GOYA FOODS FIRMA COMO PRIMERA MARCA PATROCINADORA DE LA NUEVA PELÍCULA "CINE DE ORO: THE GOLDEN AGE OF MEXICAN CINEMA"

Nueva York, 16 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Goya Foods, la compañía de alimentos de propiedad hispana más grande de los Estados Unidos, y el estudio de cine Ultraísmo, anuncian hoy el patrocinio del nuevo largometraje documental, "Cine de Oro: The Golden Age of Mexican Cinema." Como primera producción de Ultraísmo, la película celebra la herencia cinematográfica de México y los temas universales que continúan cautivando al público en la actualidad. La película explora una importantísima era del cine mexicano conocida como la Época de Oro, durante la cual la industria cinematográfica del país floreció y atrajo a talentos de todo el mundo. Este período influyó en la construcción de la cultura e identidad nacional en México y América Latina, dejando una huella imborrable en el escenario mundial.

Desde 1936, Goya ha definido su posición como líder en la industria alimentaria y como símbolo icónico de la cultura hispana a nivel mundial. "Estamos orgullosos de asociarnos con Ultraísmo y ser parte de este proyecto histórico. Esta película brinda una oportunidad única para que el público aprenda y aprecie la rica historia y el significado cultural del cine mexicano", dijo Bob Unanue, presidente y director ejecutivo de Goya Foods.

"Cine de Oro: The Golden Age of Mexican Cinema" revela las historias no contadas de un movimiento artístico trascendente, que resonó con las masas en tiempos de gran agitación. Desde principios de la década de 1930 hasta finales de la década de 1950, los visionarios de esta época crearon películas que redefinieron la identidad mexicana y provocaron un cambio cultural global, inspirándose en la mitología especulativa y los valores compartidos que surgieron después de la Revolución Mexicana y la Gran Depresión. Sus obras siguen inspirando a generaciones de artistas y son un testimonio del poder del cine como fuerza unificadora.

"Estamos encantados de tener a Goya como principal patrocinador", dijo Albert Sandoval, cineasta y fundador de Ultraísmo. "Su apoyo y compromiso de celebrar y promover la cultura hispana se alinean perfectamente con nuestra misión de contribuir a los intercambios culturales en los medios de entretenimiento y conectar audiencias globales con la cultura hispana, a través de entretenimiento de alto valor. Entretejiendo los hilos de la historia, la cultura y el arte, nuestra película es una celebración del espíritu humano y un testimonio del poder de la narración. A través de este lente, esperamos inspirar y transportar al público a una época de belleza, creatividad y pasión que sigue resonando hoy".

La producción ha comenzado y se espera que la película se estrene en septiembre del 2024, marcando tres eventos notables, el 78 aniversario del primer Festival de Cannes, junto con la primera película en ganar el "Grand Prix" (ahora conocido como Palme d' O), que fue, la aclamada película mexicana "María Candelaria" y para celebrar el Día de la Independencia de México y el lanzamiento del Mes de la Herencia Hispana.

Acerca de GOYA:

Fundada en 1936, Goya Foods, Inc. es la compañía de alimentos de propiedad de hispanos más grande de los Estados Unidos, y se ha establecido como el líder en alimentos y condimentos latinoamericanos. Goya fabrica, envasa y distribuye más de 2,500 productos de alimentos de alta calidad de España, el Caribe, México, América Central y América del Sur. Los productos Goya tienen sus raíces en las tradiciones culinarias de comunidades hispanas de todo el mundo; la combinación de ingredientes auténticos, sazones robustas y preparación conveniente hacen que los productos Goya sean ideales para cada gusto y mesa. Para más información sobre Goya Foods, visite www.goya.com.

Acerca de Ultraísmo

Ultraísmo es un colectivo, curador y estudio con visión de futuro que colabora con creadores, marcas, instituciones culturales y plataformas de medios para influir en la exploración de la cultura, las artes, el patrimonio y la identidad hispana a través de todas las formas de medios contemporáneos. En las corrientes del comercio global, los valores sociales de las identidades culturales y la emigración de las poblaciones, nunca ha sido más importante representar nuestro patrimonio colectivo con autenticidad y una perspectiva aspiracional. Para obtener más información sobre el ultraísmo, visite: www.ultraismo.com.

Acerca de Alberto Sandoval

Albert Sandoval fundó RadioactiveGiant en 2006, una compañía independiente de producción y distribución de películas con sede en Santa Mónica, CA. Es autor de "Confesiones de un inversor cinematográfico" (2019) y fundador y director creativo de Ultraísmo. Los créditos de Sandoval incluyen Productor y Productor Ejecutivo en "Bastards Y Diablos" (2015), filmada en locaciones de Colombia, Productor principal de la primera película de Storm Reid, "Killing Winston Jones" (2023), protagonizada por los ganadores del Premio de la Academia Richard Dreyfuss y Danny Glover, y se desempeñó como escritor, productor principal y director de "By the Rivers of Babylon" (2023), protagonizada por Crispin Glover, Connie Stevens, Mark Boone Junior y otros. Sandoval se desempeñó como productor consultor y lideró la marca y el marketing de "Celebrar", el primer concierto de música latina en el Walt Disney Concert Hall patrocinado por Univision y otros.

