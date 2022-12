Göran Marby deixa o cargo de presidente e CEO da ICANN

LOS ANGELES, 22 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) anuncia que o Conselho Administrativo aceitou a demissão de Göran Marby como presidente e CEO (CEO). A saída de Marby entra em vigor imediatamente.

"Em nome da Diretoria, gostaria de agradecer à Göran por sua liderança nos últimos seis anos e meio. Ele atuou durante um momento crítico na história da ICANN", disse a presidente do Conselho da ICANN Tripti Sinha. "Ele foi fundamental na liderança da Organização da ICANN (org) durante a fase final da transição de administração da IANA do governo dos EUA e na definição de uma visão sólida para o próximo capítulo da ICANN. Ele também defendeu os esforços da ICANN para atender aos usuários da Internet do mundo por meio da criação do grupo de estudo técnico da Iniciativa de Facilitação de Segurança do DNS e do projeto de Relatório de Atividades de Abuso de Domínio para mitigar ameaças ao sistema de nomes de domínio, bem como à Coalizão pela África Digital para reunir parceiros com ideias semelhantes para expandir a Internet na África".

Entre as muitas conquistas notáveis de Marby:

Liderar a ICANN durante a pandemia global da COVID-19 para a qual não havia nenhum roteiro.

Fortalecer e evoluir a cultura organizacional da ICANN, resultando em 90% de respostas positivas da pesquisa de engajamento em toda a equipe em 2022.

Criar a fase de projeto operacional - um mecanismo para realizar uma avaliação das recomendações de política do Conselho da Organização de Apoio a Nomes Genéricos (GNSO) para fornecer ao Conselho informações relevantes para suas deliberações sobre aprovar ou não essas recomendações.

Defender esforços para monitorar e mitigar ameaças à segurança do DNS.

Engajar com sucesso com governos em todo o mundo para proteger a ICANN e ganhar independência para criar políticas.

Criar iniciativas para oferecer maior acesso à Internet para usuários em todo o mundo.

A pedido do Conselho, Marby estará disponível para consultoria com a ICANN até 23 de maio de 2024, para apoiar a transição para um novo líder, bem como para assessorar o Conselho sobre eventuais problemas que ele tiver.

"Estou extremamente orgulhoso do trabalho que fizemos em conjunto com a comunidade e o conselho da ICANN. A ICANN projetou as estratégias de implementação para várias iniciativas críticas que moldarão o futuro para a ICANN e para os usuários da Internet em todo o mundo", disse Marby. "Também estou plenamente ciente de que essas são iniciativas de longo prazo para as quais a continuidade da liderança é essencial. O próximo presidente e CEO promoverá a próxima fase deste trabalho".

O Conselho da ICANN convocará sua busca por um novo CEO no início de 2023. Sally Costerton, consultora sênior da ICANN do presidente e Vice-presidente sênior de engajamento de partes interessadas global, foi nomeada presidente e CEO interina. "Sou grata à Sally por concordar em assumir esta tarefa extra para prover continuidade e liderança", observou Sinha.

