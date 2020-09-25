Город Чэнду раскрывает свой потенциал, демонстрируя возможности городов-парков посредством зрелищных мероприятий с эффектом присутствия

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National Business Daily (NBD)

Sep 25, 2020, 11:51 ET

ЧЭНДУ, Китай, 25 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Новостной репортаж National Business Daily:

25 сентября в городе Чэнду на юго-западе Китая будет представлено множество новых событий и продуктов; основное внимание будет уделено городам-паркам с благоприятными условиями для жизни на фоне постоянных усилий, предпринимаемых городом для подъема нового сектора экономики.

Chengdu

Это специальное мероприятие, проводимое комиссией по городскому управлению и Комиссией по развитию новой экономики города Чэнду и организуемое районом Чэнхуа, является составной частью проекта 2020 Chengdu New Economy Double Thousand («Чэнду-2020: новая экономика двухтысячных»).

Мероприятие включает в себя наружные экспозиции и пресс-конференцию в помещении. На открытом воздухе посетители смогут ознакомиться на практике с многочисленными продуктами, включая бытовую технику, товары повседневного потребления и продукты общего пользования от таких компаний как China Telecom, Huawei и Ximalaya.

В закрытом помещении пройдет пресс-конференция в нетрадиционном формате. Это будет интерактивное реалити-шоу с эффектом присутствия, показывающее один день из жизни семьи в городе-парке. Продукты и возможности, связанные со строительством городов-парков, будут вплетены в утренний, дневной и вечерний сеансы этого публичного показа.

«Событие — это некий момент во времени и пространстве, вызывающий эмоциональные отклики, — рассказывает режиссер шоу Ле Лей (Le Lei). — Посетители могут получить более глубокое представление о продукции, приняв точку зрения семьи на три придуманных нами события».

В общей сложности на этом мероприятии будут представлены 100 новых событий и 100 новых продуктов городах-парках, где Huawei, New Hope Group и другие известные компании смогут воспользоваться благоприятными условиями для продвижения своих новейших технологий и приложений. Кроме того, на мероприятии будет представлен список из 100 ведущих компаний и предприятий города.

В целях облегчения подбора поставщиков и покупателей, параллельно с этим мероприятием будет запущена платформа для совершения сделок с инновационными продуктами новой экономики в Чэнду. Эта платформа будет обеспечивать возможность заключения в режиме онлайн сделок в отношении продуктов и событий, относящихся к «Проекту двухтысячных» с его функциями взаимодействия, обслуживания и управления.

Главными задачами данного мероприятия являются нахождение нужных поставщиков для удовлетворения различных потребностей и оптимизация распределения ресурсов. Предполагается, что это мероприятие, открывающее миру новые возможности, побудит инвесторов и организации к более активному участию в развитии города-парка на общественном уровне.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1278759/Chengdu.jpg

SOURCE National Business Daily (NBD)

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