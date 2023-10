GoodWe lança projeto itinerante Eco Smart Tour para promover a capacitação em energia solar em todo o Brasil

Entre outubro e dezembro, caminhão percorrerá 10 cidades, em 10 estados, oferecendo treinamento gratuito.

CUIABÁ, Brasil, 10 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A GoodWe, líder global em inversores solares e soluções de armazenamento de energia, tem o prazer de anunciar o lançamento do projeto Eco Smart Tour, uma iniciativa itinerante que levará treinamentos gratuitos em energia solar para 10 cidades em 10 diferentes estados do Brasil. O treinamento consiste em um módulo de quatro horas - sendo duas turmas por dia - sobre tecnologias em geração de energia fotovoltaica e armazenamento. O projeto terá início em 5/10 e percorrerá o país até 5/12 de 2023.

Caminhão de treinamento da GoodWe

A primeira parada será na Cuiabá Expo Solar, feira de varejo de energia solar que ocorrerá durante a Feira do Empreendedor promovida e realizada pelo SEBRAE MT, no Centro de Eventos do Pantanal, de 5 a 7 de outubro de 2023. O projeto é realizado em parceria com distribuidores do setor, como as empresas Solfacil, Ecori e Helte, que compartilham o compromisso da GoodWe em promover o conhecimento e a adoção da energia solar em todo o país. A colaboração com o Senai também desempenha um papel fundamental na entrega desses treinamentos, garantindo que o programa seja educativo, abrangente e de alta qualidade.

"A iniciativa reflete o nosso compromisso em capacitar os profissionais da área de energia solar fotovoltaica para que eles possam oferecer as mais recentes tecnologias aos seus clientes, com alta qualidade, segurança, garantia estendida e serviço de pós-venda top de linha.", diz Fábio Mendes, vice-presidente para a América do Sul.

O Eco Smart Tour é uma oportunidade única para que profissionais da energia solar aprimorem suas habilidades e entendam melhor a tecnologia de inversores solares. A GoodWe está comprometida em contribuir para um futuro mais sustentável, e esta iniciativa é um passo importante nessa direção.

Para obter mais informações sobre o Eco Smart Tour e as datas das paradas em outras cidades, clique aqui .

Sobre a GoodWe

Empresa líder global em soluções de energia solar, comprometida em fornecer inversores fotovoltaicos inovadores e confiáveis para atender às diversas necessidades do mercado de energia fotovoltaica. A GoodWe tem mais de 5.000 funcionários situados em mais de 20 países diferentes e foi considerado Top 3 Global no fornecimento de inversores híbridos pela Wood Mackenzie em 2021. A empresa tem um acumulado de entrega de mais de dois milhões de inversores e instalação de 52 GW em mais de 100 países e regiões. Tendo alcançado sete prêmios "All Quality Matters'' consecutivos da entidade TUV Alemanha e consistentemente sendo classificado no topo em termos de qualidade geral do produto, o portfólio abrangente de produtos e soluções da GoodWe para residências, comércio e sistemas fotovoltaicos em larga escala garantem alto desempenho e qualidade confiável. Para obter mais informações, visite br.goodwe.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2241877/image_823934_23631205.jpg

FONTE GoodWe

SOURCE GoodWe