTV.com.

Adam Lambay, ganador del primer premio

Adam Lambay nunca dudó de que algún día sería chef. De hecho, cuando Adam tenía unos 10 años, le dijo a su madre que quería ser "uno de esos chicos con bata blanca". Ella pensó que quería ser médico. Pero él la corrigió de inmediato y le dijo: "¡No! ¡Quiero ser chef!" Con su objetivo temprano

claramente establecido, el sueño de Adam nunca cambió. Toda su carrera se ha dedicado a las artes culinarias, y hoy es chef ejecutivo en el Hilton St. Louis en el Ballpark, con un currículum fantástico que detalla distintas posiciones en restaurantes de categoría superior en el Gran San Luis y la zona circundante.

Nativo de San Luis, Adam solo dejó su ciudad natal en una ocasión para asistir a la escuela culinaria en Louisville, Kentucky. Al graduarse, regresó a San Luis, la comunidad que ama y donde tiene una vida vibrante como chef, instructor de cocina y ajetreado marido y padre de dos hijos. La familia de Adam ha residido en la comunidad de San Luis durante más de 50 años. Los hermanos de su padre fueron los primeros en emigrar desde el hogar familiar ubicado en un pueblo pesquero cerca de Bombay en India. Pronto los siguió el padre de Adam, ansioso por hacer algo nuevo y estar cerca de sus hermanos. Al poco tiempo conoció a la madre de Adam, la nieta de unos inmigrantes alemanes de primera generación, y se casó con ella. Al llegar a San Luis en el período entre las dos Guerras Mundiales, los abuelos de Adam abrieron una exitosa panadería en el centro de San Luis. En casa, el padre de Adam cocinaba recetas basadas en su tradición india, mientras que su abuela materna preparaba recetas familiares basadas en su herencia alemana.

Adam dice que la televisión pública desempeñó un papel importante en su deseo de convertirse en chef. Creció viendo programas de cocina y no paraba de sintonizarlos. Considera a Julia Child y a otros presentadores culinarios como grandes influencias, pero dice que la serie "Yan Can Cook!" (con más de 40 años, el programa de cocina con más tiempo en el aire) ha sido uno de sus preferidos. Martin Yan, uno de los chefs del panel de jueces del Create Cooking Challenge de este año, afirmó que no solo creía que Adam había presentado un "buen video en todos los aspectos", sino que también "demostró sólidas habilidades técnicas y realizó un excelente trabajo al presentar la receta para su plato". De hecho, varios de los jueces comentaron el gran trabajo que había hecho Adam en su video para atraer la atención de los espectadores. Diane Kochilas mencionó que las historias personales eran "agradables" y le ofrecieron un "toque humano", mientras que Nick Stellino dijo que le impresionó "lo bien" que instruía Adam a los espectadores. Jinich elogió repetidamente la manera en que orientó a los espectadores para la ejecución de un plato indio, "describiéndolo en términos familiares para que todos supiéramos de que estaba hablando". También quedó impresionada por el conocimiento que tiene de todos los ingredientes que utiliza. Ella y Kevin Belton comentaron que no pueden esperar para probar su receta, denominada Moka with Pupper y descrita por Adam como "huevos revueltos con un toque indio".

Adam se compromete a centrar su serie digital para CreateTV.com en recetas "inspiradas en la India", que representan una especie de "fusión con recetas que son más familiares para el comensal estándar". Dice que no serán demasiado picantes, ya que hará uso de especias y aromas que pongan a cada plato más al alcance del cocinero doméstico promedio.

Dennis Perez, ganador del segundo premio

Dennis Perez de Tampa, Florida, el ganador del segundo premio de "Create Cooking Clallenge: My Family's Recipe", trabaja en TI y administra equipos de desarrollo de software. Sin embargo, lejos de su computadora Dennis dedica tiempo a experimentar con recetas y grabar videos en su cocina, o disfruta del aire libre donde desarrolla sus otras pasiones: el senderismo y el tiro al arco.

Ya sea dentro de la cocina, frente a la computadora o apuntando flechas en el campo, Dennis se enfoca en lo que le encanta hacer, y compartir estas habilidades es importante para él. Dennis se crió en un entorno multigeneracional, con una familia que pasó más tiempo en la cocina que en cualquier otra habitación de la casa. Tras abandonar Cuba, su familia se estableció primero en Nueva York y después de muchos años se trasladó a Tampa, donde ahora residen. Comentó que todos "crecieron en la cocina" de su familia, ya que era el corazón del hogar, y que "el amor se expresaba a través de la comida".

Su video ganador, Cuban Picadillo, (Picadillo cubano) recibió grandes elogios por parte de los jueces. Diane Kochilas dijo que Dennis le pareció "muy inspirador" ya que aprendió bastante de sus historias, mientras que Nick Stellino estaba ansioso por ver a Dennis como presentador de una serie. Pati Jinich y Kevin Belton elogiaron su labor al mantener el interés de los espectadores con interesantes tomas fotográficas y consejos para sustituir ingredientes de su receta.

Próximamente en CreateTV.com

Mientras comienza la filmación de las series de los dos ganadores, se estima que su estreno será en el otoño. En sus cuatro años en el aire, el "Create Cooking Challenge" ha recibido casi 110 presentaciones en video procedentes de todo el país, con espectadores que participan desde más de 60 de los mercados locales de la televisión pública. Además de los dos galardones principales, se otorgaron 16 premios a participantes de los mercados de la televisión pública y las estaciones de Create en Nueva York, California, Wisconsin, Florida, Washington, Georgia, Maryland, Virginia, Nuevo Hampshire y Arizona. A continuación encontrará una lista completa de los 18 ganadores del concurso, su participación mediante video y su ciudad de origen, mientras que sus videos, las recetas y la información de la estación local se pueden encontrar en https://createtv.com/originals/create-cooking-challenge-my-familys-recipe-finalists-2022.

Otros ganadores de "Create Cooking Challenge: My Family's Recipe", junto a su receta, la ciudad de origen y el enlace a la participación:

3- Andrew Tasakos, Pork Souvlaki

(Souvlaki de cerdo), Shoreline, WA

https://www.youtube.com/watch?v=rlsgAIzO6Xs&t=1s

4- Carolyn Gloria, Pan de Polvo,

Round Rock, TX

https://www.youtube.com/watch?v=3JxYE6Pn5IA

5- Cyndy Cecil, Grandma Cecil's Eclair Pie (Pastel de Eclair de la abuela Cecil),

Dobbs Ferry, NY

https://www.youtube.com/watch?v=K53LU9XuPwU

6- Donna Cianciola y Diane, Sicilian Artichokes: Gourmet or Good Enough (Alcachofas sicilianas: gourmet o suficientemente buenas),

Nottingham, MD

https://youtu.be/8l9Hwm87z-c

7- Cliff Pelloni, Pelloni Family Easter Dish: Afflataa (Plato de Pascua de la familia Pelloni: Afflataa),

Roswell, GA

https://youtu.be/OpSL3EUtvwU

8- Tristan Heath, Varenyky (Bollitos de mora azul),

Mechanicsville, VA

https://www.youtube.com/watch?v=3HioUBHqYTc

9- Grace Vallo (Bianco), Lobster Puff Pastry Tart (Bollo de langosta "adulta"),

Salem, NH

https://youtu.be/cTuYJoTKWFk

10- Daniel Torrez, Beef Enchiladas (Enchiladas de carne de res),

Verona, WI

https://youtu.be/XoNjQ8_ZfRA

11- Stefania Lanzafame, Scacciata Siciliana di Cipollina (Scacciata siciliana con cebolleta),

St. Cloud, FL

https://youtu.be/V6KgqB3SLLs

12- Vincent Williams, Pineapple Coconut Cake (Tarta de piña y coco),

Stonecrest, GA

https://youtu.be/NZ9P2h1G6sU

13- Susan Seger, Yiayia's Savaren (Savarín de la abuela),

Newport Beach, CA

https://youtu.be/RUvfjzeRzcU

14- Kurt Bantilan, Ube (Purple Yam) Doughnuts (Rosquillas de boniato rojo),

Jackson Heights, NY

https://youtu.be/_JM7qo4FSsc

15- Edward Cunje, Sous Vide Guyanese Beef Curry (Curry guayanés de carne de res cocinado al vacío),

Phoenix, AZ

https://youtu.be/RxlYzWvvkv0

16- Michael Angel Loayza, Jr., Papa a la Huancaína (Ensalada de patatas al estilo peruano),

West Caldwell, NY

https://www.youtube.com/watch?v=ZBh6wIL0Elk

17- Tamisa Covington, Hearty Black Eyed Peas and Kale Soup (Sopa suculenta de frijol de ojo negro y col rizada),

Bloomfield, NY

https://www.youtube.com/watch?v=GcTDP8Gs8-g

18- Nova Sasi, Nam Tok (Plato frío de carne de res),

Chicago, IL

https://youtu.be/2ig1CCx_GeI

Acerca de Create: actualmente en su 17.o año al aire, Create® es el principal canal de estilo de vida que presenta las series educativas más populares de la televisión pública centradas en gastronomía, viajes, hogar y jardín, artes y manualidades, acondicionamiento físico y estilo de vida. Create es producido y distribuido por American Public Television (APT), The WNET Group (Nueva York) y GBH Boston en alianza con la Asociación Nacional de Telecomunicaciones Educativas (NETA) y PBS. La transmisión de Create TV está presente en 241 estaciones locales de televisión pública en todo el país, con lo que llega a más del 83 % de hogares con televisión en los Estados Unidos (USTVHH) y se ve en 21 de los 25 principales mercados de televisión del país. CreateTV.com, el sitio web complementario de Create, presenta una amplia oferta de videos, la programación de Create TV e información sobre los programas y los presentadores.

