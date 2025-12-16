Goya Foods Abre el Plazo de Solicitud Para Becas de 20,000 Dólares en Artes Culinarias y Ciencias de la Alimentación Para Estudiantes de Todo el País

JERSEY CITY, Nueva Jersey, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Goya Foods, la mayor empresa alimentaria de propiedad hispana de Estados Unidos, ha anunciado la apertura del plazo de solicitud para sus becas anuales de 20.000 dólares en artes culinarias y ciencias de la alimentación, disponibles para estudiantes de todo el país que cursen su primer año de universidad y tengan previsto obtener una licenciatura en artes culinarias y/o ciencias de la alimentación.

"Durante generaciones, la comida ha sido el centro de la familia, la tradición y la comunidad", afirmó Rafael Toro, director nacional de Relaciones Públicas de Goya Foods. "Al apoyar a los estudiantes que desean estudiar artes culinarias, ciencias de la alimentación y nutrición, estamos invirtiendo no solo en su educación, sino también en las tradiciones culturales y culinarias que unen a las personas".

Desde el lanzamiento del Fondo de Becas Goya, uno de los principales pilares de la empresa, se han otorgado más de 2 millones de dólares en becas a estudiantes de todo el país, incluidos los hijos e hijas de los empleados de Goya. La Beca de Artes Culinarias Goya se ofrece por concurso a los estudiantes matriculados en una institución acreditada de dos o cuatro años. Cada beca asciende a un total de 20, 000 dólares, que se desembolsan en 5,000 dólares por año académico a partir del otoño del 2026 y es renovable por un máximo de tres años adicionales, siempre y cuando el estudiante siga reuniendo los requisitos.

Los solicitantes serán seleccionados en función de los requisitos estándar establecidos por el Fondo de Becas Goya Scholarship Fund y administrados por Scholarship America®, entre los que se incluyen, el rendimiento académico, el liderazgo, el servicio comunitario, las necesidades económicas y un ensayo en el que se describa cómo Goya ha enriquecido las tradiciones familiares.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 3 de marzo del 2026. Para obtener más información y presentar la solicitud, visite: https://scholarshipamerica.org/scholarship/goyaculinary/

Sobre GOYA

Fundado en 1936, Goya Foods Inc. Es la mayor compañía de alimentos de propiedad Hispana en los Estados Unidos y se ha establecido como líder en comida Latinoamericana y condimentos. Goya manufactura paquetes y distribuye más de 2,200 productos alimenticios de alta calidad del Caribe, México, América Central y América del Sur. Los productos Goya tienen sus raíces en las tradiciones culinarias de las comunidades Hispanas de alrededor del mundo; sus combinaciones de auténticos ingredientes, condimentos robustos y preparación conveniente, los hacen ideales para cualquier gusto en cualquier mesa. Para más información sobre Goya Foods, por favor visite www.goya.com.

Acerca de Goya Gives

Goya Gives es una iniciativa global dedicada a mejorar las comunidades mediante la lucha contra la inseguridad alimentaria, el apoyo a la educación y la celebración del patrimonio cultural. A través de asociaciones con más de 300 organizaciones, entre las que se incluyen bancos de alimentos, iglesias, refugios, escuelas e instituciones culturales. Goya Gives proporciona alimentos nutritivos, ayuda en caso de catástrofes, becas y oportunidades que fomentan el aprecio por la cultura, los estilos de vida saludables y el espíritu comunitario. Arraigada en la compasión y en un legado de 90 años de servicio, Goya Gives trabaja para garantizar que todas las personas tengan acceso a los alimentos y el apoyo necesarios para un futuro más saludable y brillante. Para obtener más información sobre Goya Gives, visite www.goyagives.com

Acerca de Scholarship America

Scholarship America moviliza apoyo para que los estudiantes ingresen y se gradúen de la universidad. Desde 1958, Scholarship America ha distribuido $3,1 mil millones en asistencia para becas a 2 millones de estudiantes, financiando becas de nivel de entrada y de varios años y subvenciones financieras de emergencia. Más información está disponible en www.scholarshipamerica.org.

