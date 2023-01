GPA Global gibt Übernahme der Cosfibel Group bekannt

PARIS, 10. Januar 2023 /PRNewswire/ -- GPA Global („GPA") gab heute die Übernahme der Cosfibel Group („Cosfibel") bekannt, einem der führenden Anbieter von Luxus-Werbeverpackungen, Luxus-Geschenkartikeln und Merchandising-Lösungen.

Cosfibel und sein Gründer Alain Chevassus sind für ihre Arbeit mit hochwertigen und luxuriösen Marken bekannt. Von L'Oréal bis Chanel, von LVMH bis Rémy Martin und von La Durée bis Damman hat sich Cosfibel als einer der weltweit renommiertesten Anbieter von Luxusverpackungen und Merchandising-Lösungen etabliert. Cosfibel hat seinen Sitz in Frankreich und verfügt über globale Servicezentren an 16 Standorten. Das Unternehmen ist in den Bereichen Schönheit und Körperpflege, Wein und Spirituosen sowie Feinkost tätig und kann auf eine beeindruckende Kundenliste von über 70 globalen Marken verweisen.

Mit dieser jüngsten Akquisition baut GPA seine Position als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luxusverpackungen weiter aus und verfolgt das Ziel, seine Produktionskapazitäten im In- und Ausland auszubauen. Die Übernahme schafft durch die wichtigen Produktionsstätten von Cosfibel in Spanien, Portugal und Belgien ein starkes europäisches Standbein für GPA. Dieser Ausbau der Präsenz ist der Schlüssel zu GPAs Strategie, Kunden bei der Verkürzung von Lieferketten zu unterstützen, um die Markteinführung zu beschleunigen, das Risiko bei der Materialbeschaffung zu verringern und den Kohlenstoffausstoß zu reduzieren.

Adam Melton, CEO von GPA, sagte: „Ich freue mich, das Cosfibel-Team in der GPA-Familie willkommen zu heißen. Die CEO von Cosfibel, Marie Sermadiras, ist eine Unternehmerin im Seriengeschäft und wird in der Geschäftsleitung von GPA mitarbeiten, um die Expansion von GPA in Europa voranzutreiben. Unsere globale Lieferkette und unsere Produktionskapazitäten werden es uns ermöglichen, die Kunden von Cosfibel besser zu unterstützen und unseren Bekanntheitsgrad in der Schönheits- und Lebensmittelbranche zu erhöhen, während wir unsere Führungsposition im Bereich Wein und Spirituosen weiter ausbauen. Cosfibel verfügt über ein talentiertes globales Team und sein Gründer Alain Chevassus wird in einer leitenden Beraterfunktion mit uns zusammenarbeiten."

Alain Chevassus, Gründer und Vorsitzender von Cosfibel, fügte hinzu: „GPA ist eine großartige Wahl für Cosfibel. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Allianz sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Teams eine glänzende Zukunft schaffen wird."

Marie Sermadiras, CEO von Cosfibel, erklärte: „Ich freue mich darauf, mit GPA zusammenzuarbeiten. Diese Allianz ist eine klare Anerkennung für die fantastische Arbeit, die unsere Teams geleistet haben, um unser Geschäft erfolgreich und nachhaltig zu transformieren, trotz der Herausforderungen einer globalen Pandemie. Die sich ergänzenden Fähigkeiten, die Kreativität und die hervorragende Ausführung von GPA und Cosfibel werden uns in die Lage versetzen, noch schneller zu wachsen, unsere Diversifizierung zu beschleunigen und die Transformation der Verpackungs- und Geschenkbranche voranzutreiben."

Die Übernahme von Cosfibel ist die zweite große Akquisition von GPA mit Ontario Teachers' Pension Plan Board („Ontario Teachers'") als Anteilseigner, die auf der kürzlichen Übernahme des kalifornischen Unternehmens Jenco Productions aufbaut, mit der GPA eine Präsenz in Mexiko etabliert und seine Fähigkeiten in den USA vertieft hat. Ontario Teachers' erwarb im September 2022 eine Beteiligung an GPA.

Raju Ruparelia, Senior Managing Director, Private Capital, Asia-Pacific bei Ontario Teachers, erklärte: „Wir sind beeindruckt von Cosfibels hervorragenden Designfähigkeiten und seinem guten Ruf in seinen Kernmärkten und Industriesegmenten. Der Zusammenschluss mit GPA wird Cosfibels gut etabliertes europäisches Kundennetzwerk als Teil der starken globalen Plattform von GPA weiter ausbauen. Ontario Teachers' freut sich, dass GPA seine Wachstumsstrategie durch den Erwerb hochwertiger Vermögenswerte und die Zusammenarbeit mit starken Managementteams fortsetzt."

Informationen zu GPA Global

GPA Global unterstützt Wachstum durch großes Denken. Über die Verpackung hinaus. Von Design und Verpackungstechnik bis hin zu Lieferkette, Automatisierung und mehr investieren wir in die Fähigkeiten, die erforderlich sind, um nahtlose Verpackungslösungen ohne Grenzen bereitzustellen.

Auf drei Kontinenten gibt es 38 Standorte, die strategisch so positioniert sind, dass unsere Kunden überall von führenden Design- und Materialinnovationen profitieren können.

Mit einem starken Engagement für den Schutz von Mensch und Umwelt haben wir uns vom ersten Tag an auf die Zukunft konzentriert. Wir setzen nachhaltige Materialien ein, ohne die Kosten zu erhöhen, und nutzen die Automatisierung, um die Produktion zu verbessern und gleichzeitig die Abfallmenge zu reduzieren – Umweltschutz ist eine Investition in die Zukunft und steht im Mittelpunkt unseres Geschäfts.

Das 2007 von Tom Wang und Adam Melton mitbegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Nordamerika und beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter.

www.gpaglobal.net

Informationen zu Ontario Teachers'

Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers') ist ein globaler Investor und verfügte zum Stichtag am 30. Juni 2022 über ein Nettovermögen von 242,5 Milliarden Dollar. Wir investieren in mehr als 50 Ländern in eine breite Palette von Vermögenswerten, darunter öffentliche und private Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Kredite, Rohstoffe, natürliche Ressourcen, Infrastruktur, Immobilien und Risikowachstum, um den Altersruhestand von 333.000 berufstätigen Mitgliedern und Rentnern durch Einkünfte abzusichern.

Mit Niederlassungen in Hongkong, London, Mumbai, San Francisco, Singapur und Toronto verfügen unsere mehr als 400 Anlageexperten über fundiertes Fachwissen in verschiedenen Branchen, die von der Landwirtschaft bis zur künstlichen Intelligenz reichen. Wir sind ein vollständig kapitalgedeckter, leistungsorientierter Pensionsplan und haben seit der Einführung des Plans im Jahr 1990 eine jährliche Netto-Gesamtrendite von 9,6 % erzielt. Bei Ontario Teachers' investieren wir nicht nur, um eine Rendite zu erzielen, sondern um eine bessere Zukunft für die Lehrer, die wir betreuen, die Unternehmen, die wir unterstützen, und die Welt, in der wir leben, zu gestalten. Weitere Informationen erhalten Sie auf otpp.com, oder folgen Sie uns auf Twitter @OtppInfo.

Cosfibel Group

Cosfibel ist ein europäischer Marktführer in der Verpackungs- und Luxusgeschenkebranche mit einem Team von über 200 Experten weltweit.

Mit einer Vielzahl von Multimaterialien für Verpackungen, Textilien und umweltverträglichen Produkten verbindet Cosfibel Umweltanforderungen mit Luxusstandards für Sekundärverpackungen in Form von Etuis und Schachteln, Luxustaschen und einer Reihe von Accessoires.

Alain Chevassus gründete Cosfibel im Jahr 2001 und ist seither der Hauptaktionär des Unternehmens. CEO Marie Sermadiras hat die operative Leitung des Unternehmens inne, unterstützt von Stanislas Peronnet, dem stellvertretenden Geschäftsführer, und Natali Spasenic, CFO.

www.cosfibel-group.com

Medienanfragen

Bitte wenden Sie sich an:

Nick Hurd, Chief Marketing Officer, GPA Global: [email protected]

Samantha Andrews, Global Marketing Director, GPA Global: [email protected]

Dan Madge, Director, External Communications, Ontario Teachers: [email protected]

