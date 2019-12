Gowan Company anuncia aquisição de dois novos ingredientes ativos, o Fenamidona e o Pencycuron, da Bayer AG

HARPENDEN, Inglaterra, 2 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Gowan Crop Protection Limited, filiada da Gowan Company, L.L.C., anunciou hoje que firmou contratos com a Bayer AG para adquirir os direitos dos ingredientes ativos Fenamidona e Pencycuron. A aquisição inclui registros e marcas comerciais dos produtos, tais como Consento™, Reason™, Monceren™ e Prestige™, e a propriedade intelectual e rótulos relacionados dos dois fungicidas. As transações foram fechadas em 1º de dezembro, embora a Bayer e a Gowan irão trabalhar juntas nos próximos meses para facilitar a passagem do controle e manter o serviço de qualidade aos clientes em todas as áreas geográficas. Os termos financeiros dos contratos não foram divulgados.

O Pencycuron é um produto para tratamento foliar e de sementes para o controle de doenças orginárias da Rhizoctania solani em várias plantações, como as de algodão, arroz, batata, turfa e vegetais. Ele tem uma grande presença no Japão, Brasil, Índia e Rússia, entre outros países.

O fenamidona é um produto para controle de doenças originárias de fungos aquáticos ou classes de fungos oomicetos, sendo essenciais entre eles os míldios felpudos, pragas tardias e pragas precoces em uvas, vegetais, batatas e plantas ornamentais. Com vendas nos EUA, México, Índia, Rússia e Brasil, o Fenamidona é uma ferramenta fundamental para muitos agricultores do mundo.

Uma pedra fundamental da filosofia Muddy Boots (botas enlameadas) da Gowan é ajudar os agricultores a combater os problemas de pestes e doenças. A Gowan acredita que essa aquisição irá expandir sua oferta de produtos essenciais e permitir à empresa atender melhor às necessidades dos agricultores.

Sobre a Gowan Company: A Gowan Company, sediada em Yuma, Arizona, EUA, é uma empresa de propriedade familiar, que desenvolve, registra e faz o marketing de produtos de proteção a plantações, sementes e fertilizantes. A Gowan promove tecnologias para a agricultura e a horticultura, através do desenvolvimento de produtos inovadores, defesa pública e produção de qualidade.

