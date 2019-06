Governador João Doria e Senador Major Olímpio falam sobre segurança no Estado de São Paulo durante abertura do maior evento do setor

SÃO PAULO, 25 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Destacando a importância da cooperação do setor privado para a segurança pública no Estado, o Governador João Doria participou da abertura da 14º Feira e Conferência Internacional de Segurança – ISC Brasil. O evento acontece até quinta-feira, dia 27, no Expo Center Norte, na capital paulista.

"Este trabalho de cooperação com o setor privado é de extrema importância", disse o governador. Doria também elogiou o empenho do evento em discutir assuntos de relevância para a segurança dos setores público e privado. A edição 2019 da ISC Brasil apresentou um crescimento de 31% em relação à edição anterior, confirmando o otimismo em relação à movimentação de negócios do mercado de segurança. 200 marcas participam do evento que deve movimentar mais de R$ 800 milhões, de acordo com Thiago Pavani, responsável pela feira.

O Senador Major Olímpio também participou da solenidade de abertura e destacou a relação entre a segurança privada e pública. "A segurança privada que, ao longo dos tempos vem crescendo, foi objeto de preconceitos; em determinados momentos foi aleijada como se fosse uma concorrência das forças de segurança, seja das forças armadas ou forças policiais, verdadeiramente não é", ressaltou.

Também participaram da abertura o Secretário de Segurança Urbana da cidade de São Paulo, José Roberto Rodrigues de Oliveira e Marcelo Vieira Sales, Comandante da Polícia Militar de São Paulo.

SOURCE ISC Brasil