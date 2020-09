Uvoľnenie potenciálu. Mesto Čcheng-tu ukazuje príležitosti v parkových komunitách pomocou pohlcujúcich predstavení

Špeciálna udalosť, ktorej hostiteľom je komisia pre správu mesta a Nová komisia pre hospodársky rozvoj v meste Čcheng-tu a ktorú organizuje okres Čcheng-tu, je súčasťou projektu s názvom Dvojtisícový projekt novej ekonomiky mesta Čcheng-tu 2020.

Udalosť pozostáva z exteriérových zobrazení a interiérovej tlačovej konferencie. Vo vonkajšej oblasti môžu návštevníci získať praktické skúsenosti s rôznymi produktmi vrátane inteligentných domácich spotrebičov, produktov dennej spotreby a produktov verejnej služby od spoločností ako China Telecom, Huawei a Ximalaya.

Tlačová konferencia sa uskutoční v interiéri, a to netradičnou formou. Bude to pohlcujúca a interaktívna reality show, ktorá pozoruje jeden deň v živote rodiny v parkovej komunite. Produkty a príležitosti pri budovaní spoločenstiev v parku budú pretkané do ranných, poludňajších a večerných kapitol predstavenia.

„Scéna je bod v čase a priestore, ktorý vyvoláva emočné reakcie," uviedla riaditeľka šou Le Lei, „návštevníci môžu mať hlbší zážitok z týchto produktov tým, že v troch scénach, ktoré sme vytvorili, zažijú perspektívu rodiny".

Na podujatí bude predstavených celkovo 100 nových scén a 100 nových produktov v komunitách parkov, kde budú mať spoločnosti Huawei, New Hope Group a ďalšie renomované spoločnosti možnosť propagovať svoje najnovšie technológie a aplikácie. Okrem toho táto udalosť predstaví zoznam 100 najlepších komunitných firiem a podnikov.

S cieľom uľahčiť zosúladenie dodávateľov a kupujúcich sa popri tejto akcii spustí platforma pre transakciu inovatívnych produktov novej ekonomiky v Čcheng-tu. Platforma bude schopná sprostredkovať online obchody s produktmi a scénami zapojenými do „projektu Dvojtisícový projekt" s jeho funkciami transakcie, služieb a riadenia.

Kľúčovou úlohou podujatia je nájsť dodávateľov pre rôzne potreby a optimalizovať rozloženie zdrojov. Uvoľnením nových príležitostí do sveta sa očakáva, že podujatie priláka investorov a organizácie, aby sa lepšie podieľali na rozvoji mestského parku na komunitnej úrovni.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1278759/Chengdu.jpg

SOURCE National Business Daily (NBD)