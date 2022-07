Gotion émet des GDR et est cotée en bourse en suisse

HEFEI, Chine, 29 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Le 28 juillet, Gotion High -Tech Co., Ltd. (SZE : 002074 / GDRs SSE : GOTION), premier fabricant chinois de batteries d'alimentation, est officiellement entré à la Bourse en suisse par l'émission de certificats de dépôt mondiaux (GDR, Global Depositary Receipts), devenant ainsi le premier groupe de sociétés chinoises à entrer à la Bourse suisse.

La Bourse suisse, la Bourse de Shenzhen et la Bourse de Shanghai ont organisé une cérémonie simultanée pour célébrer le lien entre les actions chinoises et suisses et l'événement de cotation en RDA dans les 3 villes et d'inscription des GDR dans les trois villes. M. Fang Xinghai, vice-président de la CSRC et M. Stoffel, secrétaire d'État du ministère suisse des finances, ont annoncé l'ouverture officielle de l'activité GDR reliant les marchés boursiers suisse et chinois.

Gotion a placé 22 833 400 GDR à un prix d'offre de 30,00 USD par GDR, un GDR représentant une participation dans cinq actions A de la société, ce qui a permis de dégager un produit brut d'environ 685 millions USD de l'offre.

L'émission de GDR est le plus grand projet de GDR en termes de taille de l'émission sous-jacente à la Bourse suisse depuis la mise en œuvre des règles du China-Europe Stock Connect. Il s'agit également du plus gros projet de financement par actions émis sur le marché suisse depuis le début de l'année.

Gotion a principalement l'intention d'étendre la capacité de production à l'étranger de produits de batterie et de matières premières par le biais d'investissements dans des immobilisations, d'acquisitions de participations ou d'autres moyens pour accroître la présence internationale et le travail de l'entreprise, ainsi que pour remplir d'autres objectifs généraux de l'entreprise et aider l'entreprise. contribuer à l'objectif mondial commun de réduire à terme les niveaux de carbone.

M. LI Zhen, président du conseil d'administration et directeur général de Gotion, a déclaré : « Nous sommes satisfaits de la tarification réussie de notre offre GDR et de l'intérêt manifesté pour notre société par les investisseurs nationaux et internationaux. C'est une étape importante dans l'histoire de Gotion. Nos principaux actionnaires et moi-même restons pleinement déterminés à faire progresser la croissance à long terme de Gotion. »

Gotion High-tech est l'une des premières entreprises chinoises à s'engager dans la recherche et le développement indépendants, la production et la vente de batteries lithium-ion pour véhicules électriques. Elle est devenue l'un des principaux fournisseurs de nouvelles solutions énergétiques de et en pleine expansion. Volkswagen est officiellement devenu le principal actionnaire de Gotion à la fin de l'année 2021.

SOURCE Gotion High-Tech