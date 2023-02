Gotion et InoBat signent un mémorandum d'entente pour développer en co-entreprise des piles et des batteries d'accumulateurs pour VE

HEFEI, Chine, 8 février 2023 /PRNewswire/ -- Le 5 février, Gotion High-Tech, fabricant innovant de batteries et de solutions de stockage d'énergie en Chine, a signé un mémorandum d'entente avec InoBat, le premier fournisseur européen de batteries haut de gamme pour véhicules électriques, afin d'explorer les opportunités d'une co-entreprise révolutionnant les technologies de batteries de VE et de stockage d'énergie, notamment en co-développant une gigafactory de piles et de batteries d'accumulateurs d'une capacité de production de 40 GWh.

Grâce à leur supériorité technique, à leurs capacités complémentaires et à une ambition de durabilité partagée, Gotion et InoBat chercheront des moyens de travailler ensemble sur plusieurs sujets d'intérêt commun, tels que :

le co-développement d'une gigafactory en co-entreprise de piles et de batteries d'accumulateurs d'une capacité de production de 40 GWh à destination des VE, la région des PECO étant l'une des régions envisagées

une coopération technique s'appuyant sur leurs atouts respectifs en termes de batteries LFP et NMC

le co-développement potentiel d'une production de batteries ESS dans les locaux existants d'InoBat en Slovaquie permettant un accès rapide au marché européen

un partenariat technologique et commercial pour l'exploitation des installations

la recherche de concepts de recyclage pour les déchets de production et les batteries en fin de vie

Grâce à la coopération qui suit le mémorandum d'entente, InoBat bénéficiera de l'expertise de Gotion dans les solutions de stockage électrique, tandis que Gotion bénéficiera des sites de fabrication existants d'InoBat et de vastes connexions commerciales en Europe qui faciliteront son internationalisation. En travaillant ensemble dans des domaines mutuellement bénéfiques, les deux entreprises visent à concevoir de nouvelles technologies passionnantes pour accélérer la transition mondiale vers un avenir énergétique vert.

À propos de Gotion High-Tech

Gotion High-tech est un leader mondial des nouvelles solutions énergétiques. Il se concentre sur la R&D, la production et la vente de batteries lithium-ion pour EV et de batteries ESS et se classe parmi les premiers en Chine et sur le marché mondial en termes de force globale. Gotion High-tech a des activités à l'échelle internationale et a collaboré avec Volkswagen, Tata Group, Vinfast et Jinko.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://en.gotion.com.cn

À propos d'InoBat

InoBat se spécialise dans la R&D, l'approvisionnement et le recyclage de batteries électriques pour les équipementiers mondiaux dans l'automobile, les véhicules commerciaux, les sports automobiles, et de l'aérospatiale. Son approche « du berceau au berceau » favorise une économie circulaire. Soutenu par Rio Tinto, Amara Raja, Ideanomics, IFC, IPM Group et d'autres investisseurs et partenaires stratégiques, InoBat dispose d'un centre de R&D et d'une ligne pilote en Slovaquie. Il a également reçu un accord de financement dans le cadre d'un projet important d'intérêt européen (IPCEI).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://inobat.eu/

