Gotion High-tech produz seu primeiro pacote de baterias na fábrica de Fremont, nos Estados Unidos

HEFEI, China, 29 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- No dia 21 de dezembro, O primeiro pacote de baterias da Gotion High-tech foi produzido oficialmente na fábrica de Fremont, nos Estados Unidos, marcando o início da iniciativa "Made in USA" (feito nos EUA) da Gotion. Esse é mais um passo importante para a Gotion High-tech, após estabelecer as áreas de baterias e materiais em Illinois e Michigan, nos Estados Unidos. Para celebrar esse marco, o evento contou com a presença de Sun Yong, vice-governador da província de Anhui, Lily Mei, prefeita de Fremont, na Califórnia, Wu Peimin, conselheiro comercial do Consulado Geral da China em São Francisco, e Li Chen, vice-presidente sênior da Gotion e presidente da Gotion Americas Business.

Localizada no Vale do Silício, EUA, a fábrica da Gotion High-tech em Fremont tem uma capacidade de produção planejada de 1 GWh. Essa é a primeira linha de produção de pacotes de bateria da Gotion no mercado americano, com uma taxa de automação de 85%. No início daquele dia, a primeira linha de produção de baterias da fábrica foi oficialmente inaugurada, dando início à iniciativa "Made in USA" da Gotion. O foco da fábrica de Fremont é atender ao mercado de ESS das Américas, produzindo principalmente produtos de armazenamento de energia portáteis e residenciais, com capacidades entre 3 kWh e 30 kWh. Além disso, a fábrica continuará empenhada em áreas como inovação tecnológica e de produtos, desenvolvimento de clientes, aprimoramento dos serviços e ajuste de capacidade de produção, com o objetivo de oferecer sistemas de bateria e armazenamento de energia integrados, seguros e confiáveis para seus clientes.

Segundo Li Chen, vice-presidente sênior da Gotion e presidente da Gotion Americas Business, o Vale do Silício é um polo fundamental de inovação. A criação do Silicon Valley Research Institute em 2014 marcou o início da internacionalização da Gotion, e hoje celebramos uma década dessa trajetória. Seguindo a orientação estratégica "Atuar localmente, para o mercado local", a empresa fundou a fábrica da Gotion em Fremont. "Ao longo da última década, mantivemos consistentemente uma estratégia tripla que enfatiza a pesquisa e o desenvolvimento localizados, a fabricação local e o marketing adaptado ao local. Desde o desenvolvimento inicial dos sistemas de gestão de baterias até a atual fábrica de baterias, enfrentamos inúmeros desafios e testes. Hoje, conquistamos reconhecimento no mercado das Américas. Com as fábricas de baterias em Illinois e de materiais em Michigan, a Gotion colaborará com os clientes para estabelecer uma cadeia de suprimentos localizada e diversificada, caracterizada por uma cadeia de valor completa".

