Goodix stimule l'innovation pour les véhicules de la prochaine génération avec des solutions de contrôle avancées à écran tactile

SHENZHEN, Chine, 25 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Une automobile intelligente est plus qu'un simple moyen de transport dans le monde moderne. Ces véhicules sont des « ordinateurs de mobilité » intelligents et connectés, qui traitent des informations de plus en plus complexes qui nécessitent des écrans plus grands et plus nombreux pour présenter davantage de données aux utilisateurs.

Encouragée par cette transformation technologique, Goodix Technology étend son expertise en matière de contrôleurs tactiles automobiles pour les écrans de petite et moyenne taille, et présente une nouvelle solution à puce unique GA687X qui prend pleinement en charge les grands écrans de 12,3 à 27 pouces, conçus pour permettre aux clients de vivre une expérience plus immersive à bord de leur véhicule.

Cependant, la taille croissante des écrans tactiles d'infodivertissement pose divers problèmes en raison de l'atténuation des signaux et de l'augmentation du bruit. Pour garantir que les écrans plus grands sont réactifs et sensibles au toucher de l'utilisateur, la conception de la puce GA687X est basée sur un cœur de traitement haute performance personnalisé avec plusieurs opérateurs innovants supportés par le matériel. Elle peut atteindre un taux de rapport remarquable allant jusqu'à 250 Hz, bien au-delà de la moyenne de l'industrie, et obtenir un temps de réponse minimum de 10 ms pour permettre aux utilisateurs de contrôler toutes ces fonctions sans aucune latence. La solution se caractérise également par un rapport signal/bruit (SNR) élevé qui renforce considérablement la capacité de résistance au bruit de l'écran.

La fiabilité des contrôleurs d'écrans tactiles automobiles est fondamentale pour la sécurité de la conduite, c'est pourquoi la puce GA687X est équipée de la technologie anti-interférences exclusive de Goodix pour obtenir des performances supérieures en matière de compatibilité électromagnétique (CEM). Elle est conforme à la norme CISPR 25 Classe 5 EMI que les constructeurs automobiles internationaux exigent pour garantir un fonctionnement stable contre les diverses interférences électromagnétiques à l'intérieur du véhicule.

De plus, la solution offre la meilleure capacité de chargement capacitif au monde grâce à une conception optimisée de la puce et prend en charge la tendance évolutive des écrans incurvés ou de forme spéciale dans les futurs habitacles en s'adaptant à différents empilements d'écrans, y compris les écrans tactiles AMOLED flexibles sur cellule.

Une adoption à grande échelle qui ouvre la voie à des innovations permanentes

Les écrans et les touches tactiles remplacent progressivement la plupart des boutons physiques à mesure que se poursuit l'évolution des véhicules intelligents. Selon les données d'Omdia, les expéditions mondiales d'écrans automobiles devraient atteindre 238 millions d'unités en 2030 avec un taux de croissance annuel moyen de 6,5 %, ce qui indique un énorme potentiel de marché pour la croissance future des produits tactiles embarqués. C'est pourquoi Goodix a augmenté ses investissements en R&D pour saisir cette opportunité en plein essor.

Après des années d'efforts, Goodix crée des technologies de pointe pour les interactions homme-véhicule. Sa série de solutions tactiles automobiles haute performance, qui prend en charge toute la gamme des tailles d'écran, répond aux exigences des normes automobiles strictes AEC-Q100 et IATF 16949. Elle est reconnue par les principaux clients automobiles mondiaux sur les marchés japonais, sud-coréen, américain, européen et chinois. Goodix continuera également à investir dans de nouvelles catégories de solutions, telles que les MCU pour les touches tactiles, afin de s'adapter à l'évolution de la conception des interfaces utilisateur automobiles.

Dans le but de permettre une expérience de conduite plus sûre et plus intelligente pour les clients du monde entier, Goodix cible le secteur automobile comme l'un de ses marchés stratégiques et continue à exploiter d'autres domaines d'expertise de premier plan au niveau mondial, tels que des solutions innovantes pour le contrôle tactile, l'authentification biométrique, la connectivité sans fil, ainsi que les appels et l'audio pour un nombre croissant d'applications automobiles.

Pour en savoir plus sur les produits, rendez-vous sur le site www.goodix.com

À propos de Goodix

Goodix Technology (603160.SH) est un fournisseur de solutions intégrées pour les applications basées sur la conception de circuits intégrés et le développement de logiciels, offrant des solutions logicielles et matérielles de semi-conducteurs de pointe pour les appareils intelligents, les applications IoT et l'électronique automobile.

