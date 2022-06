Gotion High-Tech pretende investir em uma base de produção na Europa com capacidade de produção anual de 18 GWh

A fábrica da Gotion High-Tech Co Ltd. ("Gotion High-Tech") em Göttingen deverá atingir o objetivo de capacidade de produção anual de 6 GWh e 12 GWh em duas fases, respectivamente, permitindo, assim, a produção da bateria da Gotion na Europa.

A GenDome, primeira marca de armazenamento portátil de energia para mercados estrangeiros, foi lançada na fábrica de Göttingen e deve ser produzida localmente em Göttingen.

GÖTTINGEN, Alemanha, 29 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Em 27 de junho, a Gotion High-Tech realizou o Quinto Fórum Econômico de Novas Energias e a cerimônia de inauguração da Gotion Alemanha em sua fábrica de Göttingen. Note-se que a fábrica de Göttingen, como a primeira base de produção de baterias e operação comercial da Gotion na Europa, deve iniciar a transformação até o final deste ano. O presidente Li Zhen disse que a Gotion combinou perfeitamente a tecnologia avançada de baterias da China com a avançada engenharia de processos da Alemanha, permitindo, assim, a produção da bateria da Gotion na Europa. Na cerimônia, a Gotion High-Tech também lançou ao mesmo tempo o GenDome, seu primeiro produto portátil de armazenamento de energia para mercados internacionais, e o Gendock 3000, seu primeiro produto portátil de armazenamento de energia móvel.

Wu Ken, o embaixador extraordinário e plenipotenciário da China para a Alemanha; Stephan Weil, Premier da Baixa Saxônia, Alemanha; Petra Broistedt, prefeita de Göttingen; Luo Yunfeng, prefeito do Governo Popular Municipal de Hefei; e Li Zhen, presidente da Gotion High-Tech, participaram e assistiram à cerimônia.

A fábrica de Göttingen, com capacidade de produção anual de 6 GWh na primeira fase, deve começar a transformação até o final deste ano

É importante notar que a fábrica de Göttingen abrange uma área de aproximadamente 174 mil metros quadrados e tem uma área bruta de piso existente de aproximadamente 40 mil metros quadrados. De acordo com o plano, o projeto será construído em duas fases, a planta brownfield (instalação já existente) e a planta greenfield (instalação a ser construída), com uma meta de produção anual de 6 GWh e 12 GWh, respectivamente. Espera-se que a primeira fase da transformação da planta brownfield seja lançada oficialmente até o final de 2022, e a primeira linha de produção, com capacidade anual de 3,5 GWh, será oficialmente colocada em operação em setembro de 2023. Espera-se que a meta de capacidade de produção anual de 18 GWh seja alcançada depois que as plantas brownfield e greenfield da fábrica estiverem funcionando plenamente.

O Dr. Ahmet Toptas, diretor da fábrica da Gotion Alemanha em Göttingen, declarou que a fábrica de Göttingen será orientada para produtos com o objetivo principal de alcançar a neutralidade de carbono e também formará uma equipe local de pesquisa e desenvolvimento de produtos na Europa.

Combinada com a orientação para desenvolvimento e tecnologia do mercado de novas energias na Europa, a fábrica pesquisará e desenvolverá produtos de baterias de novas energias que atendam ao mercado local europeu e produzirá baterias de ônibus, baterias automotivas, baterias de armazenamento de energia, carregamento móvel e outras linhas de produtos. No futuro, ela pretende atender clientes nos setores de armazenamento de energia, veículos comerciais e veículos de passageiros. "Com a tecnologia avançada de células de bateria de lítio-fosfato de ferro da Gotion High-Tech, combinada com os funcionários alemães experientes, controle de qualidade rigoroso e requisitos de alta qualidade da Europa, pretendemos atender a clientes nos setores de armazenamento de energia, veículos comerciais e veículos de passageiros no futuro, de modo a satisfazer a demanda do mercado de novas energias na Europa e a ajudar a Gotion High-Tech a acelerar sua expansão para mercados internacionais."

O primeiro produto portátil de armazenamento de energia para mercados internacionais será fabricado localmente em Göttingen

Após lançar a bateria semissólida e a primeira pilha de carregamento de armazenamento de energia móvel inteligente em maio, a Gotion High-Tech lançou continuamente outros novos produtos de bateria. Na cerimônia de inauguração, a fábrica de Göttingen lançou o GenDome, o primeiro produto portátil de armazenamento de energia para mercados internacionais, e o Gendock 3000, o primeiro produto portátil de armazenamento de energia móvel de grande capacidade, que consegue converter energia solar e energia eólica em eletricidade. O produto não só ajuda os clientes a gerenciar o uso de energia doméstica e a atender às necessidades cotidianas dos usuários domésticos e externos, mas também satisfaz 99% das necessidades de energia dos clientes e reduz efetivamente as contas de energia. O produto de armazenamento de energia doméstica é disponibilizado em três modelos diferentes, que são desenvolvidos e fabricados pela equipe de negócios internacionais da Gotion High-Tech. No futuro, seu mercado-alvo principal será o europeu. Em uma etapa posterior, o produto será fabricado localmente na fábrica de Göttingen.

No dia da cerimônia de inauguração, foi realizado com sucesso, na fábrica de Göttingen, o Quinto Fórum Econômico de Novas Energias, organizado em conjunto pela Gotion High-Tech, pelo Committee of 100, pela Universidade Técnica de Braunschweig, pela Göttingen mbH ("GWG"), pela Die Chinesische Handelskammer in Deutschland ("CHKD") e pela Escola de Automóveis da Universidade de Tongji. O fórum se concentrou em tópicos como relações econômicas entre a China e a Europa, revolução energética, transição de baixo carbono e mercado de novas energias e contou com a participação de executivos seniores de muitas empresas famosas no setor de novas energias, professores universitários, acadêmicos e importantes representantes econômicos e políticos.

Li Zhen, presidente da Gotion High-Tech, disse: "Com a tecnologia chinesa e a engenharia de processos alemã, conseguimos produzir a bateria da Gotion na Europa"

Li Chen, presidente de negócios internacionais da Gotion High-Tech, em seu discurso de encerramento, declarou que a Gotion High-Tech é uma empresa global que oferece soluções de energia para fornecedores, clientes e outros parceiros nacionais e estrangeiros. "Não só nos concentramos no desenvolvimento e na promoção de baterias de novas energias, mas também nos empenhamos para desenvolver o negócio ToC ao mesmo tempo."

De acordo com Li Chen, desde maio de 2022, a Gotion High-Tech tem lançado sucessivamente sua primeira pilha de carregamento de armazenamento de energia móvel inteligente e autodesenvolvida E-PLUS para consumidores comuns e produtos portáteis de armazenamento de energia GenDome para o mercado externo. Em 2025, a capacidade de produção global da Gotion High-Tech deve atingir 300 GWh, dos quais 100 GWh deverá ser a capacidade de produção no exterior.

Li Zhen, presidente da Gotion High-Tech, disse em seu discurso: "Hoje iniciamos a pesquisa e o desenvolvimento de aplicações e a fabricação de produtos de baterias da Gotion na Alemanha e na Europa. A fábrica da Gotion em Göttingen se transformará progressivamente da produção de peças automotivas em anos anteriores para se dedicar à fabricação de produtos de aplicação de baterias, o que é um processo difícil, mas promissor. Nesse processo, devemos proteger a cultura corporativa atual, participar proativamente do desenvolvimento de Göttingen e acelerar o ritmo de transformação dos produtos. "Combinaremos a tecnologia avançada de baterias da China com a engenharia de processos avançada da Alemanha para criar produtos excelentes e contribuir para a sociedade, de modo a promover o progresso e o desenvolvimento do setor de novas energias."

