Gotion und InoBat unterzeichnen Absichtserklärung zur Entwicklung eines Joint Ventures für EV-Batteriezellen und -packs

HEFEI, China, 7. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Am 5. Februar unterzeichnete Gotion High-Tech, der innovative Hersteller von Batterien und Energiespeicherlösungen in China, eine Absichtserklärung (MoU) mit InoBat, dem europäischen Pionieranbieter von Premium-Batterien für Elektrofahrzeuge, um Joint-Venture-Möglichkeiten bei der Revolutionierung von EV-Batterie- und Energiespeichertechnologien zu erkunden, einschließlich der gemeinsamen Entwicklung einer Gigafabrik mit einer Zell- und Pack-Produktionskapazität von 40 GWh.

Aufgrund ihrer technischen Überlegenheit, ihrer sich ergänzenden Fähigkeiten und ihres gemeinsamen Nachhaltigkeitsethos werden Gotion und InoBat nach Wegen suchen, um bei mehreren wichtigen Themen von gemeinsamem Interesse zusammenzuarbeiten, z. B:

gemeinsame Entwicklung einer gemeinsamen Gigafabrik mit einer Zell- und Pack-Produktionskapazität von 40 GWh zur Unterstützung von EV-Anwendungen, wobei die CEE-Region eine der in Betracht kommenden Regionen ist

technische Zusammenarbeit auf der Grundlage der jeweiligen Vorteile von LFP- und NMC-Batterien für beide Standorte

gemeinsame Entwicklung des Potenzials für die Produktion von ESS-Batterien in den bestehenden Räumlichkeiten von InoBat in der Slowakei, was einen schnellen Zugang zum europäischen Markt ermöglicht

Technologie- und Handelspartnerschaft im Anlagenbetrieb

Untersuchung von Recyclingkonzepten für Produktionsabfälle und Altbatterien

Durch die Zusammenarbeit im Rahmen der Absichtserklärung profitiert InoBat von Gotions Expertise im Bereich elektrischer Speicherlösungen („ESS"), während Gotion von InoBats bestehenden Produktionsstätten und weitreichenden Marktverbindungen in Europa profitieren wird, um die Internationalisierung von Gotion zu erleichtern. Durch die Zusammenarbeit in Bereichen, die für beide Seiten vorteilhaft sind, wollen beide Unternehmen neue und aufregende Technologien entwickeln, um den weltweiten Vorstoß in eine grüne Energiezukunft zu beschleunigen.

Informationen zu Gotion High-Tech

Gotion High-tech ist ein weltweit führender Anbieter von neuen Energie-Lösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge und ESS-Batterien und gehört in Bezug auf seine globale Stärke zu den führenden Unternehmen in China und auf dem Weltmarkt. Gotion High-tech ist weltweit tätig und hat Partnerschaften mit Volkswagen, der Tata Group, Vinfast und Jinko geschlossen.

Weitere Informationen finden Sie auf https://en.gotion.com.cn

Informationen zu InoBat:

InoBat ist spezialisiert auf Forschung und Entwicklung, Lieferung und Recycling von Elektrobatterien für globale Erstausrüster in den Bereichen Automobil, Nutzfahrzeuge, Motorsport und Luft- und Raumfahrt. Sein „Cradle-to-Cradle"-Ansatz fördert eine Kreislaufwirtschaft. Mit der Unterstützung von Rio Tinto, Amara Raja, Ideanomics, IFC, IPM Group und anderen strategischen Investoren und Partnern verfügt InoBat über eine Forschungs- und Entwicklungseinrichtung und eine Pilotanlage in der Slowakei. Es wurde auch für eine Finanzierung im Rahmen der wichtigen Projekte von gemeinsamem europäischem Interesse (IPCEI) genehmigt.

Weitere Informationen finden Sie auf https://inobat.eu/

