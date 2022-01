GOYA CARES LANZA UNA SERIE DE VIDEOS EDUCATIVOS INNOVADORES

Goya Cares lanzará hoy una campaña publicitaria y una serie de videos educativos enfocados en el tráfico y abuso infantil que ponen de relieve las señales de advertencia y alerta para observadores que no están familiarizados, a la vez que ofrecen soluciones y/o medidas de acción para las víctimas (conscientes o no). La campaña también incluirá información y consejos preventivos para adolescentes, padres, educadores, organizaciones comunitarias / sin fines de lucro y corporaciones con el fin de proteger y concienciar a nuestros niños. Durante la primavera de 2022, Goya distribuirá millones de productos que presentarán en su envase la línea de teléfono directa nacional de lucha contra la trata de personas y apoyará el lanzamiento de la nueva película Sound of Freedom, que pone de relieve la urgente cuestión del tráfico infantil a través de la historia real y las heroicas acciones de Tim Ballard, un exagente del gobierno.