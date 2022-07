Gotion emite GDRs e abre capital na Bolsa de Valores da Suíça

HEFEI, China, 28 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Em 28 de julho, a Gotion High -Tech Co., Ltd. (SZE: 002074 / SSE GDRs: GOTION), fabricante chinesa líder mundial em baterias, foi oficialmente listada na Bolsa de Valores da Suíça por meio da emissão de recibos de depósitos globais (GDR), tornando-se o primeiro grupo de empresas chinesas a chegar à Bolsa de Valores da Suíça.

A Bolsa de Valores da Suíça, a Bolsa de Valores de Shenzhen e a Bolsa de Valores de Xangai realizaram uma cerimônia simultânea de celebração da conexão das bolsas de valores da China e da Suíça e um evento de listagem de GDRs nas três cidades. Fang Xinghai, vice-presidente da CSRC, e Stoffel, secretário de Estado do Ministério das Finanças da Suíça, anunciaram a abertura oficial da negociação de GDRs para a conexão dos mercados de valores mobiliários suíço e chinês.

A Gotion disponibilizou 22.833.400 GDRs a um preço de oferta de USD 30,00 por GDR, com um GDR representando uma participação em cinco ações A da Empresa, resultando em uma receita bruta de aproximadamente USD 685 milhões procedentes da Oferta.

A emissão de GDRs é o maior projeto de GDR em termos de tamanho da emissão do ativo subjacente na Bolsa de Valores da Suíça desde a implementação das regras da conexão das bolsas de valores da China e da Europa. Também trata-se do maior projeto de financiamento de capital emitido no mercado suíço até o momento este ano.

Em particular, a Gotion aumentará a capacidade de produção internacional de produtos de bateria e matérias-primas por meio de investimento em ativos fixos, aquisição de interesses de capital ou outros meios, para aumentar a presença internacional da empresa, aumentar o capital de giro e combinar com outros usos corporativos em geral, além de ajudar a empresa a contribuir para o objetivo comum do mundo sobre o pico de carbono.

Li Zhen, presidente do conselho e gerente geral da Gotion, disse: "Estamos muito satisfeitos com o sucesso de nossa oferta de GDRs e com o interesse de investidores nacionais e internacionais em nossa empresa. Este é um marco importante na história da Gotion. Nossos principais acionistas e eu mantemos total compromisso no longo prazo para impulsionar ainda mais a história de crescimento da Gotion."

A Gotion High-Tech é uma das primeiras empresas na China a se envolver em pesquisa e desenvolvimento independentes, produção e vendas de baterias de íons de lítio para veículos elétricos, e se tornou uma fornecedora líder mundial e em rápida expansão de novas soluções de energia. A Volkswagen tornou-se oficialmente o maior acionista da Gotion no final de 2021.

