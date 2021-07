Goya Foods se compromete a donar dos milliones de dólares para combatir el tráfico de menore

En la actualidad, miles de niños, mujeres y hombres son víctimas de la trata de personas en los Estados Unidos. Una de cada tres víctimas es un niño. Los principales lugares de los Estados Unidos para las rutas de tráfico incluyen los estados de Georgia, Nueva York, Texas y Florida, así como la ciudad de Los Ángeles. "El tráfico de personas y niños es la forma esclavitud moderna más grande de nuestro tiempo y está en aumento. Este no es un problema político. Es un asunto humanitario. No podemos ignorar el sufrimiento y el trauma que experimentan estas personas y sus familias. Queremos eliminar este horrible acto de maldad llamando la atención sobre este importante problema y apoyando a las organizaciones y personas que arriesgan sus vidas todos los días para rescatar a las víctimas de la trata de personas", señaló Bob Unanue presidente y CEO de Goya Foods.

La película Sound of Freedom, producida por Eduardo Verástegui, tiene como propósito dar conocimiento y crear conciencia sobre el grave problema del tráfico de menores, a través de las heroicas acciones de un ex agente del gobierno. Como parte del compromiso, la iniciativa global Goya Cares, apoyará el lanzamiento de Sound of Freedom y trabajará directamente con organizaciones que combaten, rescatan, reúnen a las familias y rehabilitan a las víctimas, incluidas Freedom Foundation, The Eric Chase Foundation, Catholic Churches of San Antonio, Hope Rising Texas y muchas otras.

Acerca de Goya Foods

Fundada en 1936, Goya Foods, Inc. es la compañía de alimentos de propiedad de hispanos más grande de Estados Unidos, y se ha posicionado como líder en alimentos y condimentos latinoamericanos. Goya produce, empaca y distribuye más de 2,500 productos alimenticios de alta calidad provenientes de España, el Caribe, México y Centro y Sur América. Los productos Goya tienen sus raíces en las tradiciones gastronómicas de las comunidades hispanas alrededor del mundo. La mezcla de ingredientes auténticos, sazones exquisitas y prácticas formas de preparación hacen que los productos Goya sean ideales para todos los gustos y en todas las mesas. Para obtener más información acerca de Goya Foods, visite www.goya.com .

